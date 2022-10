1927



6 de marzo. Nació en Aracataca (Magdalena). Hijo de Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez Iguarán. Los padres viajaron a Riohacha y Gabriel fue criado por sus abuelos Nicolás Márquez y Tranquilina Iguarán, en su pueblo natal.



1936



Los García Márquez se radicaron en Sucre. Gabo asistió al colegio San José (Barranquilla). Murió su abuelo Nicolás.

1940



El Colegio Nacional de Zipaquirá le otorgó una beca de estudio. Por eso se trasladó a esa localidad.



1946



Recibió el grado de bachiller. En esa época leyó a Kafka y a Joyce. También comenzó a escribir una novela que al principio tituló ‘La casa’, antecedente de ‘Cien años de soledad’.



1947



Entró a la Universidad Nacional de Bogotá, a estudiar Derecho y Ciencias Políticas. Publicó el cuento ‘La tercera resignación’, en El Espectador.



1948



Debido al cierre de la Universidad, continuó sus estudios en Cartagena. Se inició en el periodismo trabajando para el diario El Universal.



1948



El Espectador publicó otros cuentos suyos: ‘Eva está dentro de su gato’, ‘Tubal-Caín forja una estrella’ y ‘La otra costilla de la muerte’.



1950



Conoció en Barranquilla a Alfonso Fuenmayor, Álvaro Cepeda Samudio, Germán Vargas y Ramón Vinyes, con quienes conformó el famoso Grupo de Barranquilla. Trabajó para El Heraldo. Escribía la columna ‘La jirafa’ firmada con el seudónimo de ‘Septimus’. El Espectador publicó ‘Ojos de perro azul’.



1951



Terminó ‘La hojarasca’, publicada más adelante por Editorial Losada, de Buenos Aires.



1954



Regresó a Bogotá para trabajar en El Espectador.



1955



Su cuento ‘Un día después del sábado’ ganó el concurso de la Asociación de Escritores y Artistas. La revista ‘Mito’ publicó su relato ‘Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo’. Aparecen sus reportajes del marino Luis Alejandro Velasco, que años después (1970) integrarían la obra ‘Relato de un náufrago’.



1955



Viajó a Ginebra para cubrir la Conferencia de los Cuatro Grandes. En Roma se inscribió en el Centro Experimental de Cinematografía. En París, conoció a otros escritores que junto con él conformaron el ‘boom’ latinoamericano.



1957



Terminó ‘El coronel no tiene quien le escriba’. Viajó a Venezuela para trabajar en la revista ‘Momento’.



1958



Contrajo matrimonio con Mercedes Barcha, en Barranquilla. ‘Mito’ publicó un fragmento de ‘El coronel no tiene quien le escriba’. Conoció a Pablo Neruda.



1959



Junto con Plinio Apuleyo Mendoza abrió la oficina en Colombia de la agencia cubana de noticias Prensa Latina. Escribió ‘Los funerales de la mama grande’.



1959



EL TIEMPO publicó su cuento ‘La siesta del martes’. Nació Rodrigo, su primer hijo. En la revista ‘Cromos’ apareció el relato ‘Noventa días tras la cortina de hierro’.



1960



Mito’ publicó su cuento ‘En este pueblo no hay ladrones’.



1961



Fue director de las revistas ‘Sucesos’ y ‘La familia’. Ganó el premio de novela Esso, con ‘La mala hora’.



1962



Nació Gonzalo, su segundo hijo, en México. Gabo rechazó la edición española de ‘La mala hora’ por ser una “parodia del original”.



1963



A cuatro manos con Carlos Fuentes, escribió el guion cinematográfico de ‘El gallo de oro’, de Juan Rulfo. Trabajó en la agencia de publicidad J.Walter Thompson.



1964



Escribió el guion de ‘Tiempo de morir’.



1965



El cineasta mexicano Arturo Ripstein llevó al cine ‘Tiempo de morir’.

Comenzó a escribir ‘Cien años de soledad’.



1967



‘Cien años de soledad’ en Buenos Aires, editada por Suramericana, se agotó en pocos días. Conoció al escritor peruano Mario Vargas Llosa. Viajó a Barcelona.



1968



Se publicó el trabajo ‘Gabriel García Márquez / Mario Vargas Llosa - La Novela en América Latina: Diálogo’.



1969



‘Cien años de soledad’ ganó el premio Chianchiano, en Italia y el Prix du Meilleur Livre Étranger, en Francia.



1970



Se editó ‘Relato de un náufrago’.



1971



Recibió el doctorado Honoris Causa de la Universidad de Columbia de Nueva York.



1972



Ganó los premios Rómulo Gallegos y Nuestadt. Publicó ‘La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada’.



1973



Los trabajos periodísticos de su etapa venezolana se reunieron en hechos en Venezuela fueron reunidos en ‘Cuando era feliz e indocumentado’.



1974



Fundó la revista ‘Alternativa’ en Bogotá, al lado de Enrique Santos Calderón. Publicó ‘Ojos de perro azul’.



1975



Publicó ‘El otoño del patriarca’ y ‘Todos los cuentos de García Márquez’ (1947-1972).



1978



Fue invitado a la firma del tratado Panamá-Estados Unidos por el presidente Omar Torrijos.



1980



Miguel Littin filmó ‘La viuda de Montiel’, con guion de García Márquez.



1981



El Gobierno francés le otorgó la ‘Legión de honor’, en el grado de Comendador. Publicó ‘Crónica de una muerte anunciada’. Se autoexilió en México ante acusaciones que lo vinculaban con el grupo guerrillero M-19.



1982



La Academia de Letras de Suecia le concedió el Premio Nobel de Literatura. El brasileño Ruy Guerra filmó ‘La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada’.



1983



Octubre. Publicó su primer gran reportaje después del Nobel, acerca de los últimos días del líder del M-19, Jaime Bateman, antes de su desaparición.



1985



Publicó ‘El amor en los tiempos del cólera’.



1989



Publicó ‘El general en su laberinto’.



1994



Publicó ‘Del amor y otros demonios’.



1996



‘Noticia de un secuestro’ marcó la vuelta de García Márquez al reportaje periodístico en un recuento de varios secuestros llevados a cabo por Pablo Escobar. En la Universidad de Guadalajara (México), Gabo leyó parte de sus memorias entonces inéditas.



1997



Bill Clinton, presidente estadounidense, lo recibió en reunión privada. Durante el Primer Congreso de Lengua Española, en Zacatecas (México), propuso ‘jubilar’ la ortografía.



1998



Fue elegido como uno de los personajes del siglo por la revista ‘Time’ y también por el periódico japonés ‘Asahi Shinbum’. Se unió a la candidatura presidencial de Andrés Pastrana.



1998



EL TIEMPO y ‘El País’, de Madrid, publicaron el primer capítulo de sus memorias. Junto con otro grupo de personalidades, adquirió la revista ‘Cambio’.



1999



EL TIEMPO lo proclamó personaje del siglo en Colombia. El director mexicano Arturo Ripstein estrenó la cinta ‘El coronel no tiene quien le escriba’.



2000



Fue homenajeado por la Biblioteca Nacional de Caracas. Escribió sobre el balsero cubano Elián González. Entró en controversia con el canciller venezolano José Vicente Rangel por las declaraciones del diplomático con respecto al realismo mágico.



2001



Junto con otros artistas e intelectuales (Fernando Botero, Álvaro Mutis, Fernando Vallejo, William Ospina, Darío Jaramillo Agudelo y Héctor Abad Faciolince) suscribió una protesta ante el gobierno español por la exigencia de visa a los colombianos para entrar a ese país.



2001



Casa Velásquez intentó vender las pruebas de impresión (galeradas) de ‘Cien años de soledad’, con correcciones a mano hechas por Gabo. La subasta fue un fracaso, pues no alcanzó el precio base de 95 millones de pesetas.



2002



El 8 de octubre salió a la luz el libro ‘Vivir para contarla’, anunciado como el primero de tres tomos de sus memorias.



2002



Junio. La madre del Nobel, Luisa Santiago Márquez Iguarán, falleció en su casa de Cartagena. Gabo no asistió al funeral.



2002



Noviembre. La casa de subastas Christie’s intentó vender las galeradas de ‘Cien años de soledad’, con un precio base de 300 mil libras esterlinas. Tampoco hubo ofertas.



2003



Enero. La publicación en español de ‘Vivir para contarla’ en Estados Unidos vendió 50 mil ejemplares en un par de meses. En abril, publicó en un diario venezolano su cuento ‘La noche del eclipse’.



2003



Durante la Feria del Libro de Bogotá, Mario Vargas Llosa lo acusó de ser un “cortesano” del régimen de Fidel Castro. En el mismo encuentro, la escritora norteamericana Susan Sontag lo desafió a manifestarse a propósito del encarcelamiento de disidentes y ejecuciones en Cuba. Gabo respondió que estaba en contra de la pena de muerte en cualquier lugar, pero reiteró su apoyo a Castro. Sontag lo desafió en otros actos públicos.



2003



Mayo: una calle de Los Ángeles (Estados Unidos) fue bautizada con su nombre. Al acto asistió su hijo Rodrigo García Barcha.



2004



Publicó la novela corta ‘Memoria de mis putas tristes’.



2005



Viajó a Barcelona rompiendo su promesa de no pisar suelo español hasta que a los colombianos no se les exigiera visa.



2006



Celebró sus 79 años en Cartagena de Indias. Se anunció que ‘Memoria de mis putas tristes’ sería llevada al cine. El alcalde de Aracataca quiso cambiarle el nombre al municipio para que comenzara a llamarse Macondo, para atraer turismo. Finalmente el nombre no fue cambiado.



2006



En agosto comenzó el rodaje de ‘El amor en los tiempos del cólera’, en Cartagena, basada en su novela del mismo nombre.



2007



En marzo, durante el IV Congreso de la Lengua Española en Cartagena se lanzó una edición conmemorativa de ‘Cien años de soledad’, con una tirada inicial de 500 mil ejemplares. El libro volvió a ser un ‘best seller’. Esta edición hizo parte de los homenajes que se le hicieron con motivo de sus 80 años de edad, los 40 de su obra cumbre, los 25 del premio Nobel y los 60 años de su primer cuento.



2008



El británico Gerald Martin publicó en inglés ‘Gabriel García Márquez, A Life’, biografía autorizada del Nobel colombiano.



2009



Se estrenó la versión cinematográfica de su obra ‘Del amor y otros demonios’, dirigida por Hilda Hidalgo. La biografía de Gabo, por Gerald Martin, se editó en Colombia.



2010



En marzo abrió sus puertas la Casa Museo Gabriel García Márquez de Aracataca. En junio, en Milán, 80 personas leyeron sin interrupción ‘Cien años de soledad’.



2010



Octubre. Se lanzó la compilación de 22 discursos de Gabo: ‘Yo no vengo a decir un discurso’. También se anunció que el escritor se encontraba escribiendo una nueva novela titulada ‘Nos vemos en agosto’.



2012



Gabo celebró los 85 años en su casa de Ciudad de México, en compañía de sus familiares y amigos, y hasta cantó ‘Las mañanitas’. Su hermano Jaime García dijo que Gabo ya padecía demencia senil, desatando toda una polémica mundial. Editorial Norma lanzó una edición conmemorativa de toda su obra literaria.



2013



Pasó una larga temporada vacacional en su casa de Cartagena, en donde además de recibir la visita de amigos cercanos y familiares, acogió a ilustres personalidades, como al expresidente estadounidense Bill Clinton. Además, una extraña mujer europea llamó la atención por ir todos los días a su casa a dejare un ramo de flores amarillas.



2014



Luego de haber celebrado alegremente sus 87 años, en la puerta de su casa, a los pocos días, en abril, fue hospitalizado en México con una infección pulmonar, urinaria y síntomas de deshidratación. A los nueve días salió a su casa en Pedregal de San Ángel en una ambulancia. A los pocos días, se supo medios mexicanos revelaron que el cáncer había hecho metástasis en otros de sus órganos.