A lo largo de una vida que fue seguida por los medios desde el principio, como lo fue la de Lisa Marie Presley (1968-2023), quizás uno de los momentos más mediáticos y llenos de morbo se dio mientras duró su matrimonio, para muchos irreal, con Michael Jackson.

Sin embargo, Lisa Marie Presley era famosa desde su nacimiento. Ser hija de Elvis Presley la hizo blanco, por cercanía, de obsesiones que generaba su legendario padre. El público había estado pendiente hasta de hacer las cuentas: había nacido exactamente nueve meses después de la boda de Elvis con una joven Priscilla Presley. La pareja aseguraba haberse guardado para tener intimidad solo después del matrimonio, por eso el interés de los seguidores del cantante en mirar el calendario.

De Elvis, Lisa Marie tenía la misma mirada, el talento para cantar, el temor de perder temprana a las personas que amaba -y que tristemente vio hacerse realidad varias veces-. Elvis perdió pronto a su madre, Gladys. Ella lo perdió a él, apenas a los 9 años, y muchos años más tarde, a uno de sus hijos.

De su primera infancia, sus recuerdos eran los de una consentida heredera, aún después de la separación de sus padres en 1973. Fans de Elvis recuerdan que el artista hacía cerrar centros comerciales para que la niña comprara lo que quisiera. El cantante de Cant’ Help Falling In Love, bautizó con el nombre de su única hija uno de los dos aviones que adquirió, un cuatrimotor que adecuó a sus excentricidades de estrella y que contaba con cama doble, baño con accesorios de oro, cuatro televisores, un equipo de música de 52 altavoces.



Lisa Marie estaba en la casa cuando Presley murió en agosto de 1977. Era apenas una niña, que al irse a dormir recibió de su padre un beso de buenas noches, y al levantarse lo vio tirado en el baño, cuando ya no respiraba.

Le quedaba su madre, Priscilla -quien decidió hacer carrera como actriz-. Tuvo una adolescencia difícil, lidiando con algún novio de su madre que quería propasarse con ella y su caída en la adicción a las drogas. Ella y su madre hacían parte de la Iglesia de la Cienciología (de la que Lisa se desvinculó en años relativamente recientes) y fue esta organización quien trató sus problemas de drogas en esa etapa.



Se casó por primera vez con Danny Keough, quien sería uno de los músicos de su banda musical. Él matrimonio fue corto, duró de 1988 a 1994, y dejó dos hijos: la actriz Riley Keough (1989) y Benjamin Keough (1992 -2020).

No acababa de asimilarse su divorcio de Keough cuando fue noticia su matrimonio con el rey del pop, Michael Jackson. El mundo se sorprendió ante un comunicado en el que anunciaban que habían tenido una boda en República Dominicana.



El cantante ya era mítico, la industria de la música lo tenía ya en un pedestal al lado del mismo Elvis. Y el pedestal amenazaba con desmoronarse debido al escándalo de la primera denuncia de abuso sexual de Jackson hacia un menor de edad.

Eso y otros detalles hicieron que su romance pareciera un montaje.



Aún se sospecha que fue un ardid de Jackson para limpiar su nombre. Otros acusaban al cantante de Thriller de querer apropiarse, mediante el enlace, del catálogo musical de Elvis Presley. Pero, ni él ni ella admitieron nunca algo como esto.

Lisa Marie se fue a vivir a Neverland, equivalente al ‘Graceland’ de Jackson. De alguna manera volvía a vivir entre las excentricidades y excesos de la fama. Y en sus apariciones como pareja, Jackson y Presley parecían estar obligados, en todo momento, a demostrar que su amor era de verdad.



De las mujeres que públicamente salieron o tuvieron algún tipo de relación con Jackson -incluida su siguiente esposa-, Lisa Marie es la única que salió a los medios a contar que habían pasado salvajes momentos de intimidad. Tal era la desconfianza en su unión con el intérprete de Billie Jean, que en una entrevista en televisión estadounidense, la pareja tuvo que aguantar que una periodista les preguntara si habían tenido sexo, algo que nadie le habría preguntado a otra pareja de esposos.

Priscilla tampoco ayudaba. “Si ella es feliz, para mí está bien. Ojalá lo sea”, dijo dudosa del matrimonio. También había quien decía que el golpe de publicidad ayudaría a Jackson a empujar el lanzamiento de su próximo disco, puesto que no había podido repetir el desbordado éxito de Thriller (no importaba que sus álbumes posteriores llegaran a tops en todo el mundo, Jackson solo quería superar lo hecho antes).



Lisa Marie y Jackson parecían desesperados por demostrar que no mentían, sin lograrlo. Quienes presenciaron su salida en los premios Mtv del 94, recuerdan un beso catalogado de “incómodo”, que Michael le dio a Lisa. Los esposos hicieron su aparición caminando de la mano y el cantante tras aludir a que muchos pensaban que la relación no iba a durar se lanzó a besarla. Pero fue torpe, para algunos sobre actuado.

Tampoco había coherencia en lo que contaba cada uno por separado sobre su historia de amor. Y con frecuencia los relatos cambiaban. Aún así, ella sostenía en público que Michael “era extraordinario en la cama”, “un gran besador” y que durante sus relaciones siempre estaba vestido, no se dejaba ver desnudo ni siquiera de su esposa, y siempre estaba maquillado.



De alguna manera, Lisa Marie encontraba una imagen familiar. En sus relatos sobre su padre, recordaba que el rey del rock nunca se dejaba ver en pijama, buscaba siempre verse como si estuviera a punto de salir al escenario, aunque estuviera en lo más privado de su hogar. A diferencia el padre, el esposo, además se maquillaba antes de ir a la cama, según contaba.

Biógrafos de Jackson, como Randy Tarraborelli, buscaban corroborar su historia. En cambio, encontraron testimonios con relatos de empleados de Nerverland que afirmaban haber notado que Jackson perfumaba sábanas o dejaba ropa interior femenina en la habitación con la clara intención de hacerles creer que sí convivía con su esposa.



En 1995, los Jackson-Presley intentaron aclarar las dudas en la famosa entrevista con Diane Sawyer. Pero resultó contraproducente. Y después de tanta molestia por demostrar un amor verdadero, vino el divorcio oficial. Michael se casó con Debbie Rowe -madre de dos de sus hijos-, quien años después diría que la concepción de sus hijos se dio por inseminación, pues él no quiso tocarla.



Por su parte, Lisa cayó en los brazos de Nicolas Cage. De quien se decía que tenía una gran obsesión por todo lo relacionado con Elvis Presley. Tres o cuatro meses después, Cage pidió el divorcio, que le fue concedido tras un proceso de dos años.

Aún así, Lisa Marie apostó por el matrimonio una cuarta vez. Entre tanto, había hecho lanzamientos musicales. El primero había sido una producción en la que, gracias a la tecnología, pudo grabar un dueto con su padre. Después lanzaría algunos discos que llegaron a listas de la Billboard, nunca a un primer lugar.



Michael Lockwood fue su cuarto esposo y padre de sus hijas menores, las gemelas Harper y Finley Lockwood, nacidas en el 2008. De sus divorcios fue el más problemático. En la pelea por la custodia de las niñas, ella llegó a pedir protección para ellas. No quería que estuvieran con su padre sin supervisión.

A mediados del 2020, otra muerte temprana llevó a Lisa Marie a desmoronarse. El suicidio de su hijo Benjamin Keough, a los 27 años, llenó de tristeza sus años finales. De hecho, en uno de sus últimos mensajes, antes de morir, Lisa Marie recordaba a su hijo. Y en una columna escrita recientemente sobre el duelo, volvía a decir que no era posible “seguir adelante”, como muchos piensan.



Aún así, Lisa Marie Presley fue siempre una guardiana de la obra de su padre. Aunque en el 2005 vendió el 85 por ciento de los derechos de la empresa que manejaba sus bienes, seguía con atención el uso que se le daba a la imagen de Elvis. Por eso estuvo presente, junto con su madre, durante el último año en varios eventos relacionados con la película Elvis. Su última aparición pública se dio a comienzos de esta semana, en los Globos de Oro, cuando acompañó al actor Austin Butler, que caracterizó a su padre a recibir el trofeo al mejor actor.



Quienes la vieron en la ceremonia coinciden en su aspecto cansado. Esa presencia mediática tan reciente hizo más difícil de creer y más impactante el anuncio de su infarto y posterior fallecimiento, apenas dos días después de celebrar el triunfo de la historia de su padre en el evento.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET