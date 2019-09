Novedades universitarias para descubrir en la Fiesta del Libro paisa

En la capital antioqueña, las editoras universitarias se destacan por liderar su sellos con creatividad, estrategia y sensibilidad y durante el 5º Salón del Libro Universitario de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín han presentado fondos editoriales maduros, diversos y conectados con la realidad de la región.



Por eso y aprovechando que esta fiesta alrededor de los libros y la lectura estará abierta para todos hasta el próximo 15 de septiembre, varios editores consultados recomiendan algunos títulos académicos, que consideran esenciales para construir un panorama informado de la región.

Medellín no fracasa. Relatos que parten el alma pero cosen el corazón

Anacristina Aristizábal Uribe, editora asociada de la Universidad Pontifica Bolivariana, recomienda el libro ¿Por qué no fracasa Medellín? Periodismo para no perder la esperanza, publicado en 2019 por la Editorial UPB.



Los esperanzadores relatos periodísticos de este este libro responden a la pregunta ¿Por qué no fracasa Medellín? a través de la selección de valientes historias de vida de diversos personajes anónimos y conocidos y que han hecho la diferencia a la hora de recuperar el tejido social de la ciudad.



Este libro nos recuerda que hace relativamente pocos años la ciudad fue catalogada como la más violenta del mundo y que padeció los embates del narcoterrorismo. Pero también nos habla sobre su resurgir de las cenizas, se avance y su viva actual que no ajena a dolencias y padecimientos. ¿Quién la ha sostenido?, ¿quién la ha hecho levantarse de las ruinas? El libro muestra una ciudad que no ha fracasado gracias a su gente, a las personas que trabajan para hacer de ella un lugar mejor.

El Metro de Medellín tiene su propia historia

Isabel Cristina Serna Salazar, coordinadora de Publicaciones de la Universidad UniRemington, recomienda el libro La defensa del Corredor Multimodal de Transportes en el Valle de Aburrá a lo largo del Río Medellín, del investigador Rodrigo Salazar Pineda y publicado en 2019 por el Fondo Editorial Remington.



Este libro compila y describe con una prosa entretenida los hechos que dieron lugar a la construcción del único sistema de transporte Metro de Colombia y combina datos sobre los diseños y la planeación de la obra con reflexiones sobre las difíciles condiciones para su ejecución, el impacto real que causó en las condiciones de la movilidad de la ciudad y los costos sociales y económicos que la ciudadanía ha tenido que asumir para hacer realidad este sueño. Estas informaciones son presentadas por Rodrigo Salazar Pineda, autor del libro, quien fue participó en la génesis del sistema de transporte masivo y quien ha sido líder del movimiento de cultura ciudadana de la región.

Descubriendo a Jaime Espinel, escritor nadaísta del Valle de Aburrá

María Isabel Rodríguez Agudelo, editora del Fondo de la Universidad UNAULA, recomienda el libro Jaime Espinel Nadaísta Bandido. Narraciones escogidas con su Carracuca, publicado en 2019 por Ediciones UNAULA.



Injustamente desconocido por los lectores nacionales, Jaime Espinel es considerado por conocedores como el mejor cuentista que describió la ciudad y el país de finales del Siglo XX. Sus textos se originan en la tradición oral del barrio, recuerdan la crónica roja y son protagonizados por héroes marginales que alternan el fútbol y las visitas a los bares con bandoneón de fondo; hombres fronterizos que oscilan entre sueños de gloria, cuchillos o disparos.

Biografia de un visionario: Julián Cock Arango

Silvia Inés Jimenez Gomez, directora de la Editorial Instituto Tecnológico de Medellín, recomienda el libro De la energía de Prometeo a la forja de Vulcano. El ingeniero Julián Cock Arango, un héroe del trabajo en Antioquia, del investigador Alberto Mayor Mora y publicado por el Fondo Editorial ITM en 2013.



Este libro presenta, con una prosa fluida, la vida ejemplar del ingeniero de origen inglés Julián Cock Arango (Medellín, 1892-1982) quién dejó en Medellín y en Antioquia huellas indelebles de su creatividad y su trabajo en la planeación urbana, el desarrollo empresarial y muchas obras de ingeniería que marcaron el desarrollo de la región.



Distinguido alumno del Colegio San Ignacio y de la Escuela Nacional de Minas, sus mayores logros incluyen la concepción del primer Plan de Desarrollo Económico Nacional en 1937 y la creación de las Empresas Públicas de Medellín. Dentro de sus aportes como promotor del desarrollo se destacan la construcción de las hidroeléctricas de Guadalupe, Anchicayá y de Caldas.



Este paisa ejemplar también participó en la creación de las más importantes empresas antioquenas como Cementos Argos, Cementos El Cairo y la Siderúrgica de Medellín.

La aviación de Colombia tuvo su origen en Antioquia

Claudia Ivonne Giraldo G., jefe de la Editorial EAFIT, recomienda el libro Reseña de gentes y hechos de la aviación en Antioquia, del investigador Mario Escobar Velásquez y publicado en 2017 por la Editorial EAFIT.



Se trata de una deliciosa crónica de la aventura de la aviación en Antioquia, de sus gentes y sus hechos, que se lee casi como una novela, pues tales fueron los riesgos que enfrentaron los protagonistas de esta historia que hay momentos en los que realmente viven el vértigo del abismo y la incertidumbre de quien apuesta el todo por el todo, contado en una muy engranada dramaturgia de comedia, angustia y saltos al vacío.



Este es un libro divertido, pero juicioso en la investigación, que recrea los momentos más apasionantes y a los personajes que le dieron vida a la aviación en Colombia; antioqueños que abrieron camino y que, empecinados, -tal vez la característica que más los define y de la que devienen sus mejores logros y sus más duras pesadillas- se enfrentaron con la precaria tecnología y con las más grandes dificultades del escarpado territorio.

La economía cafetera de Colombia según el General Rafael Uribe Uribe

Amalia María Cano-Castaño, jefe de la Editorial Universidad de Medellín, recomienda el libro Estudios sobre el café publicado por primera vez em 1952 y por segunda vez en 2014 por la Editorial Universidad de Medellín.



El General Rafael Uribe Uribe, además de orador, diplomático y dirigente político, fue un antioqueño visionario promotor del agro colombiano. Esta obra contiene cartas, discursos, entrevistas y un análisis detallado de la economía cafetera de Colombia en la mitad del Siglo XX.



A través de sus páginas es posible conocer los diferentes tipos de café, las reglas del mercado del grano y los actores presentes en su cadena productiva. Su lectura deja clara la importancia que ha tenido el café en la vida de los colombianos, no solo por su variedad y calidad, sino por la expansión y el reconocimiento a nivel internacional.

La historia del Chocó es también la historia de Antioquia

Patricia Nieto, directora de la Editorial de la Universidad de Antioquia, recomienda el libro El Chocó, sus gentes y paisajes. Vida cotidiana en una frontera colonial, 1750-1810, del investigador Jaime Andrés Peralta y publicado en 2019 por la Universidad de Antioquia.



Los colonizadores que llegaron al territorio del Chocó por Antioquia con el objetivo de integrar aquellas “selvas impenetrables” y sus “naciones salvajes” al imperio español estaban influenciados por un conjunto de imaginarios y de representaciones que se fueron ajustando y enriqueciendo a medida que se adentraron a ese maravilloso lugar.



Este libro presenta la evolución de esas representaciones e imaginarios construidos desde la riquísima biodiversidad de la región chocoana y sus características socio-culturales, que hoy perduran.

Biodiversidad en los Andes colombianos

Por último, Mauricio Andrés Misas Ruiz, jefe del Fondo Editorial Escuela de Ingeniería de Antioquia, recomienda el libro Bosque Andino: flora de la media y alta montaña en la Cuenca del Río Claro, Caldas, de los investigadores María Gutiérrez, Paula Morales, Alejandro Ospina, Juan Sánchez, Martha Posada y Daniel Ruiz y publicado en 2018 por el Fondo Editorial EIA.



Este libro estudia las especies de plantas que habitan la Cuenca del Río Claro, en Villamaría, Caldas, caracterizada por el clima, la hidrología, los relieves, los ecosistemas y por la flora nativa única.



En este libro ofrece uma mirada sobre biodiversidad de la zona a través de una hermosa guía de especies nativas de los bosques de los Andes que contiene numerosas fotografías a color e información científica del interés de los expertos y de los apasionados en el tema. El libro es en un importante reservorio de información y conocimiento de la zona andina colombiana.



Daniel Manjarrés*

Especial para EL TIEMPO

*Editor