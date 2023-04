A finales del siglo pasado, el genial caricaturista Roberto Fontanarrosa contó en el prólogo de la biografía ‘Les Luthiers de la L a la S’ que Carlos López Puccio, el de cabellera platinada, era el encargado de incitar la creatividad de sus compañeros vaciando su cartera personal sobre una mesa de reuniones.



Al rito de esta descarga de objetos (“de naturaleza perecedera, y otros, privativos del uso íntimo”, según Fontanarrosa) se le llamaba ‘El día de la revelación’. A juzgar por el resultado, los objetos fueron cómicamente reveladores.



López Puccio, genial intérprete del ‘latín’ (un violín construido con una lata de jamón), y el guitarrista Jorge Maronna son los únicos sobrevivientes en Les Luthiers de aquellos días de revelaciones. Por muchos años han sufrido la desaparición de compañeros del grupo original, como sucedió con la muerte de Gerardo Masana en 1973, Daniel Rabinovich en 2015 y Marcos Mundstock en 2020. Y también han lamentado el retiro de Ernesto Acher en 1986 y Carlos Núñez Cortés, quien en 2017 colgó el tradicional esmoquin negro.



Pucho, como lo suelen llamar en el grupo, tiene hoy 76 años y quizás siente también la proximidad del silbatazo final del árbitro, que dé por terminado su partido en la formación titular de Les Luthiers. En enero de este año, el conjunto de instrumentos informales anunció su “despedida definitiva de los escenarios”, con una gira postrera que se titula ‘Más tropiezos de Mastropiero’ y que los traerá a Bogotá el 4 de mayo y a Medellín, el 9 del mismo mes.

Carlos López Puccio tiene 76 años. Foto: Archivo EL TIEMPO / AFP

“Es el país de América al cual más veces hemos viajado”, dijo López Puccio en 2018 al programa de televisión ‘Cultura y Entretenimiento’, cuando se desarrollaba la gira número 14 por Colombia, la tierra que el hilarante personaje de Don Rodrigo Díaz de Carreras bautizó ‘Rodrigombia’, en un espectáculo que se hizo célebre hace cuarenta años. “Nos encontramos con un público con el cual tuvimos una relación cariñosa muy rápidamente”, agregó entonces el también director coral.



López Puccio nació en Rosario el 9 de octubre de 1946 y se diplomó en dirección orquestal, en la Universidad de La Plata, según la mencionada biografía del grupo, escrita por el autor y periodista bogotano Daniel Samper Pizano.



“La viudez en que nos deja la despedida de Les Luthiers –afirma hoy Samper Pizano– sería inconsolable si no fuera por sus videos, sus discos, sus CD, sus libros, sus casetes, sus carteles, sus entrevistas, sus canciones, sus chistes, sus expresiones antonomásicas, sus fotografías, las grabaciones de sus presentaciones, sus mensajes, sus visitas, la amenaza de que vuelvan... En realidad, veo con horror que no podremos deshacernos de ellos nunca... ¡Nunca!”.



Ya para despedir...

Desde la década de 1970, López Puccio ha descollado como músico, actor y compositor de Les Luthiers, quizás emulando al ficticio personaje de Johan Sebastian Mastropiero, héroe epónimo de esta última gira. El origen de Mastropiero fue explicado por López Puccio en aquella entrevista de televisión:



“El primer personaje era Johan Sebastian Masana, que era él (Gerardo Masana, fundador del grupo) personificando a este compositor que creaba las obras que integraban el pequeño show. Y después, ya para darle un toque más universal, Marcos inventó a Johan Sebastian Mastropiero, un ítalo-germano: es decir, un origen que reúne al 80 por ciento de los compositores clásicos de la historia”.



Formación actual de Les Luthiers, al frente del órgano a pistones. Foto: Les Luthiers

Justamente, López Puccio creó junto a Maronna el último espectáculo que presentará en vivo el legendario colectivo, ganador del premio Princesa de Asturias 2017 y de muchos otros reconocimientos internacionales. Antes de viajar a Colombia, respondió con su habitual sentido del humor un cuestionario de EL TIEMPO:



‘Más tropiezos de Mastropiero’ es su gira de despedida y no cuentan con Luthiers que participaron en espectáculos previos: ¿Fue más difícil crear este recital?



Lo más difícil fue intentar escribir, sin ellos, un espectáculo que estuviera a la altura de los anteriores, manteniendo el nivel, el humor, el refinamiento. Y todo sin salirnos de nuestra estética y de nuestras normas éticas.



No contábamos con el aporte de los viejos compañeros pero, como contraparte, dispusimos del buen bagaje de recursos novedosos aportados por los artistas que ocuparon sus lugares. Eso actuó como una suerte de catalizador; se nos abrieron nuevos caminos para explorar.

En su repertorio han usado cumbias, tangos, merengues, boleros, chacareras... ¿qué ritmo sudamericano les quedó pendiente?



Enumerar las innumerables cosas que uno no ha hecho en su vida es un ejercicio imposible y hasta algo melancólico. Por lo menos sí puedo decir, con orgullo, que en este espectáculo nos iniciamos en el cha-cha-cha; creo que con todo éxito.



¿Grabarán discos o seguirán practicando el humor, así no se presenten en vivo?



Discos hace mucho tiempo que no grabamos. En cuanto a practicar el humor: seguimos practicando pero, aun así, nunca aprendemos.



¿Qué pasará con instrumentos informales como esa joya del transporte llamada mandocleta, o el lirodoro (lira más inodoro)?



En cuanto a las ‘joyas del transporte’ y del servicio sanitario, su ulterior empleo dependerá de la autorización de las respectivas alcaldías.

El lirodoro (lira + inodoro) en manos de Daniel Rabinovich y el Nomeolbídet (bidet musical usado en 'Loas al cuarto de baño') interpretado por Jorge Maronna. Foto: Les Luthiers

¿Piensan actualizar su biografía oficial, de autoría colombiana?



Gran idea. Es una excelente ocasión, única, para que nuestro siempre amigo y querido biógrafo colombiano publique el tomo ‘Epílogo’. Convendremos con él en que sea “no autorizado”, y que –además de ocuparse de todo lo ocurrido desde la segunda edición– narre aquellas cosas que él sabe pero cuya difusión nunca autorizamos. La batalla judicial (simulada) le daría a la publicación un toque de apasionante culebrón y tal vez lograríamos vender algunos ejemplares.



¿Cómo se imaginan su primer día después del adiós a los escenarios?



Ese día muchos escenarios amanecerán llorosos. Pobres, los hemos transitado tan reiteradamente en cincuenta y cinco años que ya se habían acostumbrado a nosotros.



Si el adelantado Don Rodrigo Díaz de Carreras regresara hoy, ¿cambiaría su periplo por Tierras de Indias?



Seguramente vendría con una visión menos estrecha: llegaría a Tierras de indias e indios.



Después de escuchar las letras del reguetón, ¿su cumbia epistemológica es una canción de cuna?



Esta pregunta parece esconder cierta insidia. La cumbia epistemológica –en su humildad– me sigue divirtiendo, sí, pero el reguetón está en otro nivel. Es un claro reflejo de las cumbres de nuestra cultura; con sus letras cargadas de poesía, su riqueza melódica y variedad rítmica, su rico uso de la lengua (sobre todo cuando se emplea para articular palabras).



¿Qué va a pasar con su esmoquin? ¿Era propio o alquilado?



Entiendo qué se esconde detrás de esta pregunta. Se trata de una prenda de mucho valor. No insistan, ya les he dicho que EL TIEMPO no está ofreciendo por ella lo que realmente vale.



Si ya no tendremos al hermano Warren Sánchez, ¿qué culto nos recomiendan?



Cualquier otro será más culto.



Siempre nos trajeron sonrisas. ¿Esta vez están preparados para enjugar lágrimas?



Esperamos que, esta vez, en lugar de sonrisas haya carcajadas. Y si alguien necesitara derramar lágrimas, compartiremos su emoción.



¿Es en serio? ¿No van a volver a Colombia?



¿Acaso tenemos fama de no cumplir con nuestra palabra? Yo regresaré, lo prometo, pero para estar presente en la inauguración de la sala destinada a exhibir mi esmoquin.



Algunos instrumentos de Les Luthiers usados en su gira de despedida: el percuchero, la percusilla y el tamburete. Foto: Les Luthiers

Cierre con once piezas nuevas

‘Más tropiezos de Mastropiero’ es el espectáculo de despedida de Les Luthiers, compuesto por Carlos López Puccio y Jorge Maronna. Fue estrenado en noviembre del año pasado en Rosario (Argentina) y luego de 74 funciones deberá bajar el telón en Girona (España), a comienzos de julio del presente año.



Consta de 11 piezas nuevas, otras tres rescatadas del repertorio histórico y una rapsodia “fueeeeera de programa”. Entre los instrumentos exóticos que se interpretan están el órgano a pistones y tres muebles que se adaptan para la percusión: el percuchero (perchero), la percusilla (sillas) y el tamburete.



Además de López y Maronna, participan los otros cuatro integrantes titulares: Roberto Antier, Tomás Mayer-Wolf, Martín O’Connor y Horacio Tato Turano. En Bogotá, se presentarán en el Movistar Arena, el 4 de mayo, y en Medellín el 9 de mayo en el Teatro Metropolitano. Boletas en Tuboleta.com.