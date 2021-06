Juanes y J Balvin en el nuevo álbum de Metallica

Lo de Juanes fue un capítulo más del sueño cumplido, lo de J Balvin tuvo el significado de mostrar la apertura de las fronteras entre las músicas.

La química entre Juanes y Metallica es más evidente que la existente entre J Balvin y la banda de San Francisco. Por un lado, los grandes exponentes del thrash metal le hacían saber a Juanes que les gustaba la forma como versionaba su música (como lo hicieron al saber que había interpretado Seek And Destroy en Rock al Parque en el 2019). Por el otro, alguna vez -que quizás hoy no quisieran recordar-, en el 2016, el cantante de Metallica se burló de J Balvin.



Así que la presencia del reguetonero entre los 52 invitados a interpretar las canciones que la banda convirtió en clásicos del género en The Black Álbum (1991), solo puede interpretarse como un reconocimiento de su trascendencia dentro de la industria musical con esa invitación.

En todo caso, estar presente en un álbum que celebra las canciones más icónicas de una leyenda musical, es motivo de orgullo para ambos artistas antioqueños. Cada uno compartió su emoción desde la mañana de este martes, en la que se hizo visible el trabajo, con la versión de Enter Sandman, de Juanes, como abrebocas.



Juanes hizo una rueda de prensa virtual en la que reiteró la emoción que sentía al participar y abrir la historia de este álbum conmemorativo entre tantas estrellas mundiales como Elton John, Miley Cyrus, Dave Gahan (Depeche Mode) y los latinoamericanos Mon Laferte, el Instituto Mexicano del Sonido y su mismo compatriota, J Balvin.

Reveló también que la banda les había dado libertad a sus invitados de interpretar la canción que quisieran entre las que componían el repertorio original del álbum Metallica, más conocido como The Black Album.



El motivo de este trabajo fue la celebración de los 30 años de su salida a la luz. Había sido el trabajo musical que puso a los estadounidenses James Hetfield, Lars Ulrich, Jason Newsted y Kirk Hammett -que conformaban el grupo en ese momento- en el mapa mundial de la música. Fue el que le dio éxitos icónicos como Enter Sandman y Nothing Else Matters.

"Grabar en inglés es muy 'heavy' -dijo-. A mí me cuesta mucho trabajo la pronunciación de muchas palabras. Sí me estudié mucho la canción. La idea es que quedara con acento pero respetable para la grabación. Como era tan familiar para mí la canción, no fue tan difícil. Además, hay tracks del vocalista (James Hetfield) cantando solo la canción y esto me ayudó”, anotó de su interpretación.



Por su parte, Balvin compartió en sus redes sociales su presencia como invitado. La canción que interpreta del álbum es Wherever I May Roam. Con ella recuerda que él también ha sido un seguidor del metal aunque su camino musical haya tomado otros caminos.

