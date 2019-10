The Offspring y Bad Religion están listos para su descarga en Bogotá

Ver a la banda Bad Religion y a The Offspring es tener a la mano en un escenario dos episodios importantes dentro del punk rock.

Lejos de análisis puristas, tener el sonido depurado y conciso de esos veteranos que comenzaron a tocar desde el colegio en el distrito de Wood-land Hills, en el valle de San Fernando (Los Ángeles), a finales de los 70 y decidieron bautizarse con el pegajoso nombre de Bad Religion, representa hacer un recorrido por el sonido más intenso, pero a la vez más profundo en cuanto a composición y mensaje.



En contraste, pero en perfecta conexión con The Offspring, una de las bandas de California que han llevado su música a terrenos más allá del nicho punk. Ambas agrupaciones se presentarán mañana en el teatro Royal Center, acompañados de la banda nacional Chite.



La idea de abrir el campo de acción de su música y de explorar otras musicalidades y temáticas ofrece el equilibrio perfecto para que los asistentes al espectáculo tengan la fidelidad de un sonido fuerte y que puede romper algunos esquemas y asegurar una base de fanáticos sólida.

“No cambiamos nuestra actitud dependiendo del tipo de música, sea popular en un momento dado. O sea, somos una banda de rock, venimos de la escena punk. Eso es lo que hacemos. Hemos viajado alrededor del mundo tocando esto durante toda nuestra carrera. Hemos estado en Canadá, en Estados Unidos, en Europa. Así que definitivamente hay una audiencia para lo que nosotros tenemos”, reflexiona el guitarrista de The Offspring, Kevin John Wasserman, popularmente conocido como Noodles, en una entrevista con EL TIEMPO.



Es interesante el relevo generacional que aparece cuando se trata de bandas que pasan las tres o más décadas en el camino o siguen haciendo discos y llegando a nuevos seguidores.



“A eso es a lo que aspiras cuando haces música. Nunca sabes si tu trabajo se va a relacionar absolutamente con alguien. Cada vez que acabamos una grabación pensamos que es bueno, pero, naturalmente, nos preguntamos si a la gente le va a gustar. Por supuesto que nos preocupamos por tener nuevos fanáticos. Cada vez que ganamos un nuevo seguidor, suelen ser personas jóvenes. En realidad es genial sentir ese tipo de energía”, recalca Noodles.



Para el espectáculo, Bad Religion podría tocar éxitos como Strangers than Fiction, Sorrow o American Jesus, junto a un The Offspring que promete interpretar Come Out and Play, Pretty Fly (For a White Guy) o Self Esteem.

Sin embargo, también hay que estar listos para su nueva canción, It Will Not Get Better; todo ello sumado a un poco del más reciente álbum de Bad Religion, Age of Unreason.

ANDRÉS HOYOS VARGAS@AndresHoy1