Así se oye y se ve lo nuevo de Fonseca, Whitney y Juan Luis Guerra

El pasado Festival de la Calle 8 de Miami acogió a Fonseca de tal manera que lo nombró Rey del Carnaval. El artista bogotano presentó allí canciones de su álbum Agustín, en el escenario de la Pequeña Habana de Miami y entre los temas que interpretó estaba 'Solo contigo'. De ese especial momento se tomaron las imágenes para el video de esta canción que presenta hoy al mundo.



El artista, que recientemente fue nombrado embajador de Marca País Colombia, afirmó: “Colombia es mi corazón y Miami mi hogar, un lugar donde los latinos se conectan y comparten su pasión por la música. Todo este momento vivido fue perfecto para mostrar esta nueva canción que hace parte de Agustín”.





Así mismo, el dominicano Juan Luis Guerra estrena el video de su canción Lámpara pa’ mis Pies, que hace parte de su trabajo discográfico 'Literal', que tuvo su lanzamiento en mayo pasado.



La canción hace parte del repertorio de la gira internacional que lo traerá próximamente a Colombia (el 21 de septiembre se presenta en Bogotá) y fue inspirada por su esposa. El video hace un recorrido por la ciudad dominicana de Puerto Plata y en él se acompaña con el baile de un grupo de niños.



En los terrenos del rock y el soul Whitney lanza un álbum completo,

de diez canciones, titulado Forever Turned Around.



Esta agrupación de Chicago, conformada en el 2015 con ex miembros de la banda Smith Westerns, viene de un exitoso álbum debut titulado 'Light Upon The Lake', con el que ha llegado incluso a presentarse en festivales como Lollapalooza.



CULTURA

@CulturaET​