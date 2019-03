'Lo lamento mucho por todos nuestros fans en EE. UU.': Mick Jagger

Los Rolling Stones anunciaron el sábado que aplazaron su próxima gira por Estados Unidos y Canadá debido a problemas de salud de su cantante, Mick Jagger, quien necesita tratamiento médico.

Jagger, quien se dijo "destrozado" por esta decisión. "Desafortunadamente, hoy, los Rolling Stones tienen que anunciar el aplazamiento de sus próximas fechas de la gira en Estados Unidos y Canadá", anunció el célebre grupo de rock británico en Twitter.



"Los médicos le dijeron a Mick que no podía irse de gira por el momento, porque necesita un tratamiento médico", agregó el grupo sin precisar qué tipo de padecimiento sufre la estrella de rock de 75 años.

Trabajaré muy duro para estar de regreso sobre el escenario tan pronto como pueda. Jagger

"Lo lamento mucho por todos nuestros fans en Estados Unidos y Canadá que tienen las entradas. Realmente detesto la idea de dejarlos plantados de esta manera", agregó el cantante.



Los Rolling Stones tenían previsto comenzar su gira de 17 fechas bautizada "No filter tour" en el estadio Hard Rock de Miami en Florida el 20 de abril y culminar en el Burl's Creek Even Grounds de la ciudad canadiense de Ontario el 29 de junio.



Los Stones nacieron en 1962 y alcanzaron la fama tres años más tarde con el tema 'I can't get no Satisfaction'. Sus éxitos y también sus vidas alimentaron una imagen de "chicos malos" del rock inglés, en las antípodas de los Beatles, que iban de corbata y exhibían sus buenas maneras.



Mick Jagger tiene ocho hijos, cinco nietos y una bisnieta.



