Superhéroes y villanos se enfrentan sin razón aparente

A finales de 1984 y comienzos de 1985, Marvel Comics se preparaba para lanzar una miniserie que se convirtió en un hito del antes y después en los cómics de superhéroes. Tenía doce números y afectaba las demás historias de la compañía. En su momento, el proyecto estuvo a cargo de Jim Shooter, Mike Zeck y Bob Layton.

En el momento de las doce salidas, estas fueron divididas en dos grupos, de seis cada una. En ese entonces, el director editorial, Jim Shooter, tenía a su cargo publicaciones que actualmente son clásicos indiscutibles: Daredevil de Frank Miller (número 13 de esta colección gráfica), Thor de Walter Simonson y Fantastic Four de John Byrne. En ese momento, Secret Wars o Guerras secretas surgió prácticamente de una estrategia comercial.



La compañía juguetera Kenner, especializada en figuras de acción, había lanzado Super Powers, una línea inspirada en los personajes de DC. Las figuras fueron un éxito.



Por su parte, Mattel se acercó a Marvel para lograr un trato similar con los superhéroes de este universo. Así encontró en Shooter el aliado perfecto para producir sus figuras, que, además, venían acompañadas por un cómic que indicaría a los recién llegados quién es cada personaje, sus poderes y su papel en Marvel. Este proyecto se convirtió en la excusa perfecta para hacer lo que muchos lectores querían: una aventura en la que aparecieran todos los personajes de la editorial a la vez.



Aun así, las historias de Guerras secretas no son tan reconocidas. Esto se debe a que la obra está muy marcada por la época. Tiene una escritura y dibujos clásicos que no siempre atraen a los lectores contemporáneos.



Vale la pena decir que se trata de una historia en la que Shooter asigno maravillosamente la personalidad de más de 40 personajes que aparecen en esta historia, que mantiene giros continuos tanto en el guión como en la interacción entre protagonistas.



Se presentan alianzas y estrategias permanentes y luchas al mejor estilo Marvel, sin perder la sensación irracional por la que Beyonder los secuestra, y que mantienen al lector en vilo hasta el final. De hecho, es prácticamente imposible descubrir el desenlace. Se trata de una obra imprescindible para coleccionistas y seguidores, y que permitirá entender mejor las relaciones actuales de algunos de los héroes del universo Marvel.

