Los 25 años de un fenómeno musical llamado Los 50 de Joselito

Todo empezó con Guillermo Buitrago. Nacido en Ciénaga en 1920, hace 103 años, fue una de las primeras estrellas musicales de la discografía tropical colombiana. Rubio, de ojos claros, guitarrista y dueño de una voz que imprimía un curioso dejo a las frases que interpretaba, enloquecía a las muchachas.

Facebook Twitter Linkedin

Guillermo Buitrago Foto: Archivo EL TIEMPO

Falleció a la corta edad de 29 años, el 19 de abril de 1949, cuando todo parecía conjurado para que tuviera un futuro mucho más grande. El día de su partida, Toño Fuentes, el legendario fundador de Discos Fuentes, lo estaba buscando para ofrecerle un contrato exclusivo. Y dejó tal vacío, que la mencionada casa disquera hizo un concurso, una especie de Yo me llamo de la época para encontrar a otro cantante que pudiera, con un tono parecido, mitigar su falta.

En su breve carrera, Guillermo Buitrago realizó intepretaciones clasicas como Las mujeres a mí no me quieren y varias grabaciones primeras de Rafael Escalona y otras de Emiliano Zuleta (grabó La gota fría bajo el título de Qué criterio). Su voz hacía famosas las canciones de otros y las convertía en la banda sonora de la Colombia de los años 40 del siglo pasado y su canto seguiría rondando mucho más allá de su muerte, en los 50 y tiempos posteriores, en cantos como Dame tu mujer, José o Grito vagabundo.

Sin Buitrago no habrían existido Los 50 de Joselito. La orquesta hoy está celebrando 25 años de haber hecho su irrupción en la discografía tropical colombiana, justamente con un repertorio inicial que se basaba en el legado de Buitrago. Hasta su nombre salió de una conversación en torno a la figura legendaria del cantante.

La gestación en una charla informal sobre un aniversario

Facebook Twitter Linkedin

Álvaro Quintero, Raúl Campos y Nelson Díaz, fundadores de Los 50 de Joselito. Foto: Cortesía: Los 50 de Joselito

A mediados de 1998, Álvaro ‘Chocolate’ Quintero era programador de la emisora La Z, de Todelar, dirigida por Raúl Campos, que a la vez ya trabajaba como empresario musical. A ambos les llegaba cada álbum que se grabara dentro del territorio con la esperanza de que lo hicieran sonar en la radio. Un buen día les llegó un paquete conmemorativo de la música de Guillermo Buitrago. Estaban por cumplirse los 50 años de su fallecimiento.



“Hablando con Raúl sobre esto -relata Quintero-, nos propusimos hacer un grupo que tuviera muchachos jóvenes, que sonara a eso; ya que la gente joven no conocía a Buitrago. Ese mismo día sacamos el repertorio, basado en lo que él grabó y otra canción más. Estaban María Teresa y Qué criterio (la misma 'gota fría')”.

Ya con el repertorio y un concepto claro, Quintero y Campos buscaron un productor y llegaron a Nelson Díaz. Las credenciales de Díaz eran ideales: había sido creador del conjunto Los Alegres Vallenatos, conocía la música de Buitrago, porque era de Santa Marta, y hacía vallenato con guitarra. En Díaz pusieron su confianza para encontrar a quienes serían los cantantes de esta nueva agrupación encargada de traer de vuelta el estilo medio olvidado de aquella gran figura de antaño.

Si querían salir y sonar en diciembre tenían poco tiempo. Octubre se acercaba rápidamente y era el mes en el que las casas disqueras disparaban su arma más contundente: los famosos discos compilados de fin de año, cuyo repertorio se forjaba a punta de promover sus artistas en emisoras a lo largo de todo el año. Los 14 Cañonazos Bailables, de Discos Fuentes; El Disco del Año, de Codiscos; Superbailables, de Sony y aproximadamente unos 10 productos más empezaban a llegar a discotiendas en ese último trimestre. Y los creadores de esta orquesta naciente estaban tarde para tratar de meterse ahí, además con una agrupación nueva, que apenas iba en el casting.

La razón por la que buscaron tres cantantes

El objetivo era elegir a tres cantantes, que serían las estrellas en el frente, eran quienes estarían destinados a la fama. “Quisimos que fueran tres porque, si de repente alguno se enfermaba, había que tener alguna alternativa de flexibilidad”, recuerda el fundador del grupo.



A la convocatoria llegaron casi 120 muchachos. “Buscábamos jóvenes, que tuvieran pinta, que tuvieran un aire así como roquero, pero que les gustara el concepto tropical. En la voz se buscó el dejo que tenía Buitrago, que era muy especial, a la hora de terminar las frases, ese que tiene en Ron de vinola o cuando entona “Dame tu mujer, José…”, además se buscaba que tocaran algún instrumento.

Al fin, se quedaron con Álex, Ricky y Willy. “Uno venía de la Costa, el otro había hecho casting para Los Tri-O, el otro lo conseguimos en los buses, cantaba por la séptima. Lo que queríamos era que un grupo de muchachos hiciera ese tipo de música y pudiera llevarla a la juventud de entonces, en 1998” dice el fundador.



Ya había maqueta del disco en la primera semana de octubre y vio la luz el 20 de ese mismo mes. “La gente no salía de esos álbumes compilados -recuerda Quintero- y en el entorno nos decían que estábamos locos, que ya nadie compraría lo nuestro. Pero en tres meses ese primer disco de Los 50 de Joselito, vendió 3 millones de copias en vinilo, CD y casette”.

Antes de ese boom, los fundadores de la orquesta habían hecho el recorrido por diversas casas disqueras, entre estas Sony y Sonolux. “Ninguna nos paraba bolas”, dice Quintero. Solo Armando Benavides, de Fonocaribe creyó en el potencial de los muchachos y los firmó.



El curioso nombre de Los 50 de Joselito también surgió de una reunión de esas para “botar corriente”, en la que habían pasado ya por Los Cachaquitos o Son Parranda, sugeridos por Díaz, pero alguien preguntó por el objetivo: hacían música de los años 50, en los 50 años de Buitrago y la canción de lanzamiento rezaba en alguna parte: “Ay joselito, quiero esa muchacha” y alguien dijo: “¿Por qué no le ponen Los 50 con Joselito?”, de esa sugerencia se pasó a Los 50 de Joselito, nombre escrito en una de esas oportunas servilletas en las que se escribe algo definitivo.

Entre Dame tu mujer, José y El pájaro amarillo

Una vez con toda Colombia tarareando de nuevo el consabido “Dame tu mujer, José, dime cuando me la darás, eres un hombre sin vergüenza y me la tienes que pagar”, llegaron las festividades de fin de año. La Feria de Cali, la de Manizales. De pronto, era un fenómeno imparable.



Quintero tuvo que irse de gira con ellos. No porque lo hubiera contemplado como objetivo, sino porque lo despidieron. “Llegó el director de Todelar y nos dijo que él sabía que Los 50 de Joselito era un disco de éxito, pero lo que no sabía era que nosotros éramos los productores -recuerda-. Llamó a una reunión, porque eso se filtró, y no le gustó. Decía que habíamos utilizado a la emisora y no le pareció y nos echaron, nos sacaron de la radio”.



Esto marcó la salida de Quintero de la radio y su conversión, porque era necesaria y urgente, en una especie de tour manager de la naciente orquesta. Viajaba con ellos, se encargaba de llevarlos a las entrevistas en diferentes ciudades. Ahora. el antiguo programador, que antes de eso fue enfermero del Sena, dice que de vez en cuando vuelve a alguna emisora, cuando lo invitan a hacer alguna cosa especial, pero su vida se volcó hacia la orquesta.

Para el segundo álbum, al año siguiente, las disqueras tenían otra opinión. “Nos llamaron de Sonolux, directamente el doctor Ardilla Lulle, e hicimos contrato -añade- En ese segundo álbum salió El pájaro amarillo (un clásico del centenario Rafael Campo Miranda), que junto con Dame tu mujer, José, han sido las canciones más representativas de nuestra historia”.



El fenómeno trascendió fronteras. Los 50 de Joselito sonaba mucho en Radio Recuerdos, de Caracol, y mucha gente en Venezuela alcanzaba a oír esa frecuencia para oír el fútbol de Colombia. Así que empezaron a llamarlos para amenizar carnavales y fiestas en el país vecino. “Entre 2001 y 2002 fuimos como 200 veces a Venezuela”.

La evolución y la segunda generación de cantantes

Una vez nos dijeron que éramos como 'el Menudo de la música tropical. FACEBOOK

TWITTER

Los 50 de Joselito tenía en el frente tres cantantes carismáticos y detrás, un trío de empresarios sólido. Pero la formación inicial duró poco. Álex, uno de los cantantes, salió por diferencias con la agrupación y después se lanzaría como solista. Fue cuando entró Andy. Por su parte Ricky y Willy se retirarían más adelante y formarían su propio proyecto.



Fue cuando entraron Danny y Harry, para seguir con Andy, como una “segunda generación -dice el fundador-, que surgió del mismo casting de la primera. Buscando cierto estilo en la interpretación y un respeto por lo clásico y la forma como se hacía música con guitarras”. Hace cinco años Harry salió y entró Dubán. “Básicamente, Harry se fue porque quería radicarse en Estados Unidos”.



Parece que por Los 50 hubieran pasado más cantantes. “Lo que pasa es que la retina de la gente cree haber visto más cambios. Una vez nos dijeron que éramos como ‘el Menudo de la música tropical’, pero ellos cambian mucho de look. Pero es una segunda generación muy consolidada. Y la banda como tal, los músicos que los acompañan no han cambiado, algunos llevan los 25 años. De pronto, al primer acordeonero se lo llevó Fonseca, pero en general, la banda no ha cambiado”.

Facebook Twitter Linkedin

Los 50 de Joselito, cantantes. Foto: Cortesía Los 50 de Joselito

Para este 2023, Los 50 de Joselito tienen 25 álbumes grabados, a ritmo de uno por año y no se detuvieron ni en pandemia. Además hubo una grabación especial para México y Centroamérica, llamada Pura cumbia (básicamente porque descubrieron que allí su música gustaba mucho) y una producción, 15 Éxitos, hecha para lanzarla en Europa.



“Si bien es cierto que conservamos la inspiración inicial. Hemos hecho temas de otros artistas”, dice Quintero acerca de su evolución. Éxitos del repertorio de Los Corraleros de Majagual, Calixto Ocha y Lisandro Meza han sido adaptados a la sonoridad de esta orquesta: con cuerdas, requinto, batería, bombo y guitarra eléctrica.



Y aunque son considerados como una banda de covers, han sacado en casi cada álbum temas inéditos, algunos compuestos por ellos mismos. “Siempre van temas inéditos”, subraya el fundador.

Para este aniversario,el grupo presentó su consabido álbum obligado y, de paso, conmemorativo. Se titula Aniversario 25 y se vende en formato de USB. Agrupa cronológicamente los 25 éxitos de cada año desde 1998, más tres temas nuevos: Montando en burro, Joselito sabrosón (Ojitos hechiceros/ El carbonero) y Joselito Decembrino (Las gotereras, Botellita de ron y Por una cerveza). "Lo curioiso de este mix -anota Quintero- es que se aprovechó la tecnología y se rescato las voces de Gustavo Quintero, Rodolfo Aicardi y Pastor López, para unirlas a las de Los 50 de Joselito".

Los momentos tristes de Los 50 de Joselito

Además produjeron un documental en el que cuentan su historia. En él están los momentos alegres, como su presentación en el Madison Square Garden, de Nueva York. Y entre los más tristes, han sido los fallecimientos, primero, de uno de sus músicos, Jair Briñez, el primer requintista que tuvo la banda, y de uno de sus fundadores, Nelson Díaz, el que hizo el casting y definió su línea musical.



“Jair murió en el 2004 -relata Quintero-. Hubo un fin de semana en el que no teníamos show, así que nos pidió permiso par a ir a hacer un evento para un directivo de Caracol y, de camino, en la carretera, a la salida de Bogotá, por La Vaca que Ríe, se bajaron a comer algo y un carro los atropelló. Murieron ambos”.

Facebook Twitter Linkedin

Nelson Díaz, fallecido, y Luz Marina Ramírez, ahora socia de Los 50 de Joselito. Foto: Cortesía Los 50 de Joselito

Nelson Díaz fue el guardián de la sonoridad de la agrupación hasta el 2010. “Una esclerosis lateral amiotrófica -ELA- se lo llevó en tres meses. Eso paraliza el sistema nervioso. A lo último solo movía los ojos y así se comunicaba. Aún así quiso dirigir la grabación de Cuerpo cobarde, solo con la mirada. No decía si le gustaba o no la guitarra o el bongó, dirigió así. Después, nos fuimos a tocar en un matrimonio en La Calera, un fin de semana, y a media noche nos llamó su hija a contarnos que acababa de morir. Hicimos el show a manera de homenaje y también le compusimos una canción, titulada Gracias, maestro”.

Díaz amaba su agrupación. Cuando vio cerca el fin, entrenó a Elbert PInzón, el director musical actual, y a Juan Carlos Bravo, su yerno que además interpreta el clarinete y el saxofón y es el encargado de la producción y los arreglos. Dice Quintero que parte del éxito del grupo ha sido seguir esas enseñanzas.



Ante la pérdida de Díaz, la esposa de este, Luz Marina Ramírez pasó a ser socia. Entre ella, Raúl Campos (que sigue representando a la par a otros grupos -entre estos Los Tigres del Norte, para Suramérica, y trabajando como empresario) y Quintero se reparten las responsabilidades que mantienen girando a esta institución musical. Campos hace las relaciones públicas y comerciales, Quintero sigue viajando con ellos y Marina tiene la parte administrativa.

Y vienen canciones inéditas

Se podría decir que Los 50 de Joselito es un conjunto musical muy estable. Andy lleva 20 años ya poniéndole su voz y su energía, Danny lleva 16 y Dubán cumplió cinco. A lo largo de este cuarto de siglo han puesto a bailar a Colombia sus versiones de El bailador, La cinta verde, Hace un mes, Suéltala pa que se defienda, Grito vagabundo y Arbolito de Navidad.



Además, han llevado su alegría a otras latitudes: En Argentina, por ejemplo, tienen un éxito Loco loquito, que es uno de sus temas propios. “Ese fue inédito -explica el fundador nos ha llevado por Centro y Suramérica”.

Facebook Twitter Linkedin

Los 50 de Joselito, durante un show en vivo. Foto: Cortesía Los 50 de Joselito

Por delante, ya consolidados, Los 50 de Joselito tienen una tarea. Discos Fuentes les abrió las puertas de uno de sus tesoros en Medelín: 50 mil canciones inéditas, que se grabaron pero que en su momento no tuvieron la bendición de Antonio Fuentes o de quienes estaban al frente, para salir a la luz. Estas canciones viven un proceso de limpieza y arreglo, y de pronto, de ahí pueden salir futuros éxitos.



“Por fuera de Colombia hay una gran ventaja: en el exterior no nos ven como ‘música decembrina’ -dice, para terminar, Álvaro Quintero-, nos ven como música tropical. Uno puede ir en marzo, en primavera, y lo bailan igual. En diciembre si nos quedamos en Colombia porque es cuando más trabajo sale, porque podemos hacer hasta tres eventos en un día. Pero la ventaja del exterior es que en cualquier época habrá público que añora la música colombiana. Uno ve gente llorando y que oye La pollera colorada y se transporta. Pero una cosa es unánime: Si no tocan El pájaro amarillo o Dame tu mujer, la gente no cree que son ellos.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmartin