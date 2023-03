Montero Lamar Hill es conocido en el medio artístico como Lil Nas X. Nació en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el 9 de abril de 1999 y es ahora uno de los artistas del country rap más reconocidos.

Con apenas 24 años, Lil Nas X se ha posicionado en los números más importantes de la industria. La canción que lo llevó a su éxito fue ‘Old Town Road’, pues se hizo viral en la aplicación de videos cortos más consultada del mundo: Tik Tok.



Sin embargo, su fama no comenzó en el entorno musical. En 2015, el estadounidense se hizo viral a través de una cuenta en Twitter que reunía a los seguidores de Nicki Minaj, aunque él niega haberla creado.

El cantante de hip hop Lil Nas X. Foto: Yibing Guo Jia. Cortesía Sony Music.

Más adelante, en 2018, comenzó a subir canciones en SoundCloud, una de ellas, fue su primer éxito ‘Old Town Road’ que en su momento alcanzó el puesto 83 en el Billboard Hot 100, y que lo nominó a ocho premios de los MTV Music Awards de 2019.



Además de ganar la categoría de ‘Mejor Video del Año’, recibió dos premios más en 2019: ‘Canción del Año’ y ‘Mejor Dirección’.



Desde ahí, la subida a la fama no ha parado para el rapero. Ha sido nominado en los premios Grammy y en los American Music Awards con canciones como ‘Montero (Call Me By Your Name)’.



Su acogida en el espectáculo (además de su talento) se debe a cómo se ven representadas en su estilo las comunidades afro y LGBT.

En una entrevista con el medio de comunicación 'BBC Breakfast', reiteró su homosexualidad, diciendo que, aunque no es aceptada en el mundo musical y en el contry o rap, es una buena forma de poco a poco eliminar la homofobia.

Lil Nas X se estará presentando en la décimosegunda edición del Festival Estéreo Picnic (FEP), este domingo 26 de marzo en Colombia, junto a artistas tanto nacionales como internacionales.

SUSANA RIBERO DUARTE

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

