Limp Bizkit, Sam Smith, Feid y Blink182: los mejores momentos del Festival Estéreo Picnic 2024

Tuvimos que esperar trece ediciones para saber que el Estéreo Picnic necesitaba visceralmente un lugar como el Simón Bolívar: un espacio donde los senderos naturales dirigieran a sus más de 100.000 asistentes en los tres primeros días a una paleta de propuestas musicales eclécticas y sincrónicas que terminaran bifurcándose. Esa ha sido siempre la propuesta de ‘Un mundo distinto’, una excusa para descubrir los límites de los gustos musicales donde sea posible inaugurar la Semana Santa con el júbilo grito del artista irlandés Hozier Take me to the church y dos días después sentir aún las vibraciones del suelo que dejó el debut de la banda de Nu Metal Limp Bizkit en Colombia ese mismo día.

El Festival Estéreo Picnic tuvo lugar desde el jueves 21 de marzo hasta el domingo 24. Este año la expectativa por la nueva sede en el Pulmón de Bogotá tenía varias promesas logísticas a nivel de movilidad y espacio que fueron cumplidas en su mayoría, grandes aciertos musicales, comentarios de grandes estrellas caminando como transeúntes en la cotidianidad bogotana pero dejaron ciertos lunares de casos sobre acoso y discriminación que siguen en interrogación.

Carteles de fanáticos en el Festival Estéreo Picnic. Foto:Alejandra Zapata. EL TIEMPO Compartir

La promesa era acoger a 180.000 asistentes y en los primeros tres días se superó más de la mitad de esa cifra. El primer día será marcado por la historia del Estéreo Picnic gracias a la elogiada presentación de Limp Bizkit, un concierto esperado por más de 25 años para los más rockeros que tuvo lugar en la casa oficial de Rock al parque. “El momento más emocionante hasta ahora del FEP fue por mucho Limp Bizkit. Era demasiada adrenalina, todos lo sentimos, se sentía la vibración en el suelo”, señala uno de los asistentes que aguardaba en el prado la salida de los británicos de rock alternativo Placebo durante el tercer día.

En otra orilla, una de las experiencias más sentidas e inolvidables de esta edición fue el espectáculo del ícono LGBTIQ+ Sam Smith. Para muchos, el show fue un viaje emocional a través de su discografía que se caracteriza precisamente por ser una transformación personal y una proclama por la libertad y el amor de un artista que en 2019 se declaró como ‘no binario’. El británico cambió de vestuario en múltiples ocasiones e incluso usó la camiseta de la selección de fútbol como un guiño a la victoria de Colombia ante España en el partido amistoso de ese día.

Aunque el Festival se ha caracterizado siempre por propuestas del rock y la electrónica, este año fue evidente la apuesta al género urbano como el trap, hip hop y sobre todo al reggaetón. Esta es la edición con mayor cantidad de artistas de ese espectro: Bad Gyal desde España, Tornall, Tainy, Nicki Nicole, y el esperado concierto de Feid. En el tercer día del Festival el verde del Parque Simón Bolívar competía con la estética de los atuendos de los asistentes: como un guiño al paisa, más de la mitad traían las clásicas gafas, el ‘bozo’ y distintos elementos que ha popularizado el artista. La euforia fue mayor cuando aparecieron invitados como Justin Quiles, Blessd –quien había tenido su presentación individual horas antes– y otros.

Compartir La cantante norteamericana SZA en el concierto del Festival Estéreo Picnic 2024 Foto:EL TIEMPO

Las grandes divas también tuvieron su aparición en el Johnnie Walker: la norteamericana SZA quien mezcló su cancion Kiss me More con ritmos salseros fue uno de los shows comentados del día viernes. La rapera británica de origen de Sri Lanza M.I.A. tuvo una de las apuestas en pantalla más intrigantes. Cruces, palomas blancas y vírgenes parpadeantes mantuvieron absortos a los espectadores del escenario Johnnie Walker junto al carisma inherente de la artista. Invitó a algunos fanáticos a subir al escenario y bailó junto a ellos en el cierre del show. La reconocida rapera originalmente hindú ha señalado en entrevistas haber tenido una visión con Jesucristo que la convirtió al cristianismo. No obstante, la artista desde antes se había consolidado como una de las grandes estrellas británicas.

El Festival como plataforma de artistas emergentes no se quedó atrás en esta edición. La inauguración de bogotanos indie como Maca y Gero, Laura Pérez, o la visita de artistas con propuestas electrolatinas como Afrogelends o Verito Asprilla con la fusión del pacífico, le dieron una programación interesante a los cuatro días de esta edición. Sin embargo, uno de los comentarios que permanece en cada festival es la elección de los artistas en horas muertas, esto es, en horarios muy tempranos que impiden que las agrupaciones tengan un considerable número de espectadores. Pese a ello, son espacios que permiten la divulgación de nueva música y talento nacional.

Desde lo tropical, este año hubo grandes apuestas como el debut de Grupo frontera, el grupo mexicanoestadounidense de música regional mexicana que visitó por primera vez el país y lo hizo de la mano del célebre grupo Morat. También hubo una gran acogida por grupos como los dominicanos Proyecto Uno y la legendaria agrupación de salsa Fruko y sus tesos.

Fueron elogiados muchos otros. El día jueves, la interpretación de Jared Leto, lider de Thirty Seconds to Mars, dejó boquiabiertos a todos por su interacción con el público e incluso tuvo un invitado colombiano para sorpresa de todos: Manuel Medrano. No obstante, la participación del artista de 'La mujer que bota fuego' ha estado envuelta de críticas pues parecía que el artista estuviera leyendo la letra de la canción en su mano. "Solo leía palabras claves. Me pillaron", señaló el cantante en entrevista con EL TIEMPO. Además de este bache, una de las malas críticas fue a una de las bandas que prometía marcar la parada. “Kings of Leon no fue tan bueno", "Esperaba mucho más pero no interactuaron mucho con el público", "Estuvo muy apagado", fueron algunos comentarios en las redes sociales y entre los asistentes. Cabe recordar que la banda de Use Somebody llegó a esta edición tras la cancelación de Paramore.

Por primera vez Grupo Frontera se presentó en Colombia. Foto:EL TIEMPO - César Melgarejo Compartir

El último día del Festival tenía la cereza del pastel: la llegada de Blink182. Tras la cancelación de la banda en la edición pasada por un accidente de su baterista Travis Barker, la ansiedad por su visita se hizo evidente desde las primeras horas. Entre el público se vieron fanáticos con atuendos noventeros, carteles para la banda con frases como : 'Travis I'm pregnant'.

El grupo de pop punk de los noventas, célebre por sus hits All the small things, I miss you, What's my age again?, hizo realidad el sueño de fanáticos que esperaron décadas para su visita. sus fans al interpretar varios de sus clásicos. Al final el baterista envuelto en la bandera de Colombia lanzó sus culminó con un gesto simbólico de Travis Barker, quien envuelto en la bandera de Colombia, lanzó sus baquetas al público.

Este día también tuvo a los americanos The Offspring que inauguraron el escenario con Come Out and PLay. "Estamos emocionados de regresar a Colombia", expresaron. Por su parte, las leyendas del rap colombiano La Etnnia mantuvieron la euforia del público del escenario CeraVe. "Estamos en Bogotá, en la casa de la Etnnia y nosotros iniciamos este proyecto hace más de 30 años, nunca nos imaginamos que el rap iba a llegar a estos escenarios", expresó el grupo.

Arcade Fire se presentó este domingo en el Estéreo Picnic Foto:Cortesía Arcade Fire Compartir

La nueva sede y algunas críticas

Sobre el cambio de lugar, los comentarios positivos fueron unánimes. “Ir a Briceño era desesperante, significaba viajar medio día para estar allá y uno llegaba ya cansado”, “el barrizal era horrible y luego salir de allá era una odisea”, “las rutas eran carísimas”, señalaron algunos asistentes. Las opciones de transporte fueron favorables pero se sugirió abrir otras rutas el próximo año para los que viven en otros frentes de la ciudad. Además, un factor que cambió la calidad y la comodidad de los asistentes fueron sin duda las gradas del Parque Simón Bolívar donde fue posible sentarse a comer, descansar o ver a los artistas favoritos. Eso junto a la bondad del clima mejoró la experiencia de esta edición.

Hubo otros lunares que opacaron la percepción del festival como las denuncias de algunos casos de acoso entre asistentes y la falta de acción por parte del festival. En la red social 'X' (antes Twitter) la usuaria @nubedecorazon publicó un video en el que se observaba a un hombre desnudo en medio del público durante la presentación del artista colombiano Feid, que tuvo la mayor asistencia del día. Allí, el hombre también orinó a los demás asistentes y cometió actos obscenos frente a ellas. Por otro lado, @SoyMiroslawa, quien también estaba en la zona en el momento, denunció que cuando le pidieron ayuda a la logística los amigos del sujeto lo defendieron y, en vez de retirarlo del festival, el personal lo escoltó a los demás espectáculos para "vigilar que no hiciera nada malo". Durante esa misma presentación pero en otro lado del público, @DaniCubidesF, CEO del medio 'Pilas', denunció que un grupo de hombres alcoholizados la acosaron a ella y a sus compañeras. Aseguró que no había nadie de seguridad cerca y que no había protocolos claros de cómo actuar frente al acoso en medio del público.

A las 11:00a.m. del domingo 24 de marzo, la organización del evento aún no se había comunicado con las afectadas, con este medio, ni con el público. Las denunciantes dijeron que el hombre fue escoltado por logística y protegido por sus amigos. Sin embargo, en horas de la tarde, Páramo le explicó a EL TIEMPO que esa misma noche aplicaron protocolos para la atención y expulsión del sujeto, y se comunicarán con las demás afectadas en las próximas horas.

Las declaraciones del equipo del festival establecieron que el hombre no pudo ser retirado del evento inmediatamente debido al estado de intoxicación en el que se encontraba. Después de algunos minutos fue trasladado a Oasis, en donde la organización de reducción de riesgos Échele Cabeza y personal médico del festival atendieron al hombre. Posteriormente su manilla fue retirada y una ambulancia lo llevó a un centro asistencial.

Compartir Así se vive el tercer día del Festival Esterero Picnic. Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO. @cesarmelgarejoa

En términos musicales, el Festival se ha consolidado como uno de los referentes de la región. “Casi cada tres meses vengo a Colombia a conciertos, ahorita estuve en octubre, estoy ahora y siempre estoy pendiente de las novedades acá. Esto no lo podemos encontrar en nuestro país ni en otros países que tenemos cerca”, comentaron un grupo de amigos ecuatorianos. Bogotá se ha convertido en exponente en el escenario musical.