Loraine Lara: una acordeonera en dos reinados vallenatos simultáneos

Dos reinados simultáneos vive Loraine Lara Mercado, de 19 años. El primero fue el del Festival de la Leyenda Vallenata que este año abrió categorías de acordeón interpretado por mujeres. Y su talento la consagró como la primera reina del más importante de los festivales vallenatos.



Sin embargo, la joven acordeonera nacida en Sabanalarga (Atlántico) lleva ya años intentando conseguir la corona del Evafe: el Encuentro de Vallenato Femenino que realmente fue el primero en sacar a la luz el talento femenino a la hora de ejecutar el vallenato. Es la cuarta de las reinas de este encuentro que se desarrolló también en Valledupar y que tiene otro reglamento y otros organizadores.

Lara Mercado está en séptimo semestre de la licenciatura básica primaria y su sueño en ese aspecto es ser profesora de música. El objetivo es alternar su gusto por enseñar con la carrera musical que ha forjado desde los 10 años a punta de participar en festivales.

"Termino el año con pie derecho, tal como lo comencé", dice Loraine, que en abril comenzó con el título de reina del acordeón en el Festival de la Leyenda Vallenata y llega a noviembre con el título de reina Evafe.



"Tenía cuatro años de estar presentándome en el Evafe, en el primer año pasé a la final, en el segundo año fui tercera y el año pasado quedé de segunda. Este año, gracias a Dios pude lograr el primer puesto".

Este año, las reglas del Evafe cambiaron, incluyeron cumbia y porro, ¿cómo se sintió ante este cambio?



Para mi fue completamente diferente. Porque Valledupar es tierra de vallenato, de paseo, merengue, son y puya. Pero este año decidieron incluir el porro y la cumbia. Pero yo tenía preparados esos aires porque me he presentado en muchos festivales de la Sabana y logré ganar en el de Sincelejo, me he presentado en muchos festivales el de Arjona, el de Apartadó (Antioquia), el de Necoclí, infinidad. Entonces, cuando dijeron que iban a incluir porro y cumbia, me sorprendió, pero estaba preparada. Además, soy un poco de la Sabana, aunque soy del Atlántico, tengo cerca a toda esa tierra sabanera, así que podía demostrar que también conozco esa música.

Fue un buen año: reina vallenata y reina Evafe...



Han sido bendiciones de Dios. El Festival de la Leyenda Vallenata fue un encuentro en el que perseveré muchísimo. Vengo presentándome en el Festival Vallenato desde hace unos nueve años. Desde que comencé a tocar acordeón. Pasé muchas veces a las finales y lograba un puesto. Sin embargo, el año pasado quedé de segunda en juvenil compitiendo mujeres y hombres. Este año fui la primera reina del acordeón mayor en una categoría que busca resaltar a las mujeres.



El Evafe tiene un objetivo muy parecido. Mostrar que las mujeres podemos tocar cualquier instrumento y hacerlo igual o mejor que cualquier hombre, demostrar que sí podemos desempeñarnos. Entonces ahora estoy representando ambos festivales.

¿Cómo fue su historia con el acordeón?



Mi papá es acordeonero. Tiene una escuela y daba clases en la casa. Desde muy bebé escuché el acordeón. Mi hermana es cantante y compositora, trabajó con Las Musas del Vallenato. Por ellos escuché siempre esa música.



Me preguntan mucho por qué no escogí cantar o tocar la guacharaca, la guitarra o el piano, que pueden ser como más femeninos, pero siento que el acordeón es lo mío desde niña. Mi papá me dormía tocando villancicos con acordeón y no hay nada más estimulante para el aprendizaje que eso.



Cuando fui creciendo, saqué una canción solita: La piña madura. En la escuela, mi papá se la enseñaba a los alumnos. Ellos no me enseñaron porque no querían que tocara o que hiciera parte del medio artístico. Pero saqué la canción y un día llegaron a la casa y me pillaron tocándola. A partir de ahí, empezaron a apoyarme.

La mayoría de festivales en los que concursa no dividen los concursos por género...



Si hay 100 festivales, 98 son competencias entre hombres y mujeres. No dividen la competencia femenina y la de hombres como el Festival de la Leyenda Vallenata.



Y sin embargo, ¿Cree que se haya avanzando en la idea de que sí es posible que una acordeonera lo haga tan bien como un hombre?



Eso no cambia de todo. Mucha gente sigue pensando que el acordeón es para hombres. En festivales, muchas veces si una mujer gana, ganó por ser mujer. O está el machismo con la idea de que los únicos que pueden triunfar en el vallenato son hombres. Por eso me presento en festivales, para demostrarles a las personas que podemos tocar igual o mejor.

¿Siente que el Evafe dio un impulso al movimiento de mujeres en el vallenato?



Sí nos dio un impulso. Nos están conociendo más. No sé si en el país, pero tenemos presentaciones fuera del país. Hay un festival que se está haciendo en México gracias al Evafe, es norteño. Así que hay una vitrina internacional y el Evafe tuvo invitadas, algunas eran mujeres que intepretaban música norteña, vinieron japoneses. todos se aprendieron canciones nuestras y las tocaron a su estilo.

Las ganadoras del Evafe 2019

Loraine Lara encabeza el cuadro de honor del Evafe con el título de reina 2019, correspondiente a las acordeoneras profesionales.



La reina infantil fue Sara Arango. También se eligió a la aprendíz destacada en una presentación que no tuvo una competencia como tal, en este caso se eligió a Yeissi Daniela Garcés. La mejor compositora fue Elsy Sirly Serpa, de Sahagún, y la mejor cantante fue Laura Cardona, de Medellín.



Según el comunicado de la Fundación Decuplum, organizadora del Evafe, la gandora recibe un acordeón Hohner 3 Coronas Profesional, el aniño Cecilia Meza (lleva el nombre de una legendaria acordeonera), de oro de 18 kilates; la estatuilla Evafe de oro, un incentivo económico y el derecho a participar en la gira Vallenato en Tacones. Será también invitada al festival Fenofe 2020 en Reynosa, Tamaulipas (México) y será la imagen del Evafe del año entrante.

