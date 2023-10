Letra de 'Fina', de Bad Bunny, en el álbum 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana'

El reconocido cantante puertorriqueño, Bad Bunny, sorprendió a sus fanáticos al lanzar su nuevo y esperado álbum este viernes, que cuenta con un total de 22 canciones y una duración de una hora y 21 minutos.

El artista compartió la noticia emocionado en sus redes sociales, expresando su amor tanto por sus seguidores como por aquellos que puedan tener opiniones distintas sobre su música.



"A los que me aman los amo mucho... a los que me odian los amo más NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA No lo escuchen, disfruten, esto es pa' ustedes", escribió Bad Bunny en su cuenta de Instagram.



En menos de una hora, su publicación ya acumula más de 50,000 comentarios y más de 5 millones de likes, lo que demuestra la gran expectación que rodea este lanzamiento.

El álbum, ya había sido anticipado por Bad Bunny durante la semana, incluye dos canciones previamente lanzadas, tituladas "Where She Goes" y "Un Preview", que han sido bien recibidas por sus seguidores.



En una entrevista con Vanity Fair el mes pasado, el artista, habló sobre su proceso creativo y mencionó su inspiración en la música de los años 70. "Estoy jugando y divirtiéndome, dejándome llevar", comentó.



Además, expresó su interés por explorar nuevas direcciones musicales, aunque no está seguro de si estas influencias de los años 70 serán permanentes en su música o sólo se reflejarán en una canción.

Bad Bunny está disfrutando de un año exitoso, ya que la semana pasada arrasó en los Premios Billboard Latin Music 2023, donde fue el segundo artista más galardonado después de Peso Pluma.



Entre los premios que ganó se destacan Artista del Año y Gira del Año. En su discurso, Bad Bunny resaltó el poder y la influencia de la música latina, afirmando que tienen el potencial para convertirse en la música número uno del mundo.

Letra de Fina de Bad Bunny

Tu mirada profunda y la mía penetrante

Yo siento que te conozco de antes

Me dijo que nunca había estao' con un cantante

Nada, no te creo, que se joda

Mami, voy pa' adentro



Flow curbelo

Ey, pa' que te vengas rápido, no necesito LELO

En to's mis videos, te pusieron de modelo, mmm

Dame booty, dame cara, dame pelo, wow



Ella no es puta, ella es mujer alegre

Fina, pero le gusta la calle de PR

Diva, se tira a hombres y también mujeres, es mía

Cuando me pide que la grabe, pues dale



Me gustan las bitchy y las gyales, kinkys y salvajes

Tímidas, pero no cuando me pide que baje

Vamo' pa' Lala remix, te quito lo de timi'

Me dejó el número, 'el teléfono en el dock del Simi



Yo voy a ser tu baby mother como YOVNGCHIMI

Este West, bizcochita, está rico, mini

I know you wanna see me

Eso no es na', déjate ver, ¿te vas a hacer? Si



Si las más putas son las más finas

Si las más putas son las más finas

Si las más putas son las más finas

Si las más putas son las más finas



Digan lo que digan, vamo' a gozarnos la vida

Di-di-di-di-di-digan lo que digan, vamo' a gozarnos la vida



Ey, ey

Me gustan las suciería', baby, how about you?

Tengo el bicho afeitao y cabezón como Caillou

Besitos en el cuello, besitos en el toto

No sé que tú me hiciste, mami, que me tienes loco



Dale, vamos pa' la Gucci pa' hacerlo en el probador

De espaldita y a la vez el vibrador

El polvito en la mañana, le digo al despertador

To' el mundo habla, pero están de espectador



Ey, ey

Se preguntan cómo nos comunicamos

Ey, mejor ni les contamos

Dile que de una conectamos, je

Yy que chingando, nos matamo'



Que yo soy un bellaco, pero tú me ganas

Bien arrebatao', chingando en casa de tu hermana

Yo soy tu bambino, tú eres mi villana

Vamo' a hacerlo hoy, porque nadie sabe lo que va a pasar mañana



Ey, por la forma en que me chinga a veces pienso que me ama

Ey, la baby tiene cuarto', tiene lo de ella

Hace lo que le da la gana

Je, mami, hoy voy a enseñarte cómo es que un culo se mama, je-je

Ven acá, ven aquí, ven, ponte en cuatro, dale



Oye, esto e' pa' toa' las bebesotas del mundo entero

Que están bien ricas, que tienen lo de ella'

Y que viven como les salga de lo', de lo' ovarios, de los cojones, donde sea

Vamo' to' el mundo a putearlo, que se joda

De parte del conejo y Young Miko

Dime algo, mami, ¿qué fue?



Ey, mami, sé tú y que se joda

Y que se joda

Háblale de ti, que no le hable' de boda, no

No le hable' de boda



Mami, sé tú y que se joda

Y que se joda

Háblale de ti, que no le hable' de boda, no

No le hable' de boda



Ay, dime, jajaja

Mera, tú sabe' que a nosotro' nos importa un bicho

Lo que ustede' piensen, ¿verdá'?

Ah, okey, okey, okey, okey

'Tá to'

El nuevo álbum de Bad Bunny está disponible en plataformas de streaming como Spotify, YouTube y Apple Music.



*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión de la periodista y un editor.

