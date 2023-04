Novela, bienestar, historias de vida personal, memorias históricas. Esta gran fiesta de los libros que se realiza en Corferias hasta el próximo 2 de mayor es una oportunidad para reencontrarse con los libros que conmueven y hasta cambian la vida. Estos son algunos de los que, además, tendrán presentaciones con sus autores, para que los lectores puedan interactuar con ellos y llevarse su obra firmada por ellos para la casa.

Crianza 3.0

Diego Santos

Intermedio Editores

104 páginas



De lunes a domingo, Vanessa de la Torre, su esposa, despierta a Diego Santos antes de las 5 a.m. para que saque a los perros. En este libro, Santos reconstruye las peripecias y anécdotas (unas divertidas, otras, no tanto pero bien llevadas por su astucia como papá) en torno a su vida en familia y, en especial, a la difícil tarea de la crianza de sus dos hijas, Raquel y Carlota, en plena era digital. El autor presenta el libro el primero de mayo, a las 12 del mediodía, en la sala Sala Jorge Isaacs. Firma de libros en el stand de Intermedio (314A, Pab. 6), 1 p. m.



***



Walmandalas III

Yaneth Waldman

Intermedio Editores

104 páginas



Si hay una palabra que defina a este libro es “gratutud”. En esta ocasión Yaneth Waldman nos invita a celebrar juntos el poder sanador y liberador de los mandalas, que con sus formas, colores y siluetas nos transportan a lugares de paz, equilibrio y descanso. Waldman conversará con la periodista Margarita Ortega, este sábado, a las 3 p. m. Gran Salón Raíces C, de Corferias. Firma de libros en el stand de Intermedio (314A, Pab. 6), 4p. m.



***



Si saben cómo soy… ¿para qué me invitan?

Felipe Zuleta Lleras

Intermedio Editores

128 páginas



Luego de La familia presidencial, el periodista bogotano regresa con la segunda parte de sus memorias en Si saben cómo soy… ¿para qué me invitan? En esta oportunidad, Zuleta hace un homenaje singular a las mujeres de su vida. Felipe Zuleta conversará con Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO, el 29 de abril, a las 11 a. m., en el Gran Salón Raíces C. Firma de libros en el stand de Intermedio (314A, Pab. 6), 12 del mediodía.



***

Entrena tu cuerpo potencia tu mente

Daniela Mor Caicedo

Intermedio Editores



Más allá de alcanzar el bienestar, la coach de atletismo, asesora de deportistas élite y triatleta Daniela Mor Caicedo, propone construirlo mediante el movimiento y una serie de estrategias de cambio en los ámbitos físico, emocional, mental y social de las personas, que ha desarrollado durante los últimos seis años. Mor conversará con Juanita Uribe, el 29 de abril, a la 1 p. m., en el Gran Salón Raíces C. Firma de libros en el stand de Intermedio (314A, Pab. 6), 2 p. m.



***



Historias que curan

Dr. Rawdy

Intermedio Editores

160 páginas



Luego de su éxito en redes sociales con un mensaje de salud novedoso, el médico Rawdy Reales Rois reconstruye su carrera en este libro, mediante una serie de experiencias profesionales. El autor expone, entre otras reflexiones, diagnósticos singualres que ha encontrado en la sala de emergencias de hospitales y puestos de salud de poblaciones ubicadas a cientos de kilómetros de su natal Valledupar (César). Una mirada que humaniza la salud.



***



La inverosímil muerte de Hércules Pretorius

Humberto De La Calle

Ediciones B

224 páginas



De la Calle se quita el ‘sombrero’ de político para volver a sus épocas de literato, para retratar una época clave de la historia de Colombia. Hércules Pretorius era un joven abogado de la U. de Caldas, de buena familia, a quien siempre le había atraído la idea de hacer una revolución social pacífica. El M-19 surgió en la Colombia convulsionada de los años setenta y le dio a Hércules una opción para luchar por sus ideales. Esta son las desventuras de Pretorius hasta su muerte, en la selva chocoana.



***

Bailando con la muerte

Roy Barreras

Editorial Aguilar

128 páginas



Roy Barreras ha confrontado a la muerte de muchas maneras a lo largo de los años: primero como médico, profesión que ejerció durante más de dos décadas, y después como actor político, defendiendo la paz por encima de todo. Pero la batalla decisiva llegó cuando le diagnostica ron cáncer de colon y supo que debía luchar por su propia supervivencia. Su camino hacia la sanación está en este libro, en el que el autor propone enfrentar la enfermedad reconciliándonos con la vida.



***



¿Cómo nació Colombia?

Varios autores

Editado por U. Nacional, Rosario, Andes y EL TIEMPO



En una alianza editorial sin precedentes, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes, la Universidad del Rosario y EL TIEMPO presentan ¿Cómo nació Colombia? Un país en construcción. Una original aproximación histórica a la Independencia, en la que participan historiadores, estudiantes, diseñadores y editores. No podremos comprender nuestro presente si no hemos conocido nuestro pasado de 200 años, cuando nacimos como pueblo político.



***



Contagio

Enrique Posada Cano

Editorial Gente Nueva

281 páginas



Escrita en la pandemia, esta novela es una historia en tono autobiográfico. La trama se sitúa en dos escenarios: Bogotá y Sales, un pueblo de la cordillera Central, donde tres mujeres fundan una especie de laboratorio humano, El Nirvana, que acoge a personas de cincuenta años hacia arriba, para librarlas del contagio al que un criminal en serie las ha sentenciado por cuenta de su edad. Una historia reflexiona sobre la pregunta: ¿Saldrá el humano mejor o peor de esto?



***

Mis respuestas para el alma

Paula López

Sin fronteras Editorial

371 páginas



La coach de vida Paula López publica en la feria su cuarto libro ‘Mis respuestas para el alma’, en el que continúa su método ‘Cómo pulir el diamante de tu alma’, en el que ayuda a sanar interioremente a las personas. Esta recompilación de ensayos y reflexiones la autora da claves para vivir una vida en paz, resiliencia y plenitud con uno mismo. Una manera para renacer, como dice, “tras una pandemia que nos puso a prueba a todos”. Presentación el sábado 22 de abril, a la 1 p. m. en Corferias, Gran salón A.



***



Entre tu mirada

Marcela Álvarez

ITA Editorial

275 páginas



La historia de Amelia Camargo, la protagonista, quien deambula por el tiempo y sus memorias para encontrar respuestas. Así, el pasado, el presente y el futuro se trastocan, mientras su búsqueda se hace más implacable. La obra también busca rastrear los orígenes. Así, la familia de Amelia se convierte en un nodo transversal de la trama y va modelando los perfiles de los personajes, así como su carácter. A medida que la obra avanza es posible ver cómo los vínculos cambian.