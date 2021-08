El cantante Liam Payne regresa a la música con un nuevo sencillo

Payne no quería ser cantante. En su niñez soñó con ser deportista y luego se dejó seducir por la guitarra.Pero todo cambió cuando se presentó en el programa Factor X de Gran Bretaña y se unió a una prometedora agrupación de pop que luego sería apadrinada por Simon Cowell.

Se trataba de One Direction, a la que llegó con Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson. Aunque llegaron a la final del programa, no ganaron. Pero después se convirtieron en estrellas en todo el mundo.



Liam Payne, que cumple 28 años el 29 de agosto compuso las canciones ‘Taken’, ‘Everything About You’, ‘Same Mistakes’, ‘Last First Kiss’, ‘Back For You’ y ‘Summer Love’, de los discos Up All Night y Take Me Home.



Tras la ruptura del grupo en el 2016, desarrolló una carrera como solista, con el apoyo de Ed Sheeran. Tuvo algunas canciones que pegaron en la radio, pero ahora está llamando la atención por su nuevo sencillo ‘Sunshine’, que hace parte de la banda sonora de la película de animación Ron’s Gone Wrong.



