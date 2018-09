Lista completa de los nominados al Grammy Latino

***Grabación del año



1. NO VAYA A SER

Pablo Alborán

Con la producción del colombiano Julio Reyes Copello y su equipo



2. É FAKE (HOMEM BARATO)

Anaadi



3. MI GENTE

J Balvin con Willy William



4. INTERNACIONALES

Bomba Estéreo



5. TELEFONÍA

Jorge Drexler



6. PARA SIEMPRE

Kany García



7. X

Nicky Jam & J Balvin



8. DANZA DE GARDENIAS

Natalia Lafourcade con Los Macorinos



9. BAILAR CONTIGO

Monsieur Periné



10. MALAMENTE

Rosalía

***Álbum del año



1. PROMETO

Pablo Alborán

Con la producción del colombiano Julio Reyes Copello y su equipo



2. VIBRAS

J Balvin



3. CARAVANAS

Chico Buarque



4. SALVAVIDAS DE HIELO

Jorge Drexler



5. SIGUIENTE

El David Aguilar



6. SOY YO

Kany García



7. MUSAS (UN HOMENAJE AL FOLCLORE LATINOAMERICANO EN MANOS DE LOS MACORINOS), VOL. 2

Natalia Lafourcade



8. ¡MÉXICO POR SIEMPRE!

Luis Miguel



9. ENCANTO TROPICAL

Monsieur Periné



10. CUANDO EL RÍO SUENA...

Rozalén



***Canción del año



1. ANTES DE TI

Mon Laferte



2. BAILAR CONTIGO

Monsieur Periné



3. DANZA DE GARDENIAS

Natalia Lafourcade con Los Macorinos



4. EMBRUJO

El David Aguilar



5. LA PUERTA VIOLETA

Rozalén



6. MALAMENTE

Rosalía



7. PARA SIEMPRE

Kany García



8. ROBARTE UN BESO

Carlos Vives y Sebastián Yatra



9. TELEFONÍA

Jorge Drexler



10. TU VIDA MI VIDA

Fito Páez



***Mejor Nuevo Artista



1. ANGELA AGUILAR

2. ANAADI

3. EL DAVID AGUILAR

4. ALEX FERREIRA

5. KAROL G

6. LOS PETITFELLAS

7. NANA MENDOZA

8. CHRISTIAN NODAL

9. CLAUDIA PRIETO

10. BENJAMÍN WALKER





***Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo



1. SER

Axel



2. CAMINO FUEGO Y LIBERTAD

Pablo López



3. CUERPO Y ALMA

Beatriz Luengo



4. F.A.M.E.

Maluma



5. MIRADAS

Nana Mendoza



***Mejor Álbum Vocal de Pop Tradicional



1. PROMETO

Pablo Alborán



2. SOLO LOS BUENOS MOMENTOS

Mojito Lite



3. AMOR SUPREMO DESNUDO

Carla Morrison



4. HAZTE SENTIR

Laura Pausini



5. FELIZ

Nahuel Pennisi





***Mejor Fusión/Interpretación Urbana



1. MI GENTE

J Balvin con Willy William (Beyoncé como invitada)



2. INTERNACIONALES

Bomba Estéreo



3. YO CONTRA TI

Daddy Yankee Featuring Orquesta Sinfónica De Puerto Rico



4. SUA CARA

Major Lazer Featuring Anitta & Pabllo Vittar



5. MALAMENTE

Rosalía



***Mejor Álbum de Música Urbana



1. VIBRAS

J Balvin



2. SIN MIEDO

ChocQuibTown



3. COASTCITY

COASTCITY



4. ODISEA

Ozuna



5. LEBRON

ToteKing



***Mejor Canción Urbana



1. DOWNTOWN

Anitta, J. Balvin, Justin Quiles & Alejandro Ramírez,



2. DURA

Daddy Yankee, Urbani Mota Cedeño, Juan G. Rivera Vazquez & Luis Jorge Romero



3. MI CAMA

Rene David Cano, Andy Clay, Karol G, Antonio Rayo & Omar Sabino (compuesta por Karol G)



4. SENSUALIDAD

J Balvin, Bad Bunny, Juan M. Frías, Luian Malave, Prince Royce, Edgar Semper & Xavier Semper (compuesta por Bad Bunny, Prince Royce & J Balvin)



5. X

J. Balvin, Nicky Jam & Juan Diego Medina Vélez (compuesta por Nicky Jam & J Balvin)





***Mejor Álbum de Rock



1. EXPECTATIVAS

Bunbury

[Warner Music Spain]



2. F-A-C-I-L

Richard Coleman

[Popart Discos/Sony Music]



3. LA SÍNTESIS O'KONOR

Él Mató A Un Policía Motorizado

[Laptra Records]



4. AHORA LO SABES TODO

Los Pixel

[Independiente]



5. SUENAN LAS ALARMAS

NoTeVaGustar

[Sony Music/Popart Discos]



***Mejor Álbum Pop/Rock



1. EL ENCUENTRO

Bambi

[Universal Music Group]



2. COSMOVISIONES

Comisario Pantera

[Discos Valiente/EMI Music México S.A. de C.V/Universal Music Group]



3. LA SANGRE BUENA

Ella Es Tan Cargosa

[Rinoceronte Discos/Sony Music]



4. GEOMETRÍA DEL RAYO

Manolo García

[Sony Music Entertainment España/Perro Records]



5. PENSACOLA RADIO

Lucas & The Woods

[Independiente]



***Mejor Canción de Rock



1. AHORA IMAGINO COSAS

Santiago Motorizado

[Laptra Records]



2. DÍAS FUTUROS

Richard Coleman

[Popart Discos/Sony Music]



3. LA ACTITUD CORRECTA

Enrique Bunbury

[Warner Music Spain]



4. LA LLAMADA

Leiva

[Sony Music Entertainment España]



5. TU VIDA MI VIDA

Fito Páez

[Sony Music Entertainment Argentina S.A.]



***Mejor Álbum de Música Alternativa



1. CLAROSCURA

Aterciopelados

[Sony Music Entertainment Colombia S.A.]



2. PUÑAL

Dante Spinetta

[Sony Music Entertainment Argentina S.A./Columbia]



3. FUERZA ARARÁ

Telmary

[Producciones Colibrí]



4. MISMO SITIO, DISTINTO LUGAR

Vetusta Morla

[Pequeño Salto Mortal/Sony Music]



5. AZTLAN

Zoé

[EMI/Universal Music Group/Panoram]



***Mejor Canción Alternativa



1. AZUL

Zoé

[EMI/Universal Music Group/Panoram]



2. CONSEJO DE SABIOS

Guillermo Galván, songwriter (Vetusta Morla)

[Pequeño Salto Mortal/Sony Music]



3. DÚO

Andrea Echeverri (Aterciopelados)

[Sony Music Entertainment Colombia S.A.]



4. MALAMENTE

Rosalía

[Rosalia/Sony Music Entertainment España S.L.]



5. MI VIDA

Dante Spinetta

[Sony Music Entertainment Argentina S.A./Columbia]



***Mejor Álbum de Salsa



1. CANTOR DEL PUEBLO

Alexander Abreu y Havana D´ Primera

[Páfata Productions]



2. PA' MI GENTE

Charlie Aponte

[CA Records Inc]



3. LOS CREADORES DEL SONIDO

Chiquito Team Band

[Planet Records]



4. 25/7

Víctor Manuelle

[Sony Music Latin]



5. LA ESQUINA DEL BAILADOR

Pete Perignon

[Pete Perignon Music]



***Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato



1. TRIBUTO A LA CUMBIA COLOMBIANA 4

Alberto Barros

[Fonovisa Records/Universal Music Group]



2. DIANA BURCO

Diana Burco

[Independiente]



3. DE PARRANDA

Jean Carlos Centeno y Ronal Urbina

[Codiscos]



4. ESTO ES VIDA

Silvestre Dangond

[Sony Music]



5. LA ELEGANCIA DE LA MÚSICA

Juan Piña

[Vibra Music Entertainment S.A.S.]





***Mejor Álbum Tropical Contemporáneo



1. DIOMEDIZAO

Elvis Crespo

[Flash Music]



2. PRESENTA: SWING 80

Milton Salcedo

[The Entity/Mas Music Productions]



3. MOMENTOS DE CINE

Daniel Santacruz

[Penluis Music]



4. GOLDEN

Romeo Santos

[Sony Music Entertainment US Latin]



5. VIVES

Carlos Vives

[Sony Music Entertainment US Latin]



***Mejor Álbum Tropical Tradicional



1. A MÍ QUÉ - TRIBUTO A LOS CLÁSICOS CUBANOS

José Alberto El Canario & El Septeto Santiaguero

[Los Canarios Music]



2. MEDORO MADERA

Rubén Blades Con Roberto Delgado y Orquesta

[Rubén Blades Productions]



3. LA FIESTA CONTINÚA

La Sonora Santanera

[Sony Music]



4. OMARA SIEMPRE

Omara Portuondo

[Egrem]



5. MOTIVOS

María Rivas

[Angel Falls Artists Inc.]



***Mejor Álbum de Fusión Tropical



1. SOBRENATURAL

Manny Cruz

[Penluis Music]



2. PALANTE EL MAMBO!

Diego Gutiérrez

[Egrem]



3. SUPERNOVA

Sheila King

[Sheila King Publishing]



4. COMO ANILLO AL DEDO

Aymee Nuviola

[Top Stop Music]



5. CUCUCUPRÁ, CUPRÁ

Safara

[Star Arsis Entertainment Group]



***Mejor Canción Tropical



1. CÁSATE CONMIGO

Silvestre Dangond con Nicky Jam

[Sony Music Entertainment US Latin]



2. ENAMÓRATE BAILANDO

Reynier Pérez y Su Septeto Acarey con Gilberto Santa Rosa

[Independiente]



3. ME ENAMORO MÁS DE TI

Tony Succar con Jean Rodríguez)



4. QUIERO TIEMPO

Víctor Manuelle con Juan Luis Guerra

[Sony Music Latin]



5. SIMPLES CORAZONES

Fonseca

[Sony Music Latin]



***Mejor Álbum Cantautor



1. SALVAVIDAS DE HIELO

Jorge Drexler

[Warner Music Spain]



2. SIGUIENTE

El David Aguilar

[Discos Valiente/Universal Music Group]



3. SOY YO

Kany García

[Sony Music Entertainment US Latin]



4. COMPOSITORES

Claudia Prieto

[440 Portátil]



5. 2:00 AM

Raquel Sofía

[Sony Music Entertainment US Latin]



***Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi



1. PRIMERO SOY MEXICANA

Angela Aguilar

[Machín Records]



2. JOSÉ ALFREDO Y YO

Tania Libertad

[Sony Music Entertainment México, S.A. de C.V.]



3. LEYENDAS DE MI PUEBLO

Mariachi Sol De México De José Hernández

[Serenata Records]



4. ¡MÉXICO POR SIEMPRE!

Luis Miguel

[Warner Music México, S.A. de C.V.]



5. ME DEJÉ LLEVAR

Christian Nodal

[Fonovisa Records/Universal Music Group/JG Music]



***Mejor Álbum de Música Banda



1. LOS GUSTOS QUE ME DOY

Banda Los Recoditos

[Fonovisa Records/Universal Music Group]



2. EN VIDA

Banda Los Sebastianes

[Fonovisa Records/Universal Music Group]



3. AHORA SOY YO

Luis Coronel

[Sony Music Entertainment US Latin]



4. BRINDEMOS

Jerry Demara

[Casa Nacional]



5. EN EL CAMINO

El Fantasma y Su Equipo Armado

[Afinarte Music]



***Mejor Álbum de Música Tejana



1. PORQUE TODAVÍA TE QUIERO

Jimmy Gonzalez y Grupo Mazz

[M Music & Entertainment Group, LLC/ Freddie Records]



2. PRÓXIMO NIVEL

Grupo Alamo

[Ro' Records]



3. DOLCE INFERNO: DOLCE

Proyecto Insomnio

[Promomusic Entertainment]



4. OTRAS HISTORIAS

Michael Salgado

[Zurdo Records]



5. TEX MEX FUNK

Roger Velásquez & The Latin Legendz

[VDiscos]



***Mejor Álbum de Música Norteña



1. IRREMPLAZABLE

Adrián Acosta

[Talentos Music/LZ Records]



2. GUERRA DE PODER

Calibre 50

[Andaluz Music/Disa Records/Universal Music Latin

Entertainment]



3. CON TODA LA FUERZA

Conjunto Primavera

[Fonovisa Records/Universal Music Latin Entertainment]



4. LOS ÁNGELES EXISTEN

Pesado

[Remex Music/Sony Music]



5. EL QUE A TI TE GUSTA

Voz De Mando

[Afinarte Music]



***Mejor Canción Regional Mexicana



1. ARRÁNQUENSE MUCHACHOS

Pedro Fernández

[Sony Music Entertainment México, S.A. de C.V.]



2. AYÚDAME A OLVIDARTE

La Explosiva Banda De Maza

[Warner Music México, S.A. de C.V.]



3. CORRIDO DE JUANITO

Calibre 50

[Andaluz Music/Disa Records/Universal Music Latin Entertainment]



4. EL SUEÑO AMERICANO

La Energía Norteña

[Azteca Records/Fonovisa Records/Universal Music Latin Entertainment]



5. PROBABLEMENTE

Christian Nodal

[Fonovisa Records/Universal Music Group/JG Music]



***Mejor Álbum Instrumental



1. RECANTO

Yamandu Costa

[Bagual]



2. HAMILTON DE HOLANDA TRIO - JACOB 10ZZ

Hamilton De Holanda Trio

[Deck]



3. ALUÊ

Airto Moreira

[Selo Sesc]



4. NO MUNDO DOS SONS

Hermeto Pascoal & Grupo

[Selo Sesc]



5. IDENTIDAD

Miguel Siso

[Guataca]



***Mejor Álbum de Música Folclórica



1. VIENE DE PANAMÁ (SIN RAÍZ NO HAY PAÍS)

Afro Disíaco

[Star Arsis Entertainment Group]



2. CLAVO Y CANELA

Eva Ayllón

[Aylloncito Producciones]



3. LA ALEGRÍA Y EL CANTO

Marta Gómez

[Aluna]



4. MUSAS (UN HOMENAJE AL FOLCLORE LATINOAMERICANO EN MANOS DE LOS MACORINOS), VOL. 2

Natalia Lafourcade

[Sony Music Entertainment México, S.A. de C.V.]



5. IDAS Y VUELTAS

María Mulata

[Onerpm]



6. ¡BAILA CONMIGO!

Yubá-Iré

[Ox Lab]



***Best Tango Album



1. NOSTALGIAS

Daniel Binelli & Nick Danielson [Bell Ville]



2. VIGOR TANGUERO

Pedro Giraudo

[Zoho Music L.L.C.]



3. TROILO POR MEDEROS, EN SU HUELLA

Rodolfo Mederos Trio

[DBN]



4. TANGO COSMOPOLITA

Omar Mollo & Gran Orquesta Típica Otra

[Sony Music Entertainment Argentina S.A.]



5. MÍSTICA CIUDAD

Miguel Pereiro

[Epsa Music S.A.]



***Mejor Álbum de Música Flamenca



1. AL ESTE DEL CANTE

Arcángel

[Universal Music Spain S.L.U.]



2. 21

Dani de Morón

[Universal Music Spain S.L.U.]



3. CAMINANDO CON MANUEL

Alba Molina

[Universal Music Spain S.L.U.]



4. DELIRIUM TREMENS

Rosario La Tremendita

[Universal Music Spain S.L.U.]



5. DOS CAMINOS

Samuel Serrano

[Cebros Producciones]



***Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz



1. LA CASA DE UN PIANISTA DE JAZZ

Adrian Iaies Trio

[DBN]



2. NATUREZA UNIVERSAL

Hermeto Pascoal & Big Band [Scubidu Music]



3. BACK TO THE SUNSET

Dafnis Prieto Big Band [Dafnison Music]



4. JAZZ FLUTE TRADITIONS

Néstor Torres [Alfi Records]



5. MIND OF A MASTER

Bobby Valentin & The Latin Jazzists

[Bronco Records]



Mejor Álbum Cristiano (En Español)



1. TÚ PRIMERO

Andy Alemany

[Independent]



2. SETENTA VECES SIETE

Alfareros

[Alfareros]



3. HABLA SOBRE MÍ

Daniel Calveti

[Gracias Producciones]



4. CERCA ESTÁS

Marcela Gándara

[Lv&M]



5. PENTECOSTÉS (EN VIVO)

Miel San Marcos

[Uncion Producciones]



***Mejor Álbum de Música Latina Para Niños

1. ANA & GIO

Ana & Gio

[Violet Friends Music / Alera Publishing]



2. IMAGINARÉ

Claraluna

[Claraluna Taller Artístico Ltda.]



3. BITA E A NATUREZA

Mundo Bita

[Sony Music Entertainment Brasil ltda.]



4. MAGIA TODO EL DÍA

Luis Pescetti y Amigos

[LMP]



5. UN BOSQUE ENCANTADO 2

(Varios Artistas)

Daniel Roa, productor

[Colectivo Animal Records]



***Mejor Álbum de Música Clásica



1. BUENOS AIRES NOIR

[Amapola Records]



2. ENRIQUE GRANADOS: GOYESCAS

[Ibs Classical]



3. JOSÉ SEREBRIER CONDUCTS GRANADOS

[Somm Recordings]



4. LEO BROUWER: THE BOOK OF SIGNS, PAULO BELLINATI: CONCERTO CABOCLO

[Naxos]

5. MÁGICA Y MISTERIOSA

[La Cupula Music Records]



***Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea



1. LUCES Y SOMBRAS. CONCIERTO PARA GUITARRA Y ORQUESTA DE CUERDAS

(Claudia Montero)



2. MONTUNO EN FORMA DE CHACONA

(Silvia Márquez)



3. OFRENDA

Eddie Mora



4. PRELUDE IN F MAJOR FOR PIANO & ORCHESTRA

Jorge Mejia & The Henry Mancini Institute Orchestra



5. STRING QUARTET Nº.3 (IN MEMORIAM LUDVVIG

VAN BEETHOVEN)

La Catrina String Quartet





***Mejores arreglos



1. MASSARANDUPIÓ

Chico Buarque

[Biscoito Fino]



2. NO ME PLATIQUES MÁS (INSTRUMENTAL)

Mariachi Divas De Cindy Shea

[East Side Records/Shea Records]



3. BATANGO

Quinteto Bataraz

[Independiente]



4. CAMPOS NEUTRAIS

Vitor Ramil

[Satolep]



5. SE LE VE

Milton Salcedo

[The Entity/Mas Music Productions]



***Mejor Diseño de Empaque



1. DIFERENTES TIPOS DE LUZ

Carlos Sadness

[Sony Music]



2. LA GIRA

Sibilino

[Dios Records]



3. MEIO QUE TUDO É UM

Apanhador Só

[Independente]



4. MISMO SITIO, DISTINTO LUGAR

Vetusta Morla

[Pequeño Salto Mortal/Sony Music]



5. 9

Marco Sanguinetti

[Exiles Records]



***Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum



1. 50 AÑOS TOCANDO PARA TI

(Orquesta Filarmónica de Bogotá



2. FELIZ

Nahuel Pennisi

[Sony Music/Ariola]



3. NOTURNO

Anaadi

[Jasmine Music]



4. REI NINGUÉM

Arthur Nogueira

[Natura Musical / Joia Moderna]



5. SALVAVIDAS DE HIELO

Jorge Drexler

[Warner Music Spain]



***Productor del Año



1. RAFAEL ARCAUTE

• Ahora O Nunca (La Pegatina) (A)

• Así No Se Hace (Piso 21) (T)

• El Hit (Emmanuel Horvilleur) (S)

• Hace Calor (Juan Ingaramo) (S)

• Laberinto (Dante Spinetta) (T)

• Solo Yo (La Pegatina) (T)

• Somos Nosotros (Emmanuel Horvilleur) (S)



2. LINDA BRICEÑO

• 11 (Linda Briceño Featuring Ella Bric & The Hidden

Figures) (S)

• Segundo Piso (Mv Caldera) (A)

3. EDUARDO CABRA

• Encanto Tropical (Monsieur Periné) (A)

• Este Espíritu (La Banda Bastön y Sotomayor) (S)

• Fantasma (La Tortuga China) (A)

• La Gravedad (Diana Fuentes) (S)



4. ANDRÉS TORRES, MAURICIO RENGIFO

• A Partir De Hoy (David Bisbal y Sebastian Yatra) (S)

• Besos En Guerra (Morat Featuring Juanes) (S)

• Cásate Conmigo (Silvestre Dangond Featuring Nicky

Jam) (S)

• Échame La Culpa (Luis Fonsi Featuring Demi Lovato) (S)

• La Vida Sin Tí (Piso 21) (S)

• Robarte Un Beso (Carlos Vives Featuring Sebastián

Yatra) (S)

• Simples Corazones (Fonseca) (S)

• Sutra (Sebastián Yatra Featuring Dalmata) (S)

• Te Voy A Amar (Andrés Cepeda Featuring Cali y El

Dandee) (S)



5. JULIO REYES COPELLO

• Ciudad De Papel (Malú) (S)

• El Valor De Seguir Adelante (Laura Pausini) (T)

• Las Cuentas (Ana Mena) (T)

• Porque Nadie Sabe (Fonseca Featuring Nahuel Pennisi)

(S)

• Prometo (Pablo Alborán) (A)

• Saturno (Pablo Alborán) (S)

• Un Canto Nuevo (Juan Antonio Cuéllar y Luis Torres

Zuleta) (A)



***Mejor Video Musical Versión Corta



1. DUELE

Bomba Estéreo

[Sony Music Entertainment US Latin LLC]



2. PA DENTRO

Juanes

[Universal Music Latino; UMG Recordings, Inc.]



3. SEXO

Residente & Dillon Francis

[Sony Music Entertainment Us Latin LLC]



4. GUERRA

Residente

[Sony Music Entertainment Us Latin]



5. MALAMENTE

Rosalía

[Rosalia/Sony Music Entertainment España S.L.]





***Mejor Video Musical Versión Larga



1. EN LETRA DE OTRO - documental

Pedro Capó

[Sony Music Entertainment US Latin]



2. AMAR Y VIVIR -documental

La Santa Cecilia

[Rebeleon Entertainment]



3. 3.000 VIVOS

Los Pericos

[Sony Music Entertainment Argentina S.A.]



4. UN MUNDO RARO: LAS CANCIONES DE JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ

(Varios Artistas)

[Warner Music México, S.A de C.V.]



5. PANORAMAS

Zoé

[Emi Music Mexico S.A. De C.V; (P) Universal Music México]



