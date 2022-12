Si hay una fidelidad musical de fin de año en Colombia es a las compilaciones tropicales. No importa si están en formato de playlist o USB, pero la marca 14 Cañonazos Bailables, de Discos Fuentes, es considerada un objeto de colección.

Tanto que, dice su gerente general, Tony Peñarredonda, que “mientras Discos Fuentes exista, habrá 14 cañonazos y en versión física", así tenga las formas más inesperadas.



Durante años este fue un disco de acetato, pasó al CD, a la USB y ahora es playlist. Pero sus coleccionistas no se conforman con tener una lista de canciones más en sus plataformas, así que en años recientes hubo calendario con música, e incluso un libro: el volumen 60 de esta tradición que conmemora la historia bailable de los colombianos.

Y esta Navidad, a la par con el álbum de monas del Mundial de Fútbol, presentan el álbum de láminas coleccionables de los 14 cañonazos, que ofrece imágenes emblemáticas e históricas de grupos y artistas que nos ponen a bailar cada diciembre.



“¿Cómo llegamos a esto? –dice Peñarredonda–. No es un secreto que el producto físico, el formato CD dejó de ser comercial. No hay mercado, no hay distribuidores y los que había ahora venden parlantes o discos de vinilo de colección. Pero en Fuentes nos hemos rehusado a dejar atrás lo físico, queremos seguir motivando a la gente a buscar los 14 cañonazos bailables, aunque sin ser ajenos a las nuevas tecnologías y la cultura de consumo. Por eso sacamos antes el calendario y el libro, ambos con realidad virtual. El año pasado fue un afiche con memoria USB, el afiche decorativo y tenía juegos con realidad virtual”.

Según cuenta el gerente, para este año tuvieron en cuenta que diciembre tendría una festividad atípica: la del mundial de fútbol, todo el mundo estaría viendo los partidos, intercambiando láminas de futbolistas, creando comunidades de fanáticos. Y quiso proponer lo mismo para los seguidores de la música de fin de año, con imágenes de un Lisandro Meza, Alejo Durán y otras glorias de nuestra música decembrina.

Una portada en homenaje a las jugadoras de fútbol

“Entonces, pensamos en el equipo femenino de Colombia, que tuvieron un logro muy importante este año –añade Peñarredonda–. Estuvo en la final de su categoría y, aunque no consiguieron el campeonato, su logro fue inmenso y quisimos hacerles un homenaje en la portada”.



Por eso, los 14 Cañonazos Bailables Vol. 62 tiene en la portada a un grupo de modelos que participan en el homenaje a nuestras futbolistas. “Son modelos –relata el gerente–, pero tuvimos el cuidado de buscar mujeres que también practicaran fútbol de alguna manera”.

Adentro, el álbum es un recorrido por la historia de la música y los artistas de Discos Fuentes, que se van complementando con 123 láminas, con imágenes que van desde Fruko a los Corraleros de Majagual, desde Joe Arroyo hasta Octavio Mesa y Rodolfo Aicardi.



“El álbum propone que la gente aprenda de nuestra música y no se despoje del formato tangible, que también es importante. No damos el brazo a torcer. Los 14 Cañonazos seguirán mientras existamos”, dice el gerente.

Y, por supuesto, está la potente selección musical de este año, que reúne artistas que no pierden vigencia como Los Corraleros de Majagual, que este año hicieron una colaboración con Adriana Lucía, titulada La Bonga. Además de otros artistas que han estrenado propuestas como Dubán Bayona, Everth Vargas y Los Cumbia Stars. No son ajenos a la música urbana y a la música popular con su toque norteño mexicano y el infaltable mosaico de Los 50 de Joselito.

Y para quien quiere la playlist, el álbum tiene el código QR que remite a la música de los “cañonazos” en cualquiera de las plataformas.



Al comprar el álbum, este viene con un sobrecito de ‘monas’ y se pueden ir adquiriendo poco a poco. Fuentes ofrece un paquete de álbum y 25 sobres por 69.900 en su web. También promueve una página especial y un grupo de whatsapp para facilitar el intercambio.

“Ha tenido muy buena acogida -concluye Peñarredonda- De todas formas, el álbum físico es ya un tema de nicho. Los coleccionistas de 14 cañonazos esperan algo cada año. Sin importar el formato, ellos lo van a comprar. Hay personas que tienen nuestros álbumes desde el número uno, los vienen coleccionando ya sea porque los heredaron del abuelo o el papá. Y siempre los querrán”.

Liliana Martínez Polo

Redacción de Cultura

@Lilangmartin