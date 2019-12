Llegó diciembre con nuevos videos, canciones y álbumes

Archivo particular

El artista español Alejandro Sanz sacó su último disco #LaGira, una edición especial que incluye el concierto grabado en el Wanda Metropolitano el pasado 15 de junio. “Seguro que este disco me va a mostrar cosas de mí mismo que me pasaban inadvertidas", asegura sobre ese trabajo, Sanz. El artista está convencido de que tanto quienes estuvieron en el concierto del Wanda como quienes no fueron disfrutarán mucho con la edición especial.