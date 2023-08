En una noticia que ha dejado a sus fanáticoss preocupados, el exmiembro de One Direction, Liam Payne, anunció en Instagram que se vio obligado a posponer su esperada gira por Sudamérica debido a una "infección renal grave".



El artista de 29 explicó que estuvo de gravedad en el hospital, razón por la cual priorizará su salud y "seguirá las órdenes del médico" para así poder recuperarse.



"Es algo que no le desearía a nadie", agregó.

"Con gran pesar tengo que decirles que no tenemos otra opción que posponer mi próxima gira por Sudamérica". Así mismo, mostró su frustración por no poder cumplir con sus compromisos y expresó su emoción previa por presentarse para sus seguidores. "Estaba más que emocionado de venir a tocar para ustedes", compartió.



El cantante no dejó pasar la oportunidad de disculparse con sus seguidores que habían adquirido entradas para sus conciertos. "A todos los que compraron entradas: lo siento mucho", expresó con sincero arrepentimiento. Además, aseguró que el equipo estaba trabajando para reprogramar las fechas, pero por ahora se daría un reembolso.

Su concierto en Colombia

La gira iba a comenzar el próximo 1 de septiembre en Lima, Perú. Dos días después se presentaría en el Royal Center, en Bogotá.



Payne se uniría a la lista de miembros de One Direction que han ofrecido presentaciones en solitario en Colombia, siguiendo los pasos de Louis Tomlinson y Harry Styles. No obstante, el reciente anuncio ha dejado a varios de sus fanáticos sumidos en la incertidumbre.

Hasta el momento, Páramo, la productora del evento en Colombia, anunció por medio de sus historias de Instagram que a los compradores les llegará un correo electrónico con las instrucciones correspondientes.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

