La Cámara Colombiana del Libro y su aliado Nielsen BookScan dieron a conocer el listado de los 25 libros más vendidos en el país, durante le primer semestre del 2023.



Como ya viene ocurriendo desde hace varios años, la categoría de 'No ficción' cada vez gana más terreno frente a los libros de 'Ficción'.

Sólo novelas como 'Salvo mi corazón, todo está bien', de Héctor Abad Faciolince; el libro infantil 'Yolo Aventuras 2. El misterio del Amazonas', 'Violeta', de la chilena Isabel Allende; 'Harry Potter y la piedra filosofal 1', de la inglesa J.K. Rowling., y el libro de fábulas 'Colombia, mi abuelo y yo', de Pilar Lozano sacan la cara en la categoría de 'Ficción'.



Sobre esta bajo nivel de ventas que enfrenta esta categoría, que naturalmente exige mayor concentración, lo que en un mundo frenético como el de hoy pareciera algo imposible, vale la pena rescatar las palabras que le dijo a EL TIEMPO el poeta Luis García Montero, director del Instituto Cervantes de España.



"A mí me gusta mantener la esperanza. Frente al pesimismo y, por otra parte, también frente a la ingenuidad del optimismo, está la posibilidad también de una esperanza para defender lo que importa. Y en ese sentido, yo creo que la ficción cuenta, porque cumple un papel. La lectura de ficción nos permite algo muy importante que es la imaginación moral. Cuando yo leo un poema, por ejemplo La pasión de un pirata, y por dentro vivo la rebeldía de un pirata. La ficción permite una imaginación moral donde vivimos por dentro con un personaje literario que pasa de un ‘yo bibliográfico’ a un ‘yo artista’, pues vivimos por dentro los sentimientos del amor, del miedo, de la muerte, de la vida, de la alegría, de la tristeza. Y yo creo que la ficción es un acto de comprensión de la condición humana. La historia está llena de cifras y datos, que son muy importantes, pero de pronto la ficción nos permite vivir por dentro la historia; comprender la vida de alguien que ama o que sufre, que tiene alegría o tristezas, y en ese sentido creo en el poder de la ficción. Creo que la literatura y sus diálogos enriquecen la capacidad de conocimiento del ser humano", anota García Monter.

Los 25 libros más vendidos en el primer semestre de 2023

1. Hábitos atómicos - James Clear

2. Cómo hacer que te pasen cosas buenas - Marian Rojas Estapé

3. La psicología del dinero - Morgan Housel

4. El club de las 5 de la mañana - Robin Sharma

5. Ruge - Daniel Habif

6. El poder del ahora - Eckhart Tolle

7. En la sombra - Príncipe Harry

8. Los cuatro acuerdos - Miguel Ruiz

9. El poder de las palabras - Mariano Sigman

10. Generación idiota: Una crítica al adolescentrismo - Agustín Laje

11. Encuentra tu persona vitamina - Marian Rojas Estapé

12. Salvo mi corazón, todo está bien - Héctor Abad Faciolince

13. El hombre en busca de sentido - Viktor Emil Frankl

14. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas - Dale Carnegie

15. Espiritualidad para humanos un camino sublime - Alberto Linero

16. Yolo Aventuras 2. El misterio del Amazonas - Yolo Aventuras

17. Leer es resistir - Mario Mendoza

18. Como - Carlos Jaramillo

19. El milagro metabólico - Carlos Jaramillo

20. Romper el círculo - Colleen Hoover

21. Violeta - Isabel Allende

22. Este dolor no es mío: Identifica y resuelve los traumas familiares - Mark Wolynn

23. Harry Potter y la piedra filosofal 1- J. K. Rowling

24. Deja de ser tú - Joe Dispenza

25. Colombia, mi abuelo y yo - Pilar Lozano