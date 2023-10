Letra de Mr. October de Bad Bunny en el álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana

El reconocido cantante puertorriqueño, Bad Bunny, sorprendió gratamente a sus seguidores al lanzar su más reciente álbum este viernes.



Con un total de 22 canciones y una duración que supera la hora y veinte minutos, este nuevo proyecto representa una apuesta ambiciosa por parte del artista.

Bad Bunny compartió con entusiasmo la noticia en sus redes sociales, extendiendo su cariño tanto a los seguidores leales como a aquellos que puedan tener opiniones distintas sobre su música.



En una publicación en Instagram, escribió: "A los que me aman, los amo mucho... a los que me odian, los amo más. NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA No lo escuchen, disfrútenlo, esto es pa' ustedes".

La respuesta de sus seguidores no se hizo esperar, con más de 50,000 comentarios y más de cinco millones de "me gusta" en menos de una hora, evidenciando la enorme expectación que rodea este lanzamiento.



El álbum presenta dos canciones previamente lanzadas, tituladas "Where She Goes" y "Un Preview", que ya habían sido bien recibidas por sus fanáticos.

En una entrevista concedida a Vanity Fair el mes pasado, el artista compartió detalles sobre su proceso creativo y mencionó su inspiración en la música de los años 70. En sus propias palabras, expresó: "Estoy jugando y divirtiéndome, dejándome llevar".



Bad Bunny está viviendo un año de gran éxito, como lo demuestra su destacada actuación en los Premios Billboard Latin Music 2023, donde fue el segundo artista más galardonado, recibiendo premios como el de Artista del Año y Gira del Año.

Durante su discurso en la ceremonia, Bad Bunny hizo énfasis en el poder y la influencia de la música latina, afirmando que tienen el potencial para convertirse en la música número uno del mundo.

Letra de Mr October de Bad Bunny

Ey

A veces quisiera quedarme pelao' pa' empezar a josear otra vez

Y hacerme millo de nuevo

Mira cómo me muevo

Mira cómo me muevo

Cabrón, yo cambié el juego

Háblame de plata y de una le llego, ey



Si no, hablamo' luego

A veces quisiera quedarme pelao' pa' empezar a josear otra vez

Y hacerme millo de nuevo

Mira cómo me muevo

Mira cómo me muevo

Cabrón, yo cambié el juego

Saldo, a nadie le debo

Ey, ey



Caminando en la luna, Michael Jackson

Mr. October, Reggie Jackson

Mira mi' mahone', no son de PacSun, no

Eso es pa' cuando yo estaba en la quiri

Ahora son Amiri

Lo tuyo son los bochinche' y yo no veo el güiri-güiri

Prendo una Z, Z-Diddy



Ey, la pista está bellaca, Hydro se endiabló

Jacket Louis V, fue Virgil que habló

Arrebatao', bien loco, Yan Block

Tenemo' una mafia, tenemo' un complot

Caruso, no te busques un block, que suena la Glock, ey



Pelao' y arrancao', juro que me atrevo

Bajo donde amó, me compro una pieza y contigo la pruebo

Pa' guerrear no tienen lo' cojone', nah, no tienen lo' revol'

Ustede' no son mío', a ninguno lo' llevo, no

A ninguno lo' llevo



Ey, bajé acicalao', negro entero, Tom Ford

Ferrari, no me gusta Ford

A tu puta, la tengo en four

Mamando debajo 'el comfort



Está feliz en su comfort zone

Trajo a la prima, hicimo' un threesome, baby

Tú andas con el que e'

Y el que e' anda con lo' que son, ey

Sí, y yo ando con Beto en L. A., ey



Fumando Piccolo

Las babies saben que soy un bellaco, que yo soy un pícaro

Tú ere' el más gangster, bichote

Pero en la corte, Fígaro

Eh-eh, ey



Esto e' pa' los que me odian, pa' los que me adoran

El tiempo es oro y en oro y diamantes te dice mi hora

Estamo' facturando como una pastora



Ya no me emociona encontrarme un billete en la secadora

Siento que ya pasé GTA

¿Qué puñeta' hago ahora?



Ey

A veces quisiera quedarme pelao' pa' empezar a josear otra vez

Y hacerme millo de nuevo

Mira cómo me muevo

Mira cómo me muevo

Cabrón, yo cambié el juego

Háblame de plata y de una le llego, ey



Si no, hablamo' luego

A veces quisiera quedarme pelao' pa' empezar a josear otra vez

Y hacerme millo de nuevo

Mira cómo me muevo

Mira cómo me muevo

Cabrón, yo cambié el juego

Saldo, a nadie le debo

El nuevo álbum de Bad Bunny ya se encuentra disponible en plataformas de streaming como Spotify, YouTube y Apple Music.*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión de la periodista y un editor.

