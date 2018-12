Ariana Grande, entre el desamor y un éxito histórico en YouTube

Cuando parecía que sus problemas personales y amorosos iban a interrumpir su carrera ascendente en la industria musical, Ariana Grande ha vuelto a sorprender a todos con el lanzamiento de su último videoclip, ‘Thank u, next’. La cantante estadounidense no necesitó ni 24 horas para convertir su sencillo en un éxito mundial y batir un nuevo récord en YouTube.



‘Thank U, next’, algo así como ‘Gracias, siguiente’, es el video musical que más reproducciones ha logrado en la plataforma en el día de su estreno. Sumó 46 millones el 30 de noviembre. Ahora, una semana y un día después de su presentación oficial, acumula cerca de 130 millones de visualizaciones.

Un hito del que informaron los responsables de YouTube en Twitter y con el que Grande superó al grupo surcoreano BTS, que ostentaba ese reconocimiento hasta el momento con 45,9 millones para su canción ‘Idol’. La tercera en el ‘ranking’ es Taylor Swift con ‘Look what you made me do’, que consiguió 43,2 millones de visualizaciones en las primeras 24 horas.



En el videoclip, Grande, de 24 años, hace una retrospectiva de las películas para adolescentes que marcaron la entrada al siglo XXI, como ‘Mean Girls’ (2004), protagonizada por Lindsay Lohan y Rachel McAdams; ‘Triunfos robados’ (2000), donde aparece una jovencísima Kirsten Dunst, o ‘Legalmente rubia’, el filme que encumbró a Resse Withherspon. Mientras se pasea por los distintos escenarios emulando a estos personajes, la artista de 25 años (Florida, 1993) les canta a sus antiguas parejas y les da las gracias mientras exclama: “¡Siguiente!”.



Grande recibió la buena noticia con un mensaje en sus redes sociales en el que decía “Increíble pero aterrador”, un reflejo del momento emocional agridulce que vive.



El 8 de septiembre se conocía la noticia de la muerte del rapero Mac Miller, a los 26 años, a causa de una sobredosis. Él y la estrella del pop habían mantenido una relación de dos años que terminó a mediados de 2018 de forma abrupta por lo que ellos calificaron “incompatibilidad de agendas”. A las pocas semanas, Grande inició un nuevo idilio con el actor y cómico Pete Davidson, del programa ‘Saturday Night Live’, que, de acuerdo con el portal estadounidense TMZ, afectó profundamente a Miller, quien sufría de problemas de drogadicción y de depresión.



“No querría solo la felicidad. Tampoco quiero solamente la tristeza. Lo que quiero es no estar deprimido. Quiero ser capaz de tener buenos días y malos días”, declaró en una entrevista publicada días antes de su muerte en la revista ‘Vulture’.



El fallecimiento del joven fue un duro golpe para la cantante, que hizo de sus redes sociales un bastión en el que homenajear a su exnovio, del que dijo que siempre sería su persona favorita del mundo. También confesó que durante el noviazgo trató de cuidar de él y apoyarlo en su sobriedad y equilibrio mental”.



Un mes después, Grande ponía punto y final a su relación con Davidson, con el que estaba comprometida, a causa, dijeron varios medios y personas cercanas a la artista, de su incapacidad de superar en estos momentos la trágica pérdida.



Recientemente también desveló a la revista ‘Vogue’ que sufre de estrés postraumático como consecuencia del atentado terrorista ocurrido el 22 de mayo de 2017 durante uno de sus conciertos en Manchester (Inglaterra), que se saldó con 22 fallecidos y decenas de heridos. “No puedo acordarme sin echarme a llorar”, indicó afectada.

Éxito musical

A nivel profesional, 2018 ha sido un año muy productivo para Grande. El 17 de agosto lanzó su cuarto trabajo discográfico, ‘Sweetener’, una mezcla de pop y R&B, del que se extrae el sencillo que la ha catapultado a los altares de YouTube, y en el que colaboró con artistas como Pharrell, Nicki Minaj y Missy Elliot.



En noviembre fue nombrada por la revista ‘Billboard’ como ‘La mujer del año’ por su contribución a la industria y por alcanzar el número uno de su lista Billboard Hot 100 con la canción ‘Thank u, next’. “Vivo rápido y lo saco todo de mí, y cometo errores, y aprendo de ellos y estoy agradecida sin importar lo que pase”, declaró a la publicación.



Esta semana también se dio a conocer la lista de artistas más escuchados del año en la plataforma de ‘streaming’ Spotify. En el apartado femenino, Grande volvió a liderar con este sencillo, que lleva más de 220 millones de reproducciones desde su estreno el 30 de noviembre. Por debajo de ella quedaron las cantantes Dua Lipa y Cardi B.

Artista precoz

Ariana Grande saltó a la fama en 2009 gracias a su personaje de Cat Valentine en la serie ‘Victorious’, una de las más exitosas de la cadena de televisión infantil estadounidense Nickelodeon. Pero su incursión formal en el mundo del espectáculo comenzó un año antes, con apenas 15 años, cuando se unió al elenco del musical ‘Trece’, en Broadway, en Nueva York. Su papel de coprotagonista le valió el premio de la National Youth Theatre Association Awards a la mejor actriz de reparto. En 2016, ya con una carrera musical más que consolidada, volvió a repetir en el teatro, de nuevo en un musical, ‘Hairspray Live!’.



Su primer gran éxito en la industria musical lo logró con el sencillo ‘The Way’, en el que canta junto al fallecido Mac Miller, y que fue incluido en su álbum debut ‘Yours Truly’ (2013) con gran acogida de la crítica. Ha estado nominada cuatro veces a los premio Grammy entre 2015 y 2017, aunque todavía no ha logrado hacerse con ninguno. Por el momento, Ariana puede seguir disfrutando de haber roto un nuevo récord en YouTube. Un hito en plena era ‘millennial’.



