Un viaje a los comienzos de Linterna Verde

Linterna Verde: Origen secreto es un arco narrativo de los cómics de DC, escrito por Geoff Johns y dibujado por Ivan Reis.



Moderniza la historia de origen del primer miembro de los Green Lantern Corps proveniente de la Tierra, Hal Jordan, para efectos de la continuidad de la New Earth.

Secret Origin presentó a Abin Sur, el Green Lantern que pasa su anillo a Hal Jordan, así como a Sinestro en su papel de Green Lantern, antes de convertirse en un icónico villano.



También, y esto es de destacar, presentó a Atrocitus, un nuevo villano que llegaría a ser clave en la historia de Linterna Verde y en especial en la historia de Blackest Night.

Los poderes de los linternas verdes, no solo de Jordan, se derivan de sus anillos de poder, que en manos de alguien capaz de vencer sus miedos permiten crear todo tipo de construcciones. Y me refiero literalmente a cualquier tipo, porque el límite del anillo es la imaginación y la fuerza de voluntad de su portador.

Le sugerimos: <¿Cómo ver las 4 horas de 'La Liga de la Justicia' sin desfallecer?



Así las cosas, Jordan puede volar, incluso a través del vacío del espacio; su anillo puede crear escudos, espadas e incluso su traje, que entendiblemente muchos podrían tomar por una combinación de blanco, negro y verde, está formado por una gama de verdes y es, como todas las construcciones del anillo, tan fuerte como lo haga ser quien lo lleva.

La fuerza de Origen Secreto se debe al talento de Geoff Johns. Ese escritor logra llevar este título a nuevas alturas con Green Lantern: Rebirth, Sinestro Corps War y la mencionada Blackest Night, entre otros.



Johns se tomó el tiempo para reelaborar el origen de Jordan con la línea argumental de Secret Origin, agregando cosas de su propia cosecha y al mismo tiempo mejorando lo que siempre estuvo allí.



Con Hal Jordan como narrador, tenemos la oportunidad de mirar hacia sus comienzos, visitando el momento de la muerte de su padre y repasando el impacto que tuvo en él y en su familia.



Por supuesto, también vemos al Green Lantern Abin Sur, que transporta en su nave al criminal Atrocitus, futuro líder de los Red Lantern Corps. El hecho mismo de que use una nave y no vuele impulsado por la fuerza de su anillo nos revela que Abin Sur ha comenzado a sucumbir a la duda y al miedo.

Además: ‘Enemigos públicos’: donde Batman y Superman son amigos



Desde el primer momento, Johns nos muestra qué inspira a Hal y qué lo convierte en alguien capaz de superar un gran miedo. No es un irresponsable como el que interpretó Ryan Reynolds, es un hombre que perdió a su padre y ahora siente que no tiene nada que perder. Ese compromiso se traslada de inmediato a su incipiente rol en los Green Lantern Corps.



Johns hace todo con rapidez, con la confianza y habilidad de un escritor que se siente a estas alturas sumamente cómodo con sus personajes y sabe hacia dónde se dirige.

Hal ofrece el justo equilibrio de arrogancia y atributos heroicos que hace posible relacionarse con el personaje, en especial cuando su mirada del universo lo pone en confrontación abierta con los Guardianes, en una dinámica muy real y bien escrita, que de nuevo, aporta a la construcción de su amistad y futura rivalidad con Sinestro.



Ese trabajo fenomenal se ve beneficiado del arte de Ivan Reis, uno de los mejores artistas de cómics de los últimos años, cuyo lápiz captura perfectamente los elementos majestuosos, casi divinos, que hacen que estos héroes funcionen tan bien.

Cómo adquirir la colección

Las historias de los grandes héroes de la era moderna están reunidas, semana a semana, en la Colección de Novelas Gráficas DC Comics.



Son 60 cómics en tapa dura, con guiones e ilustraciones de los más grandes creadores de esa editorial. Para suscriptores, la colección tiene un costo de

$ 1’499.900. Para no suscriptores, el precio es de $ 1’935.000.

El precio de cada libro es de $ 32.900.



Mayor información en: tienda.eltiempo.com/DCComics o llamando al 426 6000 (opción 3) en Bogotá, o a línea gratuita nacional 01 8000 110 990.

Wilson Vega

Editor Abecediario

*Espacial para EL TIEMPO

En Twitter: @WilsonVega

Otras noticias en Cultura