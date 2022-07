Desde el jueves 28 de julio hasta el domingo 31 de julio, miles de personas asistirán al Grant Park de Chicago (Illinois, Estados Unidos) para una nueva versión de Lollapalooza, uno de los festivales de música más importantes de ese país.



Más de 170 artistas se presentarán. Entre los más destacados estarán Lil Baby, Metallica, Jazmine Sullivan y Zhu, el jueves; Dua Lipa, Machine Gun Kelly, Glass Animals y Rezz, el viernes; J. Cole, Kygo, Big Sean, Idles, Turnstile y Wallows, el sábado, y Green Day, The Kid Laroi y Charli XCX, el domingo.

Según la programación oficial, los conciertos comenzarán al mediodía y terminarán hacia las 10 de la noche (hora local, misma de Colombia).

Si usted quiere ver el evento, podrá hacerlo a través de la plataforma de 'streaming' Hulu: https://www.hulu.com/lollapalooza. Tenga en cuenta que solo se transmitirán las presentaciones más importantes. La transmisión comienza el jueves 28 y termina el domingo 31 de julio, desde la 1:00 p. m. hasta las 11:00 p. m.



Si no tiene cuenta, podrá aprovechar una prueba gratuita de 30 días en la plataforma y después pagar algún plan que se puede cancelar sin ningún costo adicional.

Horarios de transmisión

Según Hulu, para el primer día, este es el orden de las presentaciones en el canal 1 de la plataforma (horarios Central Time, mismo de Colombia):



• Sampa The Great - 2:00 p. m.

• Bijou - 2:30 p. m.

• Inhaler - 3:00 p. m.

• Still Woozy - 4:15 p. m.

• The Wombats - 5:15 p. m.

• Tove Lo - 5:45 p. m.

• Billy Strings - 6:30 p. m.

• Jazmine Sullivan - 7:35 p. m.

• Lil Baby - 8:45 p. m.

• Metallica - 10:15 p. m.

Para el viernes 29 de julio, este es el orden:



• Jordy - 1:00 p. m.

• Del Water Gap - 1:40 p. m.

• Kaycyy - 2:50 p. m.

• Rolling Blackouts Coastal Fever - 3:45 p. m.

• Tinashe - 4:45 p. m.

• Coi Leray - 6:00 p. m.

• Cordae - 6:45 p. m.

• Muna - 7:45 p. m.

• Machine Gun Kelly - 8:30 p. m.

• Don Toliver - 10:00 p. m.

Para el sábado 30 de julio, este es el orden:



• Crawlers - 1:00 p. m.

• Cochise - 2:00 p. m.

• Hinds - 2:45 p. m.

• Griff - 3:45 p. m.

• Tinashe - 4:00 p. m.

• Dashboard Confessional - 4:45 p. m.

• YG - 6:00 p. m.

• Big Sean - 7:00 p. m.

• Wallows - 8:00 p. m.

• Kygo - 10:00 p. m.

Para el domingo 31 de julio, este es el orden:



• De'Wayne - 1:00 p. m.

• Erica Banks - 1:45 p. m.

• Zoe Wees - 2:30 p. m.

• DJO - 3:30 p. m.

• Maneskin - 4:15 p. m.

• Beach Bunny - 5:15 p. m.

• Porno For Pyros - 6:45 p. m.

• J-Hope (BTS) - 9:00 p. m.

• Denzel Curry - 10:00 p. m.

EL TIEMPO