Muchos años después de haber nacido como una forma trivial de entretenimiento, dirigida por defecto a los niños, los cómics han experimentado una innegable evolución como expresión artística, narrativa y cultural. También, debe decirse, como fuente de riqueza, porque en el listado de las películas más taquilleras, las series de televisión más exitosas y los videojuegos más anticipados es cada vez más común hallar historias basadas, cómo no, en cómics.

En el pasado, los seguidores del ‘noveno arte’ tuvimos la dicha de ver llegar a Colombia compendios tan interesantes como la Colección Definitiva de Novelas Gráficas de Marvel y la Colección de Novelas Gráficas de DC Cómics. Con 60 tomos cada una, se convirtieron rápidamente en una puerta amigable para quienes querían comenzar a coleccionar cómics y en una alternativa razonable para quienes ya lo hacían pero buscaban completar su selección de títulos con obras no siempre fáciles de encontrar, y menos en español.



Ahora, EL TIEMPO anuncia la llegada al país de una nueva colección, de nuevo dedicada al universo Marvel, que sigue los pasos de las dos anteriores pero se las arregla para ser radicalmente distinta.



Integrada también por 60 tomos, la colección Los héroes más poderosos de Marvel –que por el impactante color rojo de sus tapas es también conocida como la colección RED– busca ser un compendio de libros que, a la manera de una enciclopedia, ofrezca un conocimiento general de la nutrida baraja de superhéroes y superequipos que habitan el universo Marvel. Es, en efecto, un testimonio a la fértil imaginación de sus autores que haya material de sobra para 60 libros.

Así, hay tomos dedicados a propiedades ampliamente conocidas, como Iron Man, Spider-Man o Hulk, y a equipos famosos como los Avengers o los X-men. Pero donde comienza a separarse de otras colecciones esta es a la hora de incluir a personajes quizá menos conocidos entre los no iniciados, como Nova, Moonknight (este, sin embargo, cuenta con el impulso de haber tenido recientemente su propia serie en Disney Plus), Sentry o Jessica Jones. Hay personajes que sin duda son poco menos que desconocidos para el lector promedio, como Machine Man o Marvel Boy, y es, por lo menos, osado que se les incluya en esta selección.



Cada libro presenta una historia clave del héroe o del equipo, recopilada a veces a partir de publicaciones de diferentes sagas, y agrega, como un extra delicioso, aquella publicación histórica que marcó su primera aparición. Es de agradecer que hayamos superado la época del español ibérico a la que nos sometió DC y que en esta colección se hable español latino: nada de ‘Lobezno’ o ‘Nick Furia’.



Además, como ya es costumbre en estas colecciones, cada libro incluye contenido extra, como biografías de los personajes, historias de sus comienzos o del proceso que llevó a su creación, ilustraciones nunca antes publicadas, galerías de portadas y mucho más. Cada tomo tiene entre 120 y 144 páginas en papel couché de gran gramaje y pasta dura. Y como en las otras dos colecciones, quienes completan todos los tomos obtienen, al juntar sus lomos, un mosaico fantástico con una escena épica que en este caso estuvo a cargo del artista Adi Granov.



Entonces, en esta colección no hallará usted hitos de Marvel como Civil War o Days of Future Past, pero sí podrá sumergirse en las historias que definieron a cada personaje. Eso no quiere decir que, entre algunas historias decididamente menores, no haya arcos absolutamente esenciales como Daredevil: The Man Without Fear, de Frank Miller; X-Men: God Loves, Man Kills, de Chris Claremont; o sagas de escritores como el legendario Stan Lee, así como Chris Claremont, Brian Michael Bendis y Ed Brubaker, entre otros.



A su vez, las historias seleccionadas ofrecen una ventana al arte de ilustradores tan reconocidos como John Romita Jr., Bryan Hitch, George Pérez, John Buscema, Andy Kubert y las leyendas Jack Kirby y Steve Ditko.

La colección la podrá adquirir mediante la tienda virtual de EL TIEMPO Casa Editorial. Foto: Tienda virtual EL TIEMPO

El primer tomo saldrá a la venta el viernes 17 de junio. Dedicado a The Avengers, se venderá por el precio de promoción de 9.900 pesos. El segundo tomo, dedicado a Spider-man, será lanzado el primero de julio, por 19.900 pesos. A partir del 8 de julio, cada viernes saldrá a la venta un nuevo tomo, por un valor de 38.900 pesos. En los primeros 20 números se pasa revista a personajes esenciales como Wolverine, Hulk, Iron Man y los Cuatro Fantásticos, así como a propiedades muy interesantes y menos conocidas, como Ms. Marvel, Valkyrie y los Tres Guerreros.



La colección completa se puede conseguir llamando en Bogotá al 4266000 o, desde cualquier lugar del país, al 018000110990. Para más información, visite la página web tienda.eltiempo.com/marvelred.

¿Cómo conseguir la colección?

Encuentre un libro nuevo todos los viernes en librerías, almacenes de cadena o con su vendedor de prensa. Si es suscriptor del Club EL TIEMPO Vivamos, ahorre 538.120 pesos y lleve la colección por solo $ 1’747.880. Son 60 libros en tapa dura con biografías, historias de los inicios de cada superhéroe, ilustraciones, galerías de arte, contenido de los ilustradores y guionistas de Marvel. Rigen condiciones y restricciones. Promoción válida del 17 de junio de 2022 al 11 de agosto de 2023, o hasta agotar existencias, lo primero que ocurra. Unidades disponibles: 385.600. Colecciones disponibles: 500.

