La historia de la banda bogotana Lika Nova comenzó en el colegio, cuando algunos de sus integrantes decidieron comenzar a tocar “para ver qué pasaba”. Ahora metidos en el circuito del rock nacional y se preparan para acompañar como invitados a la banda estadounidense Imagine Dragons en su concierto este domingo 12 de marzo en Coliseo Live de Bogotá, que a su vez representa el escenario perfecto para su otra aventura musical como parte del Festival Estéreo Picnic, del 23 al 25 de marzo.

“Lo de Imagine Dragons es el show más grande al que hemos podido acceder. Lo que sentimos es que tenemos que dar el mejor espectáculo posible y a la altura de la producción del concierto al que nos estamos montando”, dice Josué Bessolo, el baterista del grupo.

Imagine dragons en concierto. Foto: EFE

Tienen confianza, ya han hecho giras en varias ciudades y hasta se han enfrentado a audiencias en México y Perú.

“Tenemos muchas millas (usando el término de los viajeros frecuentes), faltan muchas, pero hay que creeré el papel en el que estamos y si nos han dado la oportunidad es porque se ha hecho la tarea y eso nos lleva a una sensación de respeto hacia los que estamos representando en esta ocasión”, agrega emocionado.

En el 2016 lanzaron un primer sencillo llamado Gravedad y no han parado. Un año después lanzaron el disco Sangre de prófugo y en el 2020 salió No hay mal que dure una vida (casi con un sentido profético en medio de la pandemia).

“Bailar es el acto más subversivo contra la tristeza es la premisa que lleva esa producción y si bien hablamos de otras situaciones dramáticas, igual intentamos que la música sea más movida”, contrasta el tecladista David Useche, acerca de una propuesta que juega en las aguas del pop y el rock.L ika Nova está ahora enfocado en una tercera producción discográfica, mientras trabajan para afianzar su proyección internacional. En Perú acompañaron en dos conciertos a la banda uruguaya El cuarteto de nos.

“Y en México tuvimos una grata experiencia con una banda que se llama Odiseo e hicimos un show solo nuestro que se llenó. Todo nos dejó con unas increíbles de volver y seguir cultivando esos lugares y mucho por construir y llegar en Colombia”, agrega Bessolo. Ya están en el trabajo de su nuevo EP: Portales.

“Con este trabajo de varias canciones nos encargamos prácticamente de todo: lo compusimos, lo mezclamos y producimos entre nosotros y si estuvo chévere hasta donde podemos llegar con el conocimiento que ya hemos tenidos y ahí vamos evolucionando”, añade Useche.

Mientras siguen aprendiendo y sorprendiéndose de los pasos dados, Josué y David le dan una oportunidad a nuestro 'Cuestionario Sonoro'.



¿Cuál es el mejor sitio para inspirarse?

Josué Bessolo: Mi habitación.



David Useche: En el estudio, tenemos una casa que es como la oficina y tiene ese estudio.

¿Canción que le encantaría interpretar y no lo han hecho?

JB: Una que se llama Crickets Throw your Voice, de Basement. Me volvería loco tocándola.



DU: Yo estudié piano cuando era niño y había una obra de Racmaninoff que siempre quise sacar: el preludio número 3.

¿Cantan en la ducha?

JB: Sí, me pasa que la magia de la acústica de la ducha es increíble y es un lugar íntimo para sacar ‘gallos’.



DU: Cuando estoy trabajando en música o tengo una canción pegada es ahí donde la canto.



Lika Nova ha logrado dar a conocer su música en México, Ecuador y Perú. Foto: Instagram: @likanovaoficial

¿A qué artista imitaban cuando era niño?

JB: A Kurt Cobain de Nirvana.



DU: A Gerard Way, el cantante de My Chemical Romance.

¿Qué instrumento les hubiera gustado aprender a tocar?

JB: Trompeta o algo así, un instrumento de vientos.



DU: El violín y la viola.

¿Qué canción los hace llorar?

JB: Cáncer, de My Chemical Romance, me ponía muy melancólico



DU: Me voy para el otro lado, pues es Feid de Fercho 100.

¿Con quién les hubiera encantado compartir escenario?

JB: Con Nine Inch Nails.



DU: Con una de las bandas que me marcó cuando era más joven: Linkin Park.

¿Qué canción los devuelve a la adolescencia?

JB: Una de Smashing Pumpkins que se llama Bullet with Butterfly Wings.



DU: That's What you Get, de Paramore.

¿Cuál fue el primer disco que compró?

JB: Fue un disco de grandes hits de Pearl Jam



DU: Fue el Brand New Eyes, también de Paramore.

¿Tres canciones para prender una fiesta?

JB: Yonaguni,de Bad Bunny; luego Pursuit of Happiness, de Steve Aoki y Quédate de la sesión de Bizarrap de Quevedo.

