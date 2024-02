Linkin Park 'revive' a Chester Bennington y lanza canción inédita con su voz

Friendly Fire (Fuego amigo) fue una canción que quedó inédita cuando la legendaria banda Linkin Partk sacó a la luz One More Light, en 2017, justamente el año en el que murió su vocalista, Chester Bennington.

Con el paso de los años, la grabación se convirtió en una joya digna de salir a la luz, para disfrute de los incondicionales seguidores de la música de esta banda, recordada por éxitos como In The End, Numb y Papercut.



La pieza musical parecía haber aguardado para una ocasión especial y es justamente el lanzamiento, inédito hasta este febrero, que servirá como abrebocas de el álbum que recopila los sencillos más exitosos de la banda a lo largo de su trayectoria. El álbum se llamará Papercuts (Singles Collection 2000- 2023), saldrá a la venta el 12 de abril.

Sin embargo, Friendly Fire ya está disponible para todos los seguidores y nostálgicos de la voz de Bennington. La canción trae algo nuevo en la voz que han extrañado durante años, y refresca el repertorio de esta banda. Los seguidores la recibieron con aplausos y en los pocos días que lleva al aire (primero se escuchó un avance de 30 segundos, y ahora está disponible no solo la canción completa, sino el video musical), han llenado de comentarios los foros dedicados a Linkin Park.

Lo que dicen los fans de Linkin Park

"No soy un gran admirador de la era One More Light de esta banda, pero realmente disfruté esta canción -dice uno de sus seguidores-. El instrumental no es tan doloroso de escuchar como una canción de Imagine Dragons, y Chester suena bien, como siempre”.



Otro seguidor de la banda escribió: “Esta es una canción inédita del álbum de Linkin Park de 2017, One More Light. Es basta bueno. Las voces son realmente buenas en esta canción y la instrumentación es algo agradable. Me encanta el bajo de esta, creo que es realmente divertido y sólido. El coro es agradable y también identificable. Como canción inédita de One More Light, esperaba algo peor, pero esta es sorprendentemente buena”.

