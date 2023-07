Con impecable estilo narrativo, como ha sido propio en la escritura de Lina María Pérez, su más reciente libro, Fiesta de ovejas descarriadas (Seix Barral), habla de la vida en tiempos menesterosos. Se trata de trece cuentos de diversas extensiones, en los que el lector vive, con perplejidad e incertidumbre, la sensación de estar amenazados por el fin del planeta y de la especie: pandemia, calentamiento global, devastación, diversidad de guerras y catástrofes, imposibilidad de comunicación, multiplicación de conflictos psíquicos, invasión de las redes y del mundo mediático, en fin, una nueva Babel invade con sus ruidos e imposibilita el silencio.

Partícipe de esa literatura que actualmente se define como posapocalíptica, este libro enfrenta la incertidumbre del futuro, pues no parece haber posibilidades tangibles de salvación o de renovación, ya que no se percibe en ellos, como en los mundos de concepciones sagradas que recrea la salvación de la humanidad por la regeneración, como entre otros lo hiciera Gabriel García Márquez en su emblemático Cien años de soledad, con ese Macondo y sus habitantes que se destruyen mediante pestes del olvido, del sueño, de la memoria o del diluvio, para recomenzar habitando tiempos nuevos. Por el contrario, este tipo de literatura actual refleja el fin de los mitos y de las creencias y se detiene en la experiencia de un mundo vacío, sin dioses y sin certezas.

Literatura distópica y disruptiva esta, en la que a tono con las tendencias de hoy y con suma ironía y humor negro, como también es usual en el universo narrativo de Lina María Pérez, las voces de los diversos personajes asumen la tiranía de su existencia literaria y sin quejarse ponen el dedo en la llaga, haciendo evidentes no solo su profunda soledad sino diversos modos de vida y de comportamiento que llevan a entender que el título del libro va más allá de lo relatado, y asumir ese descarriarse como una invitación a salir del acomodamiento. Se trata de retar al lector al entender todo el desastre que el ser humano ha sido capaz de generar.

El libro es publicado por Editorial Seix Barral Foto: archivo particular

Dolor y rabia se perciben en esos mundos y seres de ficción que nos representan y nos llevan a entender la vida como una feria de ilusiones en permanente proceso de agotamiento y descomposición. Son mentes rabiosas y cuerpos dolientes y a veces juguetones, desamparados, enmascarados. Cuerpos que pueden llegar a ser monstruosos, esqueléticos, animales calvos, cuerpos suicidas, cuerpos asesinos, cuerpos ilusos, engendros sin esperanzas, bibliotecas que se derriten con todo lo que implican: la vida contada o cantada en cada una de sus páginas. Salta el mundo amenazado como una condena, pues no hemos percibido que más o menos todo está muriendo. Reímos o sonreímos a leerlos.



Estos cuentos son testimonio lúdico del futuro, memorias del porvenir sobre lo que anuncian estudiosos y científicos. Se trata de lo catastrófico: el mundo que nos rodea se extingue con nosotros y no nos damos cuenta. Los leemos y nos divertimos con cada cuento e intentamos entender por qué nos sacuden. No cabe duda de que nuestra derrota será la extinción del planeta. Es claro que somos responsables. En la ironía está la paradoja y también la perplejidad del lector.



La única redención estaría en la creación artística, en aprovechar la imaginación para tal vez salvarnos de ese mundo de seres que pierden la forma y la figura: habría que comprar boletas para ir al cielo, aunque este no exista; habría que conquistar el amor aunque fracasemos; habría que dar sentido a la vejez, aunque las canas repitan que envejecemos; habría que dar fuerza a la imaginación como si fuéramos magos, y construir un mundo secreto dentro de un sombrero; habría que darles gusto a las últimas ganas de vivir... Todo esto y más entregan estos cuentos de tiempos globalizados, de una de las más talentosas escritoras colombianas contemporáneas.



LUZ MARY GIRALDO

ESPECIAL PARA EL TIEMPO