El hábito de la lectura es difícil de mantener, sin embargo, con los libros adecuados para cada persona, podría ser mucho más fácil.



Con el objetivo de recomendar fuentes de conocimiento al público en general, The Harvard Gazette, el servicio de noticias de la Universidad de Harvard, consultó a varios profesores sobre los libros que habían transformado su visión del mundo de manera permanente.



La politóloga Danielle Allen, directora del Centro de Ética Edmond J. Safra, aseguró que la Biblia es un libro fundamental para la vida. No obstante, mencionó otros textos que pueden ayudar a tomar decisiones acertadas, como 'Ética a Nicómaco', 'Política' y 'Retórica', los tres del filósofo Aristóteles.



Allen afirmó que estos libros le enseñaron a analizar problemas de acción y decisión, comprendiendo las múltiples apuestas humanas y obstáculos que se deben sortear para fomentar el florecimiento humano. Además, mencionó que 'El hombre invisible' de Ralph Ellison le permitió comprender la naturaleza de los estadounidenses.



Foto: iStock

Por su parte, Arthur C. Brooks, profesor de la Práctica del Liderazgo Público, busca libros que lo ayuden a mejorar como persona y suele optar por la literatura filosófica o sapiencial.Es así como destacó dos libros en particular: 'Zen en el arte del tiro con arco', de Eugen Herrigel, y 'El camino de un peregrino', escrito por un monje ruso anónimo. Brooks mencionó que el libro de Herrigel lo guió a través de varios años de esfuerzo del autor para aprender Zen a través del estudio del tiro con arco en Japón.



Este libro le enseñó que el Zen no es una filosofía, sino una actitud, y que se descubre a través de una tercera actividad. Respecto al segundo libro, destacó que relata la historia de una persona que viaja por la Rusia del siglo XIX recitando una oración, lo que le permitió aprender a apreciar los detalles de la vida y encontrar satisfacción en ellos.



Foto: iStock

El médico y escritor Jerónimo Groupman, profesor de la Cátedra de Medicina Dina y Raphael Recanati, recomendó el libro 'Pirkei Avot'. Este libro recoge una parte del primer texto de la ley judía, conocido como Mishná. Groupman mencionó que a lo largo de su vida, el libro y su contenido le han hablado en diferentes contextos, planteándole preguntas importantes en lugar de ofrecerle respuestas o soluciones.



Finalmente, él cita a un rabino llamado Hillel, mencionó las preguntas "Si no soy para mí, ¿quién será para mí? Si soy solo para mí, ¿qué soy? Y si no es ahora, ¿cuándo?". Estas preguntas lo han llevado a reflexionar sobre la restricción del egoísmo y la importancia de tomar medidas más allá de uno mismo.

