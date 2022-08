Los Cuatro Fantásticos llegan al año 22 del siglo 21 con el peso de sucesivas adaptaciones cinematográficas de menor calidad. Tal vez eso haya manchado la reputación del equipo de superhéroes que crearon en 1961 Stan Lee y Jack Kirby.

Pero es un error subestimar a la superfamilia. En muchos sentidos, lo que hicieron Reed Richards, Sue y Johnny Storm y el bonachón Ben Grimm fue crear el molde del superhéroe moderno y el género –y la industria– están en deuda.



Lamentablemente, en su llegada a la colección Marvel RED, no vemos el origen de Los Cuatro Fantásticos sino que se nos presenta el voluminoso, pero no particularmente destacado arco 'The Overthrow of Doom'.



Sin embargo, el libro cumple la función de presentar a los personajes, que de hecho comienzan esta aventura en solitario, enfrentados a enemigos individuales. En ese sentido, se agradece ver aspectos de sus vidas, como la faceta personal de los Richards y la siempre dolorosa historia de The Thing.



También hace su aparición Namor, un personaje clásico de Marvel, a veces héroe y a veces antagonista, próximo a ganar exposición al hacer parte de la trama de Black Panther: Wakanda Forever. Sus interacciones con Sue exploran esa faceta, la más interesante del personaje.

(Tal vez quiera leer: House of the Dragon: crítica la considera digna sucesora de Game of Thrones)



La historia incorpora elementos que hemos llegado a esperar de este título: la vida parental de Sue y Richard, la rivalidad constante entre Ben y Johnny y ese elemento distintivo que le da al equipo ser familia: siempre estarán los unos para los otros, así no siempre se soporten.



En total, son nueve los números incluidos en este tomo, que desembocan en el número 200 de la serie, con argumento del legendario Len Wein, guiones de plumas destacadas de la editorial y con un arte que no esconde su edad, toda vez que esta edición, varias veces republicada, vio la luz originalmente en 1978.



Pero aunque su estilo pueda desafiar sensibilidades actuales, no cabe duda de que en estas páginas se expresa la esencia del carácter perdurable de esta obra y de la razón por la cual seguimos regresando a estos personajes después de más de 60 años.

(Le puede interesar: Mario Vargas Llosa desempolva del baúl de los recuerdos una joya literaria)



La colección

Los héroes más poderosos de Marvel reúnen cada semana en Marvel RED. Cada viernes sale a la venta un nuevo tomo (son 60 en total), por 38.900 pesos. Si es suscriptor del Club EL TIEMPO Vivamos, puede llevar la colección por $ 1’747.880 llamando en Bogotá al 6014266000 o desde cualquier lugar del país al 018000110990.



Para más información, visite la página web tienda.eltiempo.com/marvelred.



Wilson Vega, para EL TIEMPO. @WilsonVega