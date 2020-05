'Let it Be': el álbum que marcó el principio del fin para los Beatles

Las sesiones de grabación fueron complicadas. Las tensiones entre los integrantes del legendario cuarteto de Liverpool afloraban con facilidad. Esa complicidad, otrora abundante en esos lugares de creación musical, se diluía en palabras hostiles y peleas.

Plasmadas en un documental, que acompañaría el lanzamiento de la producción discográfica, quedaron las grietas irreparables que existían ya entre Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison y John Lennon, motivadas por los intereses que cada uno ya tenía en sus carreras.



A continuación, una mirada a los detalles y la importancia de 'Let it Be', de The Beatles.



- En principio, se llamaría 'Get Back' (como el sencillo) porque marcaría el regreso del sonido de los Beatles al rock.

- Aunque se grabó antes que Abbey Road, vio la luz un año después de ese álbum, el 8 de mayo de 1970.



- El documental estaba a cargo del director Michael Lindsay-Hogg, cuya tarea era filmar todo lo que sucedía, sin tener un guion previo. Lo que se pensó como un documento del suceso musical, acabó siendo un espejo de los egos y peleas, sobre todo entre McCartney y Lennon.

- Las grabaciones empezaron en los estudios de Twickenham, por elección de Paul MacCartney, pero a los demás les resultó un espacio poco cálido y tedioso, sumado a que debían reunirse de día y no en las noches, como usualmente lo hacían para sus discos. Al final, y luego de muchas discusiones, terminaron la producción en los estudios de las oficinas de Apple.



- El tecladista Billy Preston fue invitado a participar en las sesiones de grabación. Su presencia distensionó el ambiente y revivió la idea de presentar el nuevo álbum con un show en vivo (desde 1966 los Beatles no daban un concierto). .



- Para el lanzamiento se barajaron opciones extravagantes para el concierto, como el desierto del Sahara, pero la gasolina solo les alcanzó para subir a la terraza del edificio de oficinas de Apple, su sello discográfico, en el centro de Londres, donde tocaron 40 minutos hasta que llegó la Policía. Ocurrió el 30 de enero de 1969.

- El documental se estrenó en los cines británicos cinco días después de la presentación del álbum, fecha en la que los Beatles ya estaban disueltos. El tema 'Let it Be' ganó el Óscar como mejor canción original, pero ninguno de ellos asistió a la ceremonia para recibir el galardón. El productor Quincy Jones lo recibió en su nombre.



- El álbum 'Let It Be' fue un éxito en ventas: solo en Estados Unidos superó los cinco millones de unidades.



