'Libertad y Amén', canción sobre la 'tiranía castrista'

Libertad y Amén, una canción en la línea de la popular Patria y vida, que acumula casi cinco millones de visualizaciones en YouTube, "habla del desastre de la tiranía castrista, de todo el ambiente cargado que hay en Cuba", dijo el cantautor Amaury Gutiérrez, uno de los intérpretes.

"La letra no se anda con paños tibios, recoge el ambiente de desobediencia civil que existe ahora en Cuba", subrayó Gutiérrez a pocos días de estrenarse el tema grabado en Miami y que saldrá acompañado de un videoclip.

Libertad y Amén, que incluye la voz del también cantautor cubano Descemer Bueno, fue compuesta por el grupo de hip-hop Clan 537 y los cantantes de reguetón Baby Lores e Insurrecto, precisó a Efe Gutiérrez, que interpreta una parte como solista, aunque prefirió no adelantar nada del texto.

El cantautor calificó el nuevo tema musical de "balada rítmica urbana" y aseguró que el texto "tiene mucha calidad literaria", con una letra "mucho más frontal que el título, superoptimista y hasta religioso".



"Todos son (cantantes) de música urbana, menos yo", añade el músico que ha sido invitado a compartir el tema con su compatriota y también cantautor Descemer Bueno, un artista, dijo, "muy polifacético".



En el video de Libertad y Amén, donde intervienen Lores, Insurrecto, Eddy K, El Uniko y Yanet Aguilera, aparece la opositora y exmiembro de las Damas de Blanco Onelia Alonso, recién exiliada en Miami. Alonso, que sostiene un puñado de girasoles, aparece en esta ocasión vestida de negro, según fotografías que adelantaron los artistas en redes sociales. "No queríamos color.



La canción es seria, la situación de Cuba es seria", explica Gutiérrez, ganador de dos premios Grammy Latino y del Premio Ondas en España en el año 2000, entre otros importantes reconocimientos recibidos.



Exiliado en México en 1993, país donde vivió once años y desde donde proyectó su carrera internacional, Gutiérrez, autor de álbumes como Entre cuerdas y Pedazos de mí, dice que la toma que filmaron frente a la ermita de la Caridad del Cobre de Miami fue la que más le gustó.



"Nos sentamos a la inversa, de cara al mar. Pueden imaginarse el Malecón de La Habana mirando hacia Miami; a Yemayá, que es la reina. Esa es una de las tomas que mas me gustó. El mar, inmenso, tiene que ver con los balseros", describió el trovador.

Para Gutiérrez, el nuevo tema recoge el ambiente de protesta creado con la canción Patria y Vida en respuesta a la represión en la isla y que presentaron en febrero pasado cuatro populares cantantes cubanos, Yotuel Romero, Descemer Bueno, El Osorbo y El Funky, y el grupo Gente de Zona.



Patria y Vida denuncia también el "ambiente abusivo de golpear a los disidentes y recluirlos en sus casas en un momento histórico", cuando alrededor de medio millar de personas, según sus cálculos, protestaron en enero pasado frente al ministerio de Cultura en La Habana.

"Lo que pasó (en 1980) en la embajada del Perú (en la capital cubana) fue que entraron miles de personas para irse del país. Pero esto es una protesta para cambiar el sistema y quedarse ahí", opinó.



Al artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara, el cantautor le pidió que ponga fin a la huelga de hambre y sed que inició el pasado 25 de abril para exigir a las autoridades cubanas que "levanten el cerco policial" a su casa y le "devuelvan sus obras de arte confiscadas".



"No comparto esa estrategia. Eso funciona en un democracia, pero no contra una dictadura. Les estás entregando tu vida, luego dirán que murió de covid", advirtió. No obstante, Gutiérrez expresó su "respeto" a la decisión de Otero Alcántara. "El esta allí, en el fuego. Yo estoy con todas las opciones, incluso la militar, menos la huelga de hambre", remarcó Gutiérrez.

EFE. MIAMI