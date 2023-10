Letra de 'Hibiki' de Bad Bunny en el álbum 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana'

El reconocido cantante puertorriqueño Bad Bunny sorprendió a sus seguidores al lanzar su más reciente álbum este viernes, titulado 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana'.



Con un total de 22 canciones y una duración que supera la hora y veinte minutos, este nuevo proyecto representa una apuesta ambiciosa por parte del artista.

El cantante compartió con entusiasmo la noticia en sus redes sociales, extendiendo su cariño tanto a los seguidores leales como a aquellos que puedan tener opiniones distintas sobre su música.



En una publicación en Instagram, escribió: "A los que me aman, los amo mucho; a los que me odian, los amo más. 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana'. No lo escuchen, disfrútenlo, esto es pa' ustedes".

La respuesta de los usuarios no se hizo esperar, con más de 50,000 comentarios y más de cinco millones de 'me gusta' en menos de una hora, evidenciando la enorme expectación que rodea este lanzamiento.



El álbum presenta dos canciones previamente lanzadas, tituladas 'Where She Goes' y 'Un Preview', que ya habían sido bien recibidas por sus fanáticos.

En una entrevista concedida a Vanity Fair el mes pasado, el artista compartió detalles sobre su proceso creativo y mencionó su inspiración en la música de los años 70. En sus propias palabras, expresó: "Estoy jugando y divirtiéndome, dejándome llevar".



Bad Bunny está viviendo un año de gran éxito, como lo demuestra su destacada actuación en los Premios Billboard Latin Music 2023, donde fue el segundo artista más galardonado (después de Peso Pluma), recibiendo premios como el de Artista del Año y Gira del Año.

Durante su discurso en la ceremonia, el intérprete de 'Un verano sin ti' hizo énfasis en el poder y la influencia de la música latina, afirmando que tienen el potencial para convertirse en la música número uno del mundo.

Letra de 'Hibiki' de Bad Bunny

Imaginándote, metiéndome de to'

Preguntándole a Dio' el por qué

No me levanto tocándote

Aquí mirando el reloj que no para de dar vueltas como yo



Y ando por ahí bebiendo en la ciuda'

Buscando qué hacer desde que tú no está'

De tu cuerpo ya yo soy usuario

Y el tocarte se volvió necesario

Y ando por ahí bebiendo en la ciuda'

Buscando qué hacer desde que tú no está'

De tu cuerpo ya yo soy usuario

Y el tocarte sе volvió necesario



Y ando bien loco

Mеzclando humo y alcohol, viendo salir el sol.

Miran do la foto

Tuya en casa con mi short, regresa ya por favor

Que yo te di de todo y, mami, me dejaste solo

Tú eras mi tesoro, pero ya no brilla el oro

En las noche' oro, pero tú no me haces coro

A cien por el Teodoro, oh-oh



Ey, ey, ey, ey

Te convertiste en mi vicio

Baby, te lo meto si me das permiso

Quisiera verte aunque sea por Apple Vision

Jalarte po' el pelo, despeinarte toda

Después te doy chavo pa'l beautician

En ese totito cabe perfecto mi bicho (Ay)



En la G-Wagon, ya no estamo' pa' Expedition

Los polvo' contigo, ma, son special edition

Te lo juro, estoy quita'o, hace tiempo no chicho

Esperando a verte, eh-eh

Vale la pena esperarte, eh-eh

Baby, no quiero perderte, eh-eh

Estoy puesto pa' preñarte, eh-eh, ey



Comiéndome las luce' y to' los pare'

Bebiendo whisky, fumando agares, ey (Ey)

Tirando celulare', ey (Ey)

Depresivo al gare, ey (Ey)

Buscando una shorty, shorty

Que el corazón me repare (Mami)

Que me bese y me lo pare, pero

Ey, no hay una que a ti se compare



No, no, no, no, no, no (No)

No, no

Ey



Y ando por ahí bebiendo en la ciudad

Buscando qué hacer desde que tú no está'

De tu cuerpo ya yo soy usuario

Y extrañarte se volvió mi diario

El nuevo álbum de Bad Bunny ya se encuentra disponible en plataformas de 'streaming' como Spotify, YouTube y Apple Music, y promete cautivar a sus seguidores con ritmos y colaboraciones inesperadas.

