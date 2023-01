La revista Rolling Stone publicó la lista de los 200 mejores cantantes de los tiempos y, como suele suceder, grandes nombres quedaron fuera.



Una de las estrellas por las que el internet reclamó fue Céline Dion, pues la intérprete de la icónica banda sonora de Titanic, 'My heart will go on' no quedó en el top.



"Respetuosamente, no incluir en esta lista a Celine Dion, posiblemente la mejor técnica vocal de todos los tiempos, roza la traición", tuiteó el productor y artista Jamie Lambert.



Pero la publicación se anticipó a las críticas y en el artículo señaló: "tenga en cuenta que esta es la lista de los Mejores Cantantes, no la de las Mejores Voces. Sin duda, muchas de las personas que aparecen nacieron con una afinación perfecta y un registro ilimitado. Otros tienen instrumentos más ásperos, extraños".



De acuerdo con el artículo, la lista fue elaborada por el personal y colaboradores de Rolling Stone, quienes tuvieron en cuenta la música pop como "una conversación global en curso" y la originalidad, influencia y catálogo de un artista para tenerlo en cuenta.



Por eso, nombres como Whitney Houston, John Lennon, Freddie Mercury, Bob Dylan, Frank Sinatra y Michael Jackson figuran en el top.



Sin embargo, la mayoría de artistas son provenientes de Estados Unidos. Juan Gabriel (172), Marc Anthony (167), Mercedes Sosa (160), Rocío Dúrcal (139), La India (113), Caetano Veloso (108), João Gilberto (81), Vicente Fernández (95), Gal Costa (90), Héctor Lavoe (73) y Celia Cruz (18) son los únicos latinoamericanos que clasificaron en la lista.



Este es el top 50 mejores cantantes de la historia para Rolling Stone

Aretha Franklin murió el 16 de agosto de 2018 en Michigan a los 76 años. Foto: Archivo/EL TIEMPO

1. Aretha Franklin

2. Whitney Houston

3. Sam Cooke

4. Billie Holiday

5. Mariah Carey

6. Ray Charles

7. Stevie Wonder

8. Beyoncé

9. Otis Redding

10. Al Green

11. Little Richard

12. John Lennon

13. Patsy Cline

14. Freddie Mercury

15. Bob Dylan

16. Prince

17. Elvis Presley

18. Celia Cruz

19. Frank Sinatra

20. Marvin Gaye

21. Nina Simone

22. Adele

23. Smokey Robinson

24. George Jones

25. Mary J. Blige

Paul McCartney está en el top 50 de los 200 mejores cantantes de la historia. Foto: Andrés Cristaldo / Archivo EL TIEMPO

26. Paul McCartney

27. Dolly Parton

28. Mahalia Jackson

29. Chaka Khan

30. Hank Williams

31. Luther Vandross

32. David Bowie

33. Bessie Smith

34. Thom Yorke

35. Dusty Springfield

36. Kurt Cobain

37. Van Morrison

38. Curtis Mayfield

39. Louis Armstrong

40. Aaliyah

41. Etta James

42. Teddy Pendergrass

43. Ariana Grande

44. James Brown

45. Ella Fitzgerald

46. Mavis Staples

47. Linda Ronstadt

48. Toni Braxton

49. Rod Stewart

50. Joni Mitchell

