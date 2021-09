Luego de conseguir el apoyo de Cleopatra, reina de Egipto, y de derrotar a Antonio en Actium, Octavio (quien se hizo llamar César Augusto) se consagró en el poder del que sería el primer gran imperio de la historia: Roma. Y lo hizo mediante un revolucionario plan que lo mantuvo en el poder por más de cuarenta años. De esta manera continúa el relato sobre este imperio con el libro 'Roma II. El mayor imperio de la Antigüedad', el cuarto tomo de la colección Grandes Temas de la Historia.

Entre las grandes transformaciones de César Augusto estuvieron la reforma de las clases política y aristocrática, el nuevo orden territorial que dividió a Italia en once regiones, la reorganización del ejército y el fortalecimiento del sistema cultural (grandes construcciones como el Coliseo de Roma se llevaron a cabo durante su mandato, reflejando el esplendor arquitectónico de esta época).



Debido a su pasado marcado por las guerras intestinas que caracterizaron el período de la República, la Roma del año 27 a. C. clamaba la pacificación de su vasto territorio –conquistado a costa del derramamiento de sangre–. De ahí que la instauración de la paz fue la prioridad de Augusto. Así surgieron conceptos como la Pax Augusta, bajo la cual se le puso fin a la época bélica de la región mediterránea, lo que llevó a un nuevo florecimiento del comercio y de las políticas sociales más igualitarias.



El cristianismo

Tomo: Roma II. El mayor imperio de la Antigüedad. Foto: Archivo particular



Si bien el trabajo y los resultados de las acciones emprendidas por Augusto en pro de la sociedad romana fueron efectivos, aún más lo fue su estrategia propagandística, basada en un discurso pacificador, en el avivamiento de la gloriosa historia romana y en la reivindicación de la religión tradicional. No en vano eligió hacerse llamar Augusto –venerable, sagrado–, un título que estaba reservado a las deidades.



Precisamente, el tema religioso adquirió protagonismo durante el Imperio romano. Según el monje erudito del siglo V Dionisio el Exiguo (creador del cálculo de la era cristiana), Jesús de Nazaret nació el 25 de diciembre del año 754 contado a partir de la fundación de Roma, y con él llegó una nueva religión monoteísta, el cristianismo que, a pesar de entrar el conflicto con el judaísmo y el sistema de creencias y culto a las divinidades romanas, adquirió un lugar prevaleciente en la evolución de la humanidad.



“Muy pronto los romanos empezaron a perseguir a los cristianos. Las razones de esta aversión fueron esencialmente de naturaleza política: a diferencia de la mayoría de las religiones de la antigüedad, el cristianismo (así como el judaísmo) tenía pretensión de exclusividad, porque no reconocía a los dioses oficiales y se negaba a participar en el culto a estos o al emperador”, se narra en el nuevo tomo de la colección que sale con EL TIEMPO.



Esta entrega reconstruirá la era imperial de Roma, marcada por el nacimiento del cristianismo, por las persecuciones desatadas en su defensa (siendo la primera de una larga serie, la de Nerón, quien acusó a sus fieles como los culpables del incendio que devastó a Roma en el 64 a. C.) y por los cambios sociopolíticos que implicó, como fueron la firma del Edicto de Milán en el año 313, que puso fin al hostigamiento contra los cristianos, el establecimiento de Bizancio (Constantinopla) como la nueva capital de Roma por Constantino (primer emperador cristiano de la historia) y el paso a la Edad Media, la de mayor poder y difusión de esta religión.



'Roma (II). El mayor imperio de la antigüedad' tendrá un precio de $ 24.900. La colección completa de 12 tomos tiene un costo de $ 214.900 para suscriptores del Club Vivamos, y de $ 269.000 para los no suscriptores. Podrá adquirirla llamando al 426 6000 opción 3 en Bogotá o al 01 8000 110 990 a nivel nacional, o a través de la tienda virtual tienda.eltiempo.com/historia.

