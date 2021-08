En busca de las raíces de nuestra violencia

La raíz de la violencia en Colombia habría que buscarla en la forma dominante de estructuración de la economía exportadora colombiana, basada en la colonización campesina (no terrateniente) de fines del siglo XIX y comienzos del XX, configurada como unidades productivas trabajadas por pequeños y medianos propietarios, en contraste con las economías mineras de los países vecinos que derivaron en poderosas y organizadas comunidades obreras, como las que describió la antropóloga norteamericana June Nash en los campos mineros de Oruro, en Bolivia.

Esa particular estructura exportadora, que el humanista Luis López de Mesa llamó la “civilización de vertiente”, produjo no solo la estabilización de la economía, sino también una configuración muy particular de la sociedad y la política, dominada por un obstinado individualismo que levantaba barreras casi infranqueables a la organización colectiva de los trabajadores.

(Siga leyendo: ¿Beethoven o Mozart? ‘¡Ambos!’: Joachim Gustafsson, director de la OFB )

Con el paso del tiempo y los avances en la industrialización, esos campesinos que habían logrado la titulación de sus tierras a costa de mucho esfuerzo y mucha sangre opusieron una resistencia violenta a la proletarización.

Adicionalmente, los campesinos colombianos fueron adoctrinados en el sectarismo bipartidista y se embarcaron en hobbesianas luchas de unos contra otros, y no como hubiera podido darse o se dio marginalmente en otros países, como lucha abierta de campesinos contra terratenientes.

Desde luego, los campesinos se vieron obligados a recurrir al paraguas bipartidista en búsqueda de respaldo y cohesión a sus atomizadas luchas individuales, produciendo así una peculiar imbricación entre un hobbesianismo social y político, y el clientelismo.

Es probable que la liquidación de las estructuras comunitarias indígenas y en cierto modo un déficit identitario, haya contribuido mucho a esta forma de estructuración de lo social y lo político en Colombia, separación característica en la cual la polarización bipartidista no expresó una polarización social, situación que contrasta con la fluidez boliviana o ecuatoriana entre movimientos sociales y movimientos políticos, y la expresión de aquellos en las más altas instancias del poder.

En todo caso, como concluye Charles Bergquist, a quien seguimos en estas líneas, las luchas individuales del campesinado parcelario, sumadas al discurso del sectarismo bipartidista, no podían sino desembocar en ‘La Violencia’, signada precisamente por la superposición de luchas fragmentadas y anárquicas en contraste con las luchas organizadas, colectivas y claramente sociales de revoluciones como la mexicana o la boliviana, o de procesos reformistas como el del general Juan Velasco Alvarado en Perú (1968-1975), cuyo nacionalismo y radicalismo agrario siguió a la agitación campesina de Junín y Cusco en los años sesenta y principios de los setenta.

(Puede interesarle: Anuncian fechas del Jamming Festival del 2022 )

Ahora bien, la diferenciada experiencia de la Violencia respecto de la revolución, constituye un dato básico para comprender los imaginarios colectivos de los grupos subalternos en Colombia y Bolivia.

Al escrutinio del impacto de estos imaginarios en relación con el poder y la acción colectiva, en los casos de la estable Colombia y la inestable Bolivia, ha dedicado unas reflexiones sugestivas Rodrigo Uprimny, que complementan la hipótesis de Bergquist.

¿Por qué, se pregunta Uprimny, siendo Bolivia más pobre, más dividida étnicamente y más inestable institucionalmente es comparativamente mucho menos violenta que Colombia?

Uprimny busca un principio de respuesta en la tradición de luchas indígenas centenarias, los poderosos sindicatos mineros y finalmente la experiencia y confianza en la acción colectiva que dejó una revolución triunfante en el caso de Bolivia, frente a hechos como la marginalidad indígena, las débiles estructuras organizativas del movimiento campesino y sindical, y la sensación global de la Violencia como derrota del movimiento popular en el caso de Colombia.

En la inestable Bolivia el movimiento popular les muestra recurrentemente su fuerza a las élites, y las desafía a menudo con éxito. Memoria negativa de la Violencia, memoria heroica de la revolución. Memoria fundadora en Bolivia y memoria paralizante en Colombia.

Siguiendo esta misma línea de argumentación, puede decirse que fue solo con el inicio de la crisis irreversible de la vieja economía exportadora cafetera, basada de forma predominante en el campesinado medio, que comenzó a abrirse paso la acción colectiva organizada de los campesinos, agrupados en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), los cuales hicieron historia con las invasiones de tierras de la década de 1970, particularmente en la costa Atlántica, distante de la zona cafetera, por la misma época en que otra organización hermana, la Confederación Campesina del Perú (CPP) hacía célebres las recuperaciones de tierras en Piura, Cajamarca, Cusco y Huancavelica.

(Lea más: ¿Cuándo se debe escribir haya y halla? )

La Anuc fue débil en la vieja zona exportadora cafetera, y fuerte, muy fuerte en la costa Atlántica, donde por primera vez precisamente por la movilización campesina se ponían al descubierto las oprobiosas condiciones de marginalidad y de servidumbre de la población campesina.

Adicionalmente, y como lo destacó un investigador francés a fines del año 1960, Pierre Gilhodés, durante muchos años en la zona cafetera la acción colectiva estuvo asociada a ‘La Violencia’ partidista de 1945-1965, y esa asociación negativa jugó un importante papel inhibitorio de la protesta social organizada en estas zonas.

En suma, ni futurista utopía revolucionaria ni paraíso perdido para añorar o restaurar; simplemente el eterno retorno del mítico Macondo.

Continuo y discontinuo

El discurso revolucionario desde fines del siglo XIX y sobre todo desde la Revolución Bolchevique se montó sobre la trilogía Partido-Ejército-Movimiento de Masas (sindicatos). Una trilogía cuyos componentes, se suponía, se retroalimentaban, pero que, hay que advertirlo, debía estar políticamente jerarquizada, pues correspondía al Partido como elemento político imprimirle la dirección al conjunto.

Esto contra quienes, según Mao Tse-Dong, privilegiaban “el punto de vista puramente militar”, que consistía en asignarle a los asuntos militares una posición rectora sobre la política. De hecho, Mao y Lenin lucharon permanentemente contra la ilusión militarista.

Puesto en términos contemporáneos se trataría de un nexo indisoluble entre la política, las armas y los movimientos sociales, que llevaría a que las fortalezas de uno deberían traducirse en las fortalezas de los otros. Son las famosas “tres varitas mágicas” popularizadas por Mao Tse-Dong, indispensables para el triunfo revolucionario.

En Colombia, la máxima expresión de los vínculos orgánicos de esa trilogía fue la celebrada “combinación de todas las formas de lucha”, una divisa relativamente exitosa mientras ejércitos oficiales se enfrentaron a ejércitos irregulares.

(Siga leyendo: Batman y su densa trilogía del demonio )

Pero cuando a raíz de las dictaduras y los regímenes represivos del Cono Sur se pasó, en desarrollo de las nuevas teorías de la lucha contrainsurgente y la guerra sucia, a la acción de los ejércitos oficiales contra los apoyos sociales de los adversarios, los ya señalados vínculos entre los frentes político, militar y de masas empezaron a tener efectos catastróficos, como el de la liquidación de la Unión Patriótica en Colombia, el movimiento que surgió de las negociaciones de las Farc con el presidente Belisario Betancur en los años ochenta, años de euforia guerrera revolucionaria y también negociadora compartida con América Central.

En todo caso, paralela o consecutivamente a la ilusión militarista, en los años setenta y sobre todo en los ochenta cobró fuerza otra ilusión que podríamos llamar como “movimientista”. La proliferación de lo que se llamó los nuevos movimientos sociales creó la ilusión no solo de una eficacia política propia, incluso alimentada por la crítica a la política y en especial a las formas partidarias de ella, sino también la ilusión más engañosa de que el movimiento social podía traducirse en respaldo directo al movimiento armado o a los movimientos políticos, especialmente a los reconocidos como disidentes.

He dicho ilusión movimientista, pero tal vez deba precisarlo, pues tengo la sospecha de que la relación movimientos sociales-movimientos políticos difiere enormemente en los países en cuestión. Hemos visto cómo en Bolivia, y probablemente también en Ecuador la convergencia entre unos y otros es demostrable no solo históricamente, sino sobre todo en los tiempos actuales.

En cambio, en Colombia, si bien en algún momento de los años setenta y ochenta esa parecía ser también la línea de desarrollo esperable por parte de una heterogénea gama de movimientos que se desenvolvían al margen de las agrupaciones partidarias, pronto comenzaron a deshacerse esas ilusiones, y algunos analistas comenzaron a ver más bien una relación negativa entre la movilización, la protesta social y el movimiento armado.

Más aún, llegó a afirmarse que este, en lugar de potenciarlos, iba en contravía de los movimientos sociales y contribuía sin proponérselo, al lado de las políticas represivas del Estado, a la desarticulación de los mismos. En el campo, especialmente, el resultado fue contundente. La guerrilla copó los espacios de las asociaciones campesinas y las puso ante el dilema de desaparecer por inactividad o por absorción o suplantación. En contraste con los países vecinos, en Colombia ha habido, por consiguiente, un enorme déficit de mediaciones entre las estructuras partidistas o sociales y las guerreras.

(Puede interesarle: Profesora colombiana hizo libro con personajes de Disney )

La disociación entre el movimiento social y el movimiento armado es claramente fechable. El ascenso del segundo a partir de 1987-1988 coincidió precisamente con el inicio de un progresivo debilitamiento de la movilización cívica, tras el auge del decenio precedente. Esto llevó a una hipertrofia del movimiento armado sobre el movimiento social y político, en la cual la guerrilla es más que el partido y que el movimiento social como tal...

Una superioridad que en lugar de fortalecer los movimientos sociales contribuyó a aniquilarlos o por lo menos a ignorarlos, como rasgo no tanto exclusivo de la coyuntura sino más bien como una tendencia inscrita en la larga duración. Las negociaciones de las guerras, tanto de las del siglo XIX como de las recientes, se han hecho no sobre la resolución de las demandas sociales sino sobre el silenciamiento de las mismas.

Tal vez por ello puede afirmarse que el movimiento armado en Colombia de comienzos del siglo XXI, excesivamente militarizado, fue responsable en gran medida no solo del hecho de que Colombia no participara de la creciente y organizada movilización social que se ha visto en sus vecinos de la región andina, sino también de la notable favorabilidad de la opinión pública a la tentación autoritaria. Mientras a comienzos de siglo la subregión se movía hacia la izquierda, Colombia lo hizo hacia la derecha mediante una mayoría electoral de más del 60 por ciento, compensando su aislacionismo latinoamericano con el paraguas protector de Washington.

Fragmento del libro Caminos de guerra, utopías de paz (Colombia: 1948-2020) de GONZALO SÁNCHEZ GÓMEZ*

*Doctor en Sociología Política de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París y ex director del Centro de Memoria Histórica.