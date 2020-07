Cinco plumas que denuncian las injusticias sociales

Estas cinco plumas, entre las que figuran Jineth Bedoya y Juan Gossain, son ejemplo de presencia vigilante sobre las amenazas e injusticias sociales.



De venta en la tienda.eltiempo.com/libros. EL TIEMPO lo llevará gratis en 48 horas en Bogotá y 72 horas en el resto del país. Los suscriptores tendrán 15 por ciento de descuento en el precio de cada uno. También puede comunicarse a través de los números de celular 313 4881277 y 316 6412704.

Las batallas de Jineth Bedoya

240 págs. Tapa dura.

$44.900



Este libro reúne las crónicas, noticias y artículos que dan cuenta de las batallas libradas por la periodista Jineth Bedoya, quien acaba de ganar el Premio Mundial de Libertad de Prensa Unesco- Guillermo Cano 2020. Acá están sus textos en contra de la violación de los derechos humanos, sobre todo de los derechos de la mujer. Con un lenguaje contundente que expresa su punto de vista, la autora denuncia las injusticias sociales, los horrores del conflicto armado, los abusos sexuales, entre otros problemas que forman parte del día a día del país. Bedoya, editora de este diario, también ha sido reconocida con el Premio Mundial al Coraje Periodístico.



No más historias fallidas

Carlos Ossa Escobar

288 páginas/ $ 40.900



Obra póstuma del economista, excontralor y dirigente político Carlos Ossa Escobar, con prólogo de Humberto de la Calle. Con base en su experiencia y su vida pública, Ossa reflexiona sobre la actualidad política, social y económica del país, tras los acuerdos de paz de La Habana y las diversas propuestas de convocar una nueva asamblea constituyente. Sin egoísmos ni temores, analiza las causas de la violencia y examina los procesos de paz de los gobiernos de Betancur, Barco, Pastrana, Uribe y Santos. Examina también el reiterado fracaso de las reformas tributarias y agrícolas, así como la corrupción y la doble moral de algunos políticos y empresarios. Ossa fue presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, consejero presidencial para la Paz, viceministro de Agricultura y miembro del Banco de la República.





Que les den cárcel por casa

Juan Gossain

256 páginas/ $ 42.900



La lucha contra la corrupción, la injusticia, inequidad y demás problemas políticos y sociales que azotan el país han sido los protagonistas en las nuevas crónicas de Juan Gossain en EL TIEMPO. A través del análisis, la investigación y entrevistas, el autor escribe sobre casos actuales, en donde lo primordial es hablar con la verdad. Este libro, que contiene un texto inédito, se divide en tres apartados: el primero reúne las crónicas históricas sobre la corrupción. Luego están los bandidos modernos. Finalmente, un capítulo titulado ‘Luz de esperanza’, que busca devolverle la fe las personas.



Crimen de Estado

María Angélica Correa

224 páginas/ $ 42.900



Investigación que refleja un ajuste de cuentas entre los miembros políticos corruptos del Gobierno venezolano, durante los últimos años del mandato de Hugo Chávez. Todo comienza el 18 de noviembre de 2004, cuando una urbanización del sureste de Caracas es sacudida por una explosión. Fue un atentado mortal contra el fiscal 4.º de Ambiente, Danilo Anderson. Una bomba fue puesta de forma sigilosa en su vehículo. El régimen chavista no tarda en bautizar a la víctima “mártir de la revolución”. La periodista venezolana María Angélica Correa recoge, pieza por pieza, una escabrosa denuncia que convierte al gobierno de Chávez de acusador en acusado.



La justicia coja

Orlando Muñoz

304 páginas/ $ 40.900



La mayoría de los ciudadanos creen que el sistema de justicia anda mal. Muchos se sienten desprotegidos y otros dejaron de creer en la justicia. El autor, experto en reforma judicial y sistema penal acusatorio, revisa los problemas estructurales del sistema, desde tres compromisos esenciales. Primero, los que contienen las normas que consagran los derechos y las obligaciones del ciudadano. Segundo, los procesos que el Estado mismo ha diseñado en caso de que estas obligaciones no se acaten o aquellos derechos no se puedan disfrutar. Y, finalmente, los recursos materiales y humanos con los que la justicia del Estado cuenta para hacer que todo lo anterior sea una realidad.