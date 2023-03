Expertos en finanzas personales han escrito cientos de libros para enseñar, a quienes estén interesados, en invertir y crecer económicamente, pero también para adquirir hábitos financieros saludables.

A continuación se presentan tres libros que le ayudarán a cuidar sus finanzas.

1. ‘Lo que debes saber del dinero y nunca te enseñaron’, por Danilo Raymond

Libro de economía financiera escrito por Danilo Raymond. Foto: Planeta libros.

Un hombre con décadas de experiencia en el sector financiero es el autor de este libro, que acerca al lector a la educación económica de forma práctica.



Además, explica lo que se debe tener en cuenta si se accede a un crédito, la cantidad de cuotas que se deberían marcar para pagar la deuda, pero también trata temas como el ahorro y cómo invertir.



Resumen Editorial Planeta: "Lo que debes saber del dinero y nunca te enseñaron es un libro lleno de relatos pero también de soluciones.



La invitación para el lector es a que explore el origen de sus propias relaciones con el dinero y construya una mentalidad financiera que le permita tomar mejores decisiones en la cotidianidad.

2. ‘Padre rico, padre pobre’, por Robert Kiyosaki

Libro bestseller de economía escrito por Robert Kiyosaki. Foto: Mentes libres.

Este libro es uno de los bestseller (más vendidos) de economía. Responde a la pregunta de cómo hacer que el dinero trabaje para nosotros.



Tiene un estilo claro y ameno. De hecho, Comfama dice que este libro revolucionó la forma de entender las finanzas personales.



Resumen de Emprederalia Magazine: "El libro cuenta las enseñanzas de los “2 padres” del autor, el biológico que es un profesor que defiende el sistema de estudia, trabaja, trabaja más y llegarás algo, y el padre de un amigo que le instruye en el arte de poner el dinero a trabajar para ti.



Sobre esto gira básicamente el libro, la dualidad entre trabajar por dinero o que el dinero trabaje por ti".

3. ‘Guía para no estar pelado: economía de bolsillo y finanzas del día a día’, por Camilo Vega Barbosa

Guía de aprendizaje de finanzas personales escrito por Camilo Vega Barbosa. Foto: Planeta libros.

Si usted siente que el dinero no le alcanza, está preocupado porque las deudas parecen eternas o simplemente no le es fácil ahorrar, este es el libro que debería leer.



En los pasajes del autor encontrará alternativas para manejar sus finanzas de forma estratégica y evitarse dolores de cabeza.



Resumen Editorial Planeta: "Si usted llega a fin de mes sin plata; recibe su salario y no sabe en qué se le va; no sabe a quién más pedirle plata prestada; quiere ahorrar, pero no puede; no duerme porque las deudas le quitan el sueño, el diagnóstico es que está pelado y sus finanzas personales están enfermas.



Esta guía le brindará información útil para manejar de manera inteligente y eficiente sus finanzas diarias y evitarse dolores de cabeza, malos ratos y frustraciones".

