'No tiene más mérito quien supera un cáncer que quien no': Pau Donés

El cantante y compositor español Pau Donés, conocido por liderar el grupo Jarabe de Palo, anunció esta semana su retiro, tanto de los escenarios como de la composición, a partir del 1 de enero de 2019. En entrevista con el diario español El Mundo, el músico aseguró que tenía planeado este alto en su carrera desde hace tiempo, "y no por el cáncer", sino para "retomar un estilo de vida más normal", así como para compartir más tiempo con su hija.



El artista, dice, tiene planeado vivir con su hija fuera de España. "No voy a hacer nada más que estar con y para ella", aseguró. Sin embargo, Donés contó al diario español que se despedirá de sus seguidores con un nuevo disco tipo orquesta y un libro con las letras y recuerdos de sus canciones.

"Yo estoy superorgulloso de mis canciones, reflejan mi vida y he mantenido un nivel de autoexigencia muy alto", dijo a El Mundo el líder de Jarabe de Palo, quien, además, habló en la entrevista sobre el cáncer que enfrenta desde hace unos años.

En 2015, Donés fue operado de cáncer de colon. Sin embargo, el año pasado tuvo una recaída. Y aunque ese episodio supuso un alto en sus proyectos profesionales, el compositor de éxitos como 'La Flaca' acudió a sus redes sociales para compartir el proceso con sus seguidores. Esto, dice, le ha permitido dar apoyo a otras personas que enfrentan esta enfermedad.



"Es verdad que la enfermedad me devolvió un tipo de vida que tenía olvidado. Me mandó a casa, a mi vida cotidiana en un pueblo pequeño, a volver a disfrutar de cosas que había olvidado completamente, pero me hacen muy feliz", contó.



El compositor español, no obstante, enfatizó en que el cáncer no ha cambiado su vida ni tampoco ha aprendido nada de él. "De una enfermedad no se puede aprender nada, o nada bueno, en todo caso. Sencillamente, me puso en otra situación. Pero no me enseñó nada, no le tengo que dar gracias", aseguró Donés.



También, a la pregunta del diario español sobre qué opinaba "de la costumbre de vender como un héroe a quien supera un cáncer, aun a riesgo de que parezca que quien sucumbe es porque no ha luchado", el músico dijo que "no es mejor ni tiene más mérito quien supera un cáncer que quien no".



"Eso es un tópico peligroso. ¿Quién se despierta cada mañana pensando en emprender una batalla? No, joder. Lo que no voy a hacer es beberme una cerveza de trago y ponerme ciego a cubatas, pero se trata de vivir normal. Ir a cenar con mis amigos, bajar un pico con la tabla de snowboard y, si puedo, echar un polvito con mi novia", añadió.

Para su despedida, el músico español tiene previsto una gira por veinte ciudades junto a los demás integrantes de la agrupación Jarabe de Palo. Este espectáculo se complementará con ‘Jarabe Filarmónico’, un nuevo disco grabado en vivo junto a la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, y el libro ‘100 Letras’, que cuenta con las letras de cien canciones que Donés compuso en sus más de 20 años de carrera.



"El plan era llegar a los 50, sacar un buen proyecto y punto final. Pero me he pasado de frenada y estoy ya en los 52 y trabajando. Así que pensé: se acabó. Llevo 20 años haciendo algo que me fascina, pero necesito una desconexión, porque mi vida ha sido música 24 horas al día y 365 días al año durante todo este tiempo. Era el momento de parar", dijo Donés a El Mundo.



El disco, cuenta, surgió después de que la Filarmónica de Costa Rica mandara un par de demos a la banda y Donés, al reconocer su talento, decidiera organizar tres conciertos en conjunto. El libro, por su parte, incluye curiosidades de su carrera, como hojas originales de las canciones que escribió, primeras grabadoras o tablas de composición, así como un gran número de anotaciones personales. Ambos fueron publicados este 5 de octubre.



