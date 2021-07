Así fue como Superman se convirtió en la obsesión de Lex Luthor

Lo primero que debe decirse de Lex Luthor: Man of Steel es que es la obra del escritor Brian Azzarello, quien escribió 100 Bullets para Vertigo y luego trabajó, en DC, en arcos de Batman, Green Lantern, Wonder Woman y, por supuesto, Supermán.

La unión de Azzarello con el ilustrador Lee Bermejo es la responsable de esta historia sin igual de Lex Luthor, que fue publicada en cinco entregas en 2005. Tres años después, la misma dupla traería a la luz esa obra maestra que es Joker.

(Además: Los dioses y los villanos se reúnen en Ciudad Gótica)



En Lex Luthor: Man of Steel se ven las semillas de esa misma grandeza. La historia explora los motivos que llevan a Luthor a marcar a Supermán como su obsesión y logra que nosotros, como lectores, lleguemos a entender, si no necesariamente a compartir, su desconfianza.



Para Luthor, la presencia de un semidiós como Supermán amenaza a la humanidad, en lugar de protegerla. Si protegerla es la meta, razona, entonces Supermán debe ser derrotado.



Azzarello logra que su villano no sea puro monólogo y pura maldad y nos invita a comprobarlo al pasar unos días en su compañía. La historia comienza con Lex mirando un edificio que está en proceso de construir y que será, según explica, un faro para la humanidad.

Es un hombre de negocios poderoso y seguro de sí mismo, con una gigantesca fortuna, ciertamente despiadado, pero con motivos sinceros. A su vez, el arte de Bermejo presenta siempre a Supermán exhibiendo un poder que no es menos que inquietante.

En resumen, vale la pena leer este libro, aunque solo sea para ver escenas que hemos visto docenas de veces, como las de Supermán salvando vidas, pero desde el punto de vista de su antagonista.



Desde esa perspectiva, Supermán resulta francamente aterrador y, si uno no supiera que es Supermán, de seguro estaría más que dispuesto a escuchar lo que Luthor tiene que decir.





WILSON VEGA

Para EL TIEMPO

En Twitter: @WilsonVega

Cómo adquirir la colección

Las historias de los grandes héroes de la era moderna están reunidas, semana a semana, en la Colección de Novelas gráficas DC Comics.

Son 60 cómics en tapa dura, con guiones e ilustraciones de los más grandes creadores de esa editorial. Para suscriptores, la colección tiene un costo de $ 1’499.900. Para no suscriptores, el precio es de $ 1’935.000.

El precio de cada libro es de $ 32.900.

Mayor información en: tienda.eltiempo.com/DCComics o llamando al 426 6000 (opción 3) en Bogotá, o a línea gratuita nacional 01 8000 110 990.

Le recomendamos también