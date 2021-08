Llega la ‘rentrée’ literaria: Auster, Atwood, Sarmago y muchos más

Las nuevas obras de Ken Follet, Paul Auster, Murakami y la literatura en español de Juan Villoro, Fernando Aramburu, Julia Navarro, Pérez-Reverte y Nélida Piñon destacan en las novedades de la 'rentrée' -como se le conoce- o nueva temporada literaria, en la que aparecerá la primera novela de José Saramago, inédita en español, y un poemario póstumo de Francisco Brines.



De regreso a sus inicios en el thriller, Ken Follet presenta en "Nunca" (Plaza & Janés) la amenaza de una Tercera Guerra Mundial, en un viaje desde el Sáhara a las altas esferas del poder. Esta misma editorial publica también esta semana "De ninguna parte", de Julia Navarro, con el integrismo religioso como trasfondo.

Otro esperado retorno, anunciado para septiembre, es el de Fernando Aramburu con "Los vencejos" (Tusquets), con un profesor decepcionado con el mundo, que decide suicidarse al año siguiente y mientras escribirá un diario.



Del ámbito internacional llega "La llama inmortal de Stephen Crane" (Seix Barral), de Paul Auster, inspirada en la azarosa vida de Crane, que malvivió durante el último tercio del siglo XIX como corresponsal de guerra, que sobrevivió a un naufragio, fue amigo de Joseph Conrad en Inglaterra y murió en Alemania a los 28 años.



Otras novedades serán "El legado de Maude Donegal/El hijo superviviente" (Siruela), de Joyce Carol Oates; la autobiográfica "Desde dentro", de Martin Amis; "Vida de Gérard Fulmard", de Jean Echenoz -ambas en Anagrama-; "Crónicas desde el país de la gente más feliz de la Tierra" (Alfaguara), de Wole Soyinka; "Para aquella que está sentada esperándome en la oscuridad" (LRH), de Lobo Antunes; y la distópica "Maddaddam" (Salamandra), de Margaret Atwood.



En Salamandra se publicarán "Encrucijadas", de Jonathan Franzen, y "El cerdito de Navidad", retorno a la literatura juvenil de J.K. Rowling; y Alfaguara, como anticipo al centenario de José Saramago, editará su primera novela, "La viuda", inédita en español.



Asimismo se publicarán "Un día llegaré a Sagres", de Nélida Piñon; "La familia Martin", de David Foenkinos -ambas en Alfaguara-; "Historia de Shuggie Bain" (Sexto Piso), de Douglas Stuart, premio Booker 2020; "Los inquietos" (Gatopardo), de Linn Ullmann; o "La chica de la máquina de escribir" (AdN), de Desy Icardi.



También aparecerán "The Monster" (Minúscula), de Madame Nielsen; "La pequeña farmacia literaria" (Maeva), de Elena Molini; "La hija pequeña" (Cabaret Voltaire), de Fatima Daas; "Verano" (Nórdica), de Ali Smith; "Filial" (Fulgencio Pimentel), de Serguéi Dovlátov; y "Como un suspiro" (Duomo), de Ferzan Ozpetez.



En la narrativa española sobresalen "Volver a dónde" (Seix), de Muñoz Molina, "Los besos" (Planeta), de Manuel Vilas; "Arde este libro" (Alrevés), de Fernando Marías; "La señora Potter no es exactamente Santa Claus" (LRH), de Laura Fernández; "Queridos niños" (Anagrama), de David Trueba; o "La curva del olvido"(Destino), de Pedro Zarraluki.



También aterrizarán en las librerías "Horda", de Ricardo Menéndez Salmón; "Nadie contra nadie", de Juan Bonilla -ambas en Seix-; "Querido Pablo" (Plaza), de Maria Jaén; "Subidón" (Blackie Books), debut de Joaquín Reyes; "Los montes antiguos" (Periférica), de Enrique Andrés; o "Diferente" (B), de Eloy Moreno.



Desde Latinoamérica se publicarán "La tierra de la gran promesa", de Juan Villoro; "Sobre la noche el cielo y al final el mar", de Raúl Zurita -ambas en LRH-; "Tongolele no sabía bailar" (Alfaguara), de Sergio Ramírez; e "Isla Decepción" (Seix), de Paulina Flores.



No faltarán superventas como Stephen King con "Billy Summers" (Plaza); Craig Russell con "Hyde" (Roca); Paula Hawkins con "A fuego lento" (Planeta); o Lisa Wingate con "El

libro de los amigos perdidos" (Umbriel).



La novela negra estará representada por "La ley de la inocencia" (AdN), de Michael Connelly; "El método Catalanotti" (Salamandra), penúltimo Montalbano de Andrea Camilleri; la inédita "El último amor de Arsène Lupin" (Roca), de Maurice Leblanc; "El duelo" (RBA), de Arnaldur Indridason; "Ciudad en llamas" (Harper C.), de Don Winslow; "El secreto de Agatha", de Marie Benedict; y "Verdades enterradas", de Hjorth & Rosenfeldt -ambas en Planeta-.



Sin abandonar el género están previstas "El nudo Windsor" (Salamandra), de S.J. Bennett, con la reina Isabel II resolviendo casos; "Miss Merkel. El caso de la canciller jubilada" (Seix), de David Safier; "Después de la guerra" (Reservoir Books), de Hervé Le Corre; "El jueves siguiente" (Espasa), de Richard Osman; "Yo, Henry" (Minotauro), de Naomi Gilbson; "El refugio de Sandrine" (Catedral), de Jérôme Loubry; y "Terror de estado" (Salamandra), escrito a cuatro manos por Hillary Clinton y Louise Penny.



En "El italiano" (Alfaguara), Arturo Pérez-Reverte plantea una historia de amor, mar y guerra que transcurre en la bahía de Algeciras durante la II Guerra Mundial.



Otras novedades históricas serán "El despertar de la herejía" (Grijalbo), de Robert Harris; "China" (Roca), de Edward Rutherfurd; "Hildegarda" (Lumen), de Anne Lise Marstrand-Jørgensen; "La traductora" (Harper), de Gil e Irisarri, sobre el encuentro Franco-Hitler en Hendaya; "El mercenario" (Almuzara), de Steven Pressfield; "Luces y sombras en Berlín" (Maeva), de Anne Stern; "La caja azúl" (Suma), de José Antonio Ponseti; o "¡Pelayo!" (La Esfera), de José Ángel Mañas.



Al género histórico se sumarán "Una noche preciosa para volar" (Edhasa), de Mar Cantero; "El joyero de la reina" (B), de Nieves Herrero; y "Laurus" (Armaeinia), de Evgueni Vodolazkin.



En el género del relato destacan "Primera persona del singular" (Tusquets), de Haruki Murakami; "Tiempo curvo en Krems" (Anagrama), de Claudio Magris; "Perrita country" (Páginas de Espuma), de Sara Mesa; y "La cita y otros cuentos de terror" (Nórdica), con 10 relatos de Emilia Pardo Bazán.



En la poesía destacan "Donde muere la muerte", obra póstuma del Premio Cervantes Francisco Brines; "Tiempo sin claves", de Ida Vitale -ambas en Tusquets-; "Las mujeres de Lorca" (Lunwerg), de Ana Bernal Triviño; y "Luz/Hierba" (Sexto Piso), de Inger Christensen. Con "El adolescente", Alba Editorial celebrará el bicentenario del nacimiento de Dostoievski.



EFE