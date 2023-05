"¿Quiénes son esos?". Era una primera impresión inevitable: Los que saltaron sobre la tarima del Movistar Arena de Bogotá, el pasado 4 de mayo, eran Les Luthiers y a la vez no. Eran fantásticos, pero eran otros, como en un mundo paralelo que aprovecha el paso y el peso del tiempo. Un eco de un grupo sensacional que algunos recordamos haber visto en el Teatro Colón o en el Palacio de los Deportes, dedicándonos las cantatas del Adelantado Don Rodrigo Díaz de Carreras.



Por eso, la noche podía ser una apuesta: imaginar a Les Luthiers como un grupo nuevo. Atención: si no desea "spoilers" del concierto de Les Luthiers, detenga su lectura del artículo en este punto.

"Todo el mundo viene a despedirse de Colombia", dijo horas antes una mujer a su novio, al caminar cerca al escenario y preguntarse quiénes eran esos señores de esmóquin en el inmenso afiche que cuelga de la estructura, al lado de Paulina Rubio.



Pero, ya en tarima, la extrañeza de los rostros nuevos (que no son tan nuevos, realmente, pues Horacio 'Tato' Turano, Martin O'Connor y Tomás Mayer-Wolf ya habían venido con el grupo argentino a Colombia, en su anterior concierto, en el 2018) era apenas una entrada a lo que sería la gran apuesta del espectáculo 'Más tropiezos de Mastropiero', la gira de despedida del grupo: ¡Una entrevista exclusiva con Johan Sebastian Mastropiero!



Para los fanáticos de Les Luthiers, que pueden llevar más de 40 años pendientes de sus DVDs y de sus discos -que circularon continuamente desde los años 80 a través de casetes mal grabados, algunas veces capturados directamente en sus conciertos-, esto era demasiada "carne sobre el asador" (y de eso de las parrillas a reventar sí que saben los argentinos): casi todo espectáculo anterior contaba, habitualmente en la voz de Marcos Mundstock (fallecido en 2020), las aventuras y sobre todo desventuras del compositor, pero no se le veía presente, tan en carne y hueso como lo caracteriza en este show el tenor O'Connor.



Por supuesto, sus respuestas al entrevistador -caracterizado por "el nuevo" del grupo: Roberto Antier- no podían tener un talante diferente de su obra: sus reflexiones sobre palabras de hoy como 'resiliencia' ("que es como una resistencia, pero nueva"); procastinación, maniqueísmo, además de máximas provocadoras para la posteridad, como: "Hay que respetar a las minorías, sobre todo cuando son muchos".



También es oportunidad para conocer, de viva voz de Mastropiero, que hay obras inconclusas y otras inéditas pendientes por conocerse, como su oda a Mercurio "el dios de los termómetros".

"Hay que respetar a las minorías, sobre todo cuando son muchos". FACEBOOK

TWITTER

El nuevo espectáculo, que hasta ahora resulta ser el de despedida de Les Luthiers -algunos esperan que también incumplan su promesa, como Kiss, Scorpions, etc- no solo viaja por la parodia en torno a todos esos conceptos de esta década, sino que deja entrever sus posturas sobre temas como el lenguaje incluyente, el orgullo gay, la iglesia, la milicia e incluso la política latinoamericana: "De tanto ir a la izquierda se llega a la derecha", insinúa el personaje de O'Connor.

El concierto, que tomó más de hora y media en 13 'sketchs', mostró a un grupo muy sólido en el escenario, comandado por los dos veteranos vivos del grupo: Jorge Maronna y Carlos López Puccio. Cada salida al escenario se robaba aplausos y vítores. Pero Turano, Mayer-Wolf, Antier y O'Connor logran ganarse al público, minuto a minuto.



Tan solo dos de los montajes eran conocidos de otras épocas: 'Vote a Ortega' y 'Rhapsody in Balls' (que dicen, es "fuera de programa", tal como lo decía Mundstock antes) en la que Maronna hace un despliegue físico en el 'bolarmonio', es decir, un armonio hecho con pequeñas pelotas de baloncesto. Apenas una hora antes, había hecho el bolero de protesta 'Ella me engañó'.



No son pocas las apariciones de López Puccio, primero como un cardenal escandalizado por las respuestas de Mastropiero a sus peticiones, que dan pie a los Villancicos Opus 25-12 'andante con fuoco de metralla'. También como el político Ortega, por quien sus compañeros de partido hacen campaña hasta que al final votan por Rodríguez, el otro candidato.

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Maronna (derecha) junto a Tomás Mayer-Wolf. Les Luthiers en su presentación en Bogotá el 4 de mayo de 2023. Foto: Carlos Solano. EL TIEMPO

Entre las genialidades musicales, está el 'Aria Agraria' o 'tarareo conceptual', un género que inventó Mastropiero y que trasciende las fronteras de la música culta: una letra en la que cada sílaba unida a otra termina siendo eso, tararear.



Hay momentos en los que todo depende de los "nuevos", como 'La clase de música', en la que Mayer-Wolf y Antier protagonizan un duelo de música clásica y rock, que se traduce en una escena de piano a cuatro manos.



Entre un 'sketch' y otro, aparecen Mastropiero y su entrevistador (reemplazan así los espacios de la conducción de Mundstock). El periodista (Antier) va perdiendo paulatinamente la paciencia con el compositor.



"Insisto: ¿Cómo llegó a ser famoso?", le pregunta, desesperado.



Aunque todo el concierto está muy bien organizado y cada momento tiene su magia, el clímax llega con el 'Chachachá para órgano a pistones', en el que los seis artistas salen a escena, cada uno con un instrumento histórico de la imaginería Les Luthiers: la manguelódica pneumática, el latín, el nomeolbídet, y en el centro el órgano a pistones, probablemente uno de los más notorios de su taller.

"Insisto: ¿Cómo llegó a ser famoso?" FACEBOOK

TWITTER

Si no hubiese existido Les Luthiers antes, si no conociéramos su historia (como lo sugiere la película 'Yesterday' con los Beatles), si nos presentaran a un grupo nuevo que hace instrumentos y combina artistas formados en música clásica para hacernos reír, este sería el mejor concierto de la historia de un grupo cómico musical latinoamericano: un Les Luthiers que funciona perfectamente, con músicos maravillosos y una capacidad para la escritura de comedia mordaz, ácida, inteligente, afinada y afilada.

Para los fanáticos, los que recordamos el Les Luthiers de Marcos Mundstock (2020), de Daniel Rabinovich (quien murió en 2015), de Carlos Núñez Cortés (2017), incluso de Ernesto Acher (fallecido en 1986) y Gerardo Masana (fundador, muerto en 1973), este concierto homenaje fue un confuso viaje entre carcajadas bañadas en lágrimas, ante la sensación de que, ahora sí, es la última vez para ver al grupo que definió la comedia inteligente latinoamericana, receptor del premio Princesa de Asturias. Un duelo a risotadas.



Les Luthiers ya no va a volver. Maronna lo dijo en diálogo con EL TIEMPO: "¿Cuándo hemos incumplido una promesa?"



Es por esto que el del 4 de mayo sea, probablemente, el peor concierto de la historia. El peor mejor concierto.



CARLOS SOLANO

Editor en EL TIEMPO