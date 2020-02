Llane: Aprendiendo a ser solista después de Piso 21

Doce años de trabajo en Piso 21, el grupo en el que nació como artista, dejaron una huella imborrable en Juan David Castaño, más conocido como Llane.

Un año después de la emotiva despedida, Llane tiene listas seis canciones de un álbum que espera mostrar en mayo. Aunque, confiesa, está que sale a cantarlas ya ante el mundo.



La semana pasada fue invitado a los premios Lo Nuestro para presentar a Sebastián Yatra en el show. “Volver a compartir con los colegas fue como volver al colegio”, expresó en llamada telefónica con EL TIEMPO.



Coincidió con la salida de su video Amor bailando. Antes tenía Más de ti. Son los primeros pasos visibles de un cambio de vida que completó 12 meses y ha sido menos fácil de lo que esperaba.

¿Qué pasó después de decirle adiós a Piso 21?



Salí el 3 de febrero de 2019. Ha sido un proceso de aprendizaje. Difícil en algunos aspectos. Pero cada cosa me ha llevado a otra. Me he encontrado como artista. Estoy aprendiendo a ser solista. Es otra manera de trabajo, pero cuando se tiene paciencia y se sabe que Dios tiene algo especial para uno, es cuestión de tiempo. Hice un primer concierto en Miami, mostrando mi banda y mi performance. Vi las reacciones y siento que todo es especial.

Ser solista también lo sorprendió, tanto que dice estar “aprendiendo”.



Cuando lo hice, tenía la expectativa sobre cómo iba a ver la gente esta salida a ser solista. Uno siempre se llena de expectativas, y estas lo llevan, a veces, a decepcionarse. No es tan fácil eso de estar ocho meses por fuera y volver. Por eso me dejo sorprender de cada cosa. Vivo el día a día, así es mejor. Si me dan un premio, será porque pase sin esperarlo. En el camino puede que haya galardones, pero hay que disfrutar el trabajo.

¿En qué cambió su música?



Una canción como Más de ti tiene la esencia de Piso 21, porque también fui parte del sonido de esa banda. Me gustaba sentarme con los muchachos a meter guitarras, a ser romántico. Fui parte de ese romanticismo.



Ahora que empiezo como solista quería que la gente entendiera que tengo cosas de Piso 21, así como el grupo tiene cosas mías. Pero ya después de dos canciones muestro otras facetas.



Me encanta la facilidad de la música de mezclar géneros, como rock y urbano. Si escuchas Calle 13, ves que Visitante le ponía la ropa a la música con la delicadeza con que se viste una mujer. Cuando escuches mi álbum verás quién es Llane, porque plasmo cada cosa que he vivido. Eso es lo mío.

Ahora vive en Miami.



Antes viví en Medellín; 27 años viviendo con la mamá. Luego vine a Miami. Este fue el sueño desde chiquito, y estoy feliz de levantarme y trabajar en el lugar que soñé. Me encanta porque hay trabajo, oportunidades, gente amable, con mucho conocimiento, que ayuda a crecer como artista. Estoy disfrutando esta etapa.

¿Le llama la atención el reguetón?



Obvio que sí. En Medellín crecimos con el reguetón, desde el 2000, pero también con pop. El reguetón puede ser muy criticado, pero es una expresión de la gente, como el hip hop en Estados Unidos. Y hace parte de la historia. El rock también fue criticado. Me gusta la cultura de la música urbana, pero no me considero reguetonero porque no vengo de ese contexto, prefiero lo caribeño. Eso sí, lo bailo, y si me invitan a hacer un reguetón romántico, vamos a darle.

El álbum estará en mayo...

​

Sí, precisamente estuve cantando todos los temas con mi banda, y fue espectacular. Mi sueño es poder tocar ya. Este año trajo muchas cosas, algunas no tenían que ver con la música, pero fueron bases para una carrera que quiero que sea para toda la vida. Para eso hay que tener paciencia. Esto apenas comienza, pero es a lo que vinimos.



LILIANA MARTÍNEZ POLO

@Lilangmartin