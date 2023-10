Bad Bunny: letra de 'Mónaco', su nueva canción en la que menciona a Pablo Escobar

Bad Bunny, el cantante puertorriqueño, tomó por sorpresa a sus fanáticos al lanzar su más reciente álbum este viernes. El disco cuenta con un total de 22 canciones y tiene una duración de una hora y 21 minutos.

El cantante compartió la noticia en sus redes sociales, expresando su aprecio tanto por sus seguidores como por aquellos que puedan tener opiniones divergentes sobre su música.



En su mensaje de Instagram, Bad Bunny escribió: "A los que me aman los amo mucho... a los que me odian los amo más NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA No lo escuchen, disfrútenlo, esto es pa' ustedes".



En menos de una hora, su publicación ya acumulaba más de 50,000 comentarios y más de 5 millones de "me gusta", lo que demuestra la gran acogida por parte de su público.

El álbum incluye dos canciones previamente lanzadas, tituladas 'Where She Goes' y 'Un Preview', que han sido muy bien recibidas por sus seguidores.



En una entrevista con 'Vanity Fair' el mes pasado, el artista compartió detalles sobre su proceso creativo y mencionó su inspiración en la música de los años 70. "Estoy jugando y divirtiéndome, dejándome llevar", comentó.

Bad Bunny está disfrutando de un año exitoso, ya que la semana pasada arrasó en los Premios Billboard Latin Music 2023, donde fue el segundo artista más galardonado. Entre los premios que recibió se encuentran Artista del Año y Gira del Año.



En su discurso, Bad Bunny resaltó el poder y la influencia de la música latina, afirmando que tienen el potencial para convertirse en la música número uno del mundo.

Letra de 'Monaco' de Bad Bunny

Dime, dime

Esto es lo que tú quería'

Yo soy fino, esto es trap de galería

Tú ere' un charro, Rocky The Kid, una porquería

Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Maivia



Tengo la ruta, tengo la vía, sí

Tengo la vía

Los gastos de noche, facturo to' el día



Tanta plata, que

Que me gusta que

Me chapeen, por eso le meto a toa' esta' arpía'



Ustedes no saben lo que es estar en altamar con dosciento' cuero'

Que la azafata te mame el bicho en el cielo

Lo que es tirar quinientos mil en el putero

Por eso, tu opinión me importa cero



Por eso, tú estás 101 en el top 100 y yo estoy primero

Ya no son rapero', ahora son podcastero'

Ma' que tú está cobrando mi barbero

Chingando y viajando en el mundo entero, ey



Bebiendo mucha champaña, nunca estamos seco'

Primero llegó Verstappen, después llegó Checo

Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco

Ustede' hablando mierda, y yo y lo' mío' por Mónaco



Bebiendo mucha champaña, nunca estamos seco'

Están hablando solo', están hablando con el eco

El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco

Prendo un puro, la familia está en Mónaco



Hier encore, j'avais vingt ans

Je caressais le temps et jouais de la vie

Comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit

Sans compter sur mes jours, qui fuyaient dans le temps



Créeme, los carro' de F1 son má' rápido' en persona

Sofia Vergara es linda, pero es má' linda en persona

Lo que tú haga', a mí no me impresiona

Es como meter un gol después de Messi y Maradona



A ti no te conocen ni en tu barrio

Ayer estaba con LeBron, también con Di Carpio

Me preguntaron que cómo me fue en lo' estadio'

Hablamo' de la familia y tema' de millonario'



Digo

Multimillonario'

Digo, je

De billonario'



Hace rato sin cojones que me tiene la radio

Hace rato me quité del trap, yo se lo dejé a Eladio

Uy, je, querido diario

Hoy me depositaron, a los GRAMMY's nominaron

Otra ve' me criticaron y ninguna me importaron



Yo sigo tranquilo, en la mía, Don Vito, Don Beno

De los Beatles, John Lennon

A mis nietos, cuando muera, les vo' a dejar cien terreno'

A toa' mi' doña' las pompis y los seno'

Y a mi' haters, un F40 sin los freno'



Pa' que, pa' que se estrellen, je

Pa' que se maten

Rojo, blanco, negro mate, ¿cuál tú quiere'?

Pa' que, pa' que se estrellen

Pa' que se maten (pa' que se maten)

Que en paz descansen, yo sigo en el yate, ey



Bebiendo mucha champaña, nunca estamos seco'

Primero llegó Verstappen, después llegó Checo

Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco

Ustede' hablando mierda, y yo y lo' mío' por Mónaco



Bebiendo mucha champaña, nunca estamos seco'

Están hablando solo', están hablando con el eco

El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco

Prendo un puro, la familia está en Mónaco



Hier encore, j'avais vingt ans

Je caressais le temps et jouais de la vie

Comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit

Sans compter sur mes jours, qui fuyaient dans le temps

El nuevo álbum de Bad Bunny ya está disponible en plataformas de streaming como Spotify, YouTube y Apple Music, y promete cautivar a sus seguidores con su música innovadora y colaboraciones impactantes.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión de la periodista y un editor.

