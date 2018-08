La provocadora ‘reina del pop’, llegó a los 60 años

Pareciera que siempre ha estado ahí. Desde que irrumpiera en MTV vestida de un virginal blanco hasta los últimos videoclips del disco Rebel Heart, la importancia de Madonna solo se puede comparar con la de personajes de la talla de David Bowie.

Es la artista femenina pop más exitosa de todos los tiempos. Madonna Louise Veronica Ciccone, o simplemente Madonna, celebró el jueves seis décadas de vida completamente vigente, marcando a diversas generaciones gracias a ser una adelantada en el plano musical, visual y abriendo puertas para la sexualidad, diversidad y los derechos de las mujeres.



En una industria musical controlada por compositores y productores a quienes los nuevos artistas les pagaban para ser promovidos, la nacida en Bay City, Míchigan, el 16 de agosto de 1958, siempre ha seguido sus propios intereses y criterios, componiendo y produciendo sus principales éxitos sin demasiada ayuda externa.



Es así como su talento ha entregado hits de la talla de 'Like a Virgin', 'La isla bonita', 'Like a Prayer', 'Vogue', 'Take a Bow', 'Frozen', 'Music' y 'Hung Up', las que son parte del cancionero pop obligado de cualquier pista de baile y cuya importancia se mantiene intacta dentro de un género que se ha vuelto cada vez más desechable.



Tal vez 'Like a Prayer' sea su mejor disco y 'Erotica', su máximo impacto; lo que sí es seguro es que 'Ray of Light' es el primer disco de música electrónica con ventas masivas de la historia.



Además de sus canciones, la diva ha hecho escuela reinventando sus looks, ya sea como una joven pospunk, una ochentera Marilyn Monroe, una María Antonieta moderna, una dominatriz, la reina de la música electrónica, o una guerrillera latina, siempre imponiendo sus términos y de paso colaborando e influenciando a los principales diseñadores de moda del momento. Aunque durante los últimos años ha estado más alejada de las polémicas y se ha dedicado a criar a sus seis hijos, aún se mantienen frescos en la memoria sus ataques a la Iglesia católica, la misma en la que fue bautizada y criada, pero que nunca pudo entender sus afanes de libertad.



Es así como incluso en 1989 el papa Juan Pablo II intentó vetarla de los medios italianos, sin mucho éxito. Fuerte y decidida defensora de la liberación sexual, sobre todo de mujeres y de las minorías sexuales –quienes siempre la han visto como su portavoz y estandarte–, Madonna es una suerte de símbolo de nuestros tiempos y alguien que nunca ha dejado indiferente a nadie.

El legado

Considerada la artista femenina más importante de todos los tiempos, Madonna ha evolucionado de una estrella pop a un ícono global. Según la revista Rolling Stone, fue la primera maestra de lo viral, mucho antes de internet, usando a MTV, revistas, diarios y radios para volverse omnipresente. Gracias a ese poder, cambió la industria musical, dominada hasta su aparición por hombres, y luego de ella ha sido prácticamente controlada por estrellas femeninas, como Cyndi Lauper, Whitney Houston, Spice Girls, Britney Spears, Jennifer López, Christina Aguilera y Beyoncé.

Seis décadas en la cima

- 6 millones de dólares costó el video de Die Another Day, la segunda producción de videos musicales más cara de la historia, tras Scream, de Michael y Janet Jackson.



- 6 hijos: Stella, Esther, Lourdes Ciccone, Rocco Ritchie, David Banda, Mercy James.



- 2 matrimonios: el primero fue con el actor Sean Penn y el segundo, con el director de cine Guy Ritchie.



- 69 de sus canciones cuentan con videos.



- 520 millones de dólares es su fortuna, estimada por la revista Forbes.



- 24 producciones cinematográficas. Madonna ha participado en ese número de películas, como actriz y directora. Varias de sus cintas se han convertido en objetos de culto, como En la cama con Madonna, Desesperadamente buscando a Susan o Evita. Esta última le valió un Globo de Oro en 1997 como premio a mejor actriz en comedia o musical.



- 10 giras musicales ha realizado, de las cuales 9 han sido mundiales. La primera fue ‘The Virgin Tour’, en 1985, y la última fue ‘Rebel Heart Tour’, entre 2015 y 2016.



FELIPE RAMOS Y SOFÍA MALUENDA

EL MERCURIO (CHILE)