La ciudad inglesa de Liverpool acogerá la próxima edición del festival de Eurovisión, el 13 de mayo de 2023, informó este viernes la cadena pública británica BBC, parte de la organización del certamen.



El Reino Unido, segundo clasificado en 2022 con Sam Ryder y su tema "Space Man", sustituye como sede de Eurovisión a Ucrania, ganadora en Turín (Italia) con la canción "Stefania" del grupo Kalush Orchestra, que no puede ejercer de país anfitrión a causa de la guerra.

El concurso musical europeo se ha celebrado ocho veces hasta ahora en el Reino Unido, la última de ellas en Birmingham (Inglaterra) en 1998, si bien nunca antes en Liverpool.



La ciudad inglesa, a orillas del río Mersey y célebre por haber visto nacer a la banda The Beatles, se impuso a la escocesa Glasgow, la otra finalista en el proceso para decidir la siguiente sede de Eurovisión.



Hasta 17 localidades del Reino Unido -en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte- habían presentado una candidatura, cuyas condiciones pasaban por contar con un recinto con capacidad para al menos 10.000 espectadores, un centro de prensa adecuado, acceso a aeropuertos internacionales y amplias plazas hoteleras.



Para Liverpool "esto significa todo", celebró en la BBC Claire McColgan, directora cultural del Ayuntamiento de la ciudad. "Lo estamos haciendo, en primer lugar, por Ucrania, por nuestra magnífica ciudad y por la gente que nos visita. Esto va a ser increíble", declaró.



El alcalde de Liverpool, Roy Gladden, aseguró por su parte que la ciudad organizará "una fiesta como no se ha hecho nunca".



"Lo queríamos y lo esperábamos", admitió el político laborista. El alcalde de la ciudad ucraniana de Odesa, Gennadiy Trukhanov, hermanada con Liverpool, felicitó a los ingleses: "Es un gran placer que la candidatura de Liverpool, nuestra ciudad hermana, haya tenido éxito", dijo Trukhanov en declaraciones recogidas por los medios británicos.



También mostró su respaldo la Kalush Orchestra, ganadores de la última edición del certamen.



"A pesar de que estamos tristes por el hecho de que el concurso no se puede llevar a cabo en nuestro país el próximo año, sabemos que la gente de Liverpool serán unos cálidos anfitriones y que los organizadores sabrán darle un verdadero sabor ucraniano a Eurovisión 2023", indicó la banda.



Aunque la tradición eurovisiva marca que el ganador de una edición debe celebrar la siguiente, ha habido otras seis ocasiones en las que no ha sido así, hasta ahora siempre por motivos financieros u organizativos, y en cuatro de ellas (1960, 1963, 1972 y 1974) fueron también el Reino Unido y BBC los encargados de acoger el certamen.



EFE