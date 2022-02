El coro de Alcancía, la canción que interpreta el colombiano Llane en compañía de la agrupación mexicana Reik y el rapero argentino Khea, llama la atención de inmediato: “Y si volvieras, si es que vuelves, algún día, con tu moneda te pagaría, porque yo buscaba amor, pero tú, una alcancía”.

Llane -exintegrante de la agrupación de pop urbano Piso 21- dice que la canción hizo parte de un conjunto de composiciones que hizo en compañía de varios amigos suyos el año pasado. Esta se trata de una relacion con intereses distintos al amor, explica.



“El tema es algo que puede pasarle a cualquiera -cuenta-. Empiezas a notar que la persona que está contigo busca otra cosa. El mensaje final es que la gente que esté al lado de uno, que esté por disfrutar el proceso. Pero a veces entablamos relaciones por cosas diferentes, porque alguien puede buscar el dinero o la fama. En mi caso, quiero estar rodeado por personas adecuadas, en el amor, en la amistad en el trabajo”.

Ahora que el video con los artistas invitados está disponible, Llane se enorgullece de haber podido llegar a Reik con su canción, está convencido que fue la composición, más que otra cosa la que los animó a interpretarla con él.



“Alcancía es de mis favoritas de este álbum, y cuando las cosas son para uno, fluyen. Reik grabó y Khea compuso su parte de rap con estilo muy argentino. Soy fanático del hip hop y el rap y era el momento. Así que cada quien estuvo haciendo lo suyo y estoy feliz de haber hecho un video de calidad para la gente”.

Llane soñó siempre con estar en la industria de la música y explica que no todas las colaboraciones se dan por química entre artistas. “Creo que hay muchas formas de hacer una colaboración -explica-. A veces hay admiración mutua, otras veces son los managers los que buscan reunir a los artistas. En este caso, conocía a Reik hace tiempo, somos amigos, buscaba algo que mostrarles y la envié.



"También los managers intervinieron, pero siento que las mejores colaboraciones se dan cuando la música le gusta al otro artista. Al final, la música habla por sí sola. Puede que intentes cantar con el que tiene más seguidores o sea el más famoso, pero si la canción no le llega, no la hará igual”.

Del joropo al pop urbano

Parece increíble que Llane sea el mismo niño que su padre empezó a vestir de liqui-liqui para que mostrara su prodigioso talento cantor en el restaurante que fundó alguna vez. De hecho, de esa época viene su nombre artístico. Antes de esa incursión en el joropo, lo conocían como Juan David Castaño Montoya, ahora es simplemente Llane.



“Nací en una familia paisa, pero a mi papá le encantaba la música llanera. Su mejor amigo era llanero. Mi papá se involucró con el montaje de un restaurante llanero, con músicos y cocineros del Llano. Y desde chiquito empecé a cantar allá, me decían ‘El Llanerito’. Es el nombre que me ha acompañado siempre y es increíble porque lo siento como un homenaje a mi papá y a lo que soy ahora”.

Y ahora para Llane es importante volver a lugares como ese. Durante la promoción de Alcancía visitó un restaurante llanero y confiesa que fue emocionante para él escuchar de nuevo el arpa, el cuatro y las maracas. Volvió a recordarse allí, con el traje típico llanero. “Siempre he vibrado con la música, pero además del joropo, me gustan el hip hop, el rap, el break dance, el rock. Soy melómano. Soy de los que creen que la música es buena dependiendo del momento”.



Y fueron esas otras influencias las que lo conectaron con el proyecto de Piso 21, en la década pasada. Uno de los éxitos más grandes de esa etapa fue la canción Me llamas. Pero Llane estaba decidido a hacer carrera en solitario y emprendió el camino aparte, en el 2019. Nunca piensa si pudo quedarse más tiempo o si debió haberse separado del grupo antes. “No me pregunto por lo que habría pasado porque lo he hecho todo con convicción”.

Se mudó a Estados Unidos y encontró otro mundo. Diceq ue la experiencia allá le abrió la mente, le enseñó a vivir menos a la defensiva. Ahora que está por lanzar un álbum, del que hace parte Alcancía, dice que vendrán nuevas colaboraciones -que por ahora son sorpresa- y que después, vendrán exploraciones de otros sonidos.



“Me falta explorar demasiadas cosas. Una vez hice una canción para mi mamá, una versión de Como antes, se salía de mi línea, pero no me importó, y le gustó mucho a la gente, era como un bolero. Aunque en Alcancía ya hay una visión clara de mi música”.

Y acepta que esta viene también de la influencia del rock y pop mexicanos: desde Camilla y Sin Bandera, hasta Luis Miguel y del rock de Guns N’ Roses. Por eso no se considera un reguetonero, aunque emplea algunos elementos. Su lugar favorito en el mundo son los conciertos.



“Me han marcado muchos porque lo que más me gusta es el escenario. Es el lugar donde me siento más yo. Ha sido especial llegar a escenarios como el Atanasio Girardot, el Simón Bolívar de Bogotá, estar en Viña del Mar o en el Madison Square Garden. Hace poco estuve tocando con Carlos Vives, que me invitó a acompañarlo en el Miami Arena. Son muchos momentos. Para mí el sueño más grande es el escenario”.

Liliana Martínez Polo

Redacción de Cultura

@Lilangmartin