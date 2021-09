Leonardo Sciascia, la conciencia crítica de Italia

Nacido en Racalmuto, comuna de Sicilia, en 1921, Leonardo Sciascia, luego de una vida dedicada a la enseñanza, la política, el periodismo, la escritura, falleció en Palermo, en 1989, a los 68 años, como escritor consagrado. En Caltanissetta, otra comuna de Sicilia, obtuvo el título de profesor de primaria, que le permitiría trabajar como maestro durante varios años.



Con ocasión del centenario de su nacimiento, en Italia se han programado en la televisión varias películas basadas en sus novelas y entrevistas en homenaje a su memoria. En 1986, tres años antes de su muerte, fue galardonado con el premio literario Bagutta en reconocimiento a su obra.



En una fotografía en color, en una pose seria aparenta tener cincuenta y cinco años, viste formalmente, fuma un cigarrillo y denota cierta preocupación.



Simpatizante del Partido Comunista Italiano, adoptó luego una posición independiente, que le permitiría vivir y escribir con entera libertad, en consonancia con su ateísmo. Fue diputado europeo y diputado en el Congreso italiano, donde defendió sus convicciones políticas e ideológicas.



Sus denuncias sobre la corrupción política y la violencia de la mafia prepararon el camino para ser considerado como la conciencia crítica de Italia, aunque esto le causó serios problemas, amenazas, que supo enfrentar con valor e independencia.

El autor italiano Leonardo Sciascia Foto: Wikipedia

El asesinato de Aldo Moro, ex primer ministro italiano y líder del partido Democracia Cristiana, a manos de las Brigadas Rojas en 1978 en Roma conmovió al mundo por las circunstancias en que fue secuestrado y asesinado, y motivó a Sciascia a escribir la novela El caso Moro, de repercusión internacional.



Escribió más de treinta libros, casi todos ambientados en Sicilia, la isla más grande del Mediterráneo. La historia de Sicilia está asociada a la cultura del Mediterráneo de influencia griega, a los templos de estilo dórico y mosaicos bizantinos.



Pero también a la Cosa nostra, organización mafiosa dedicada al crimen, al tráfico de drogas, en connivencia con el Estado, la Democracia Cristiana, la Iglesia católica, con ramificaciones internacionales, especialmente, en los Estados Unidos.



Fue un lector asiduo de Cervantes, de Ortega y Gasset y España aparece en algunos de sus libros, especialmente en Horas de España. Su formación intelectual en buena parte estuvo marcada por la influencia de la enciclopedia francesa.



El caso Moro lo escribió como diputado del Partido Radical y miembro de la comisión de investigación del asesinato de Moro, a partir de las cartas escritas por Moro en cautiverio, por la influencia del cuento Pierre Menard, autor del Quijote, de Borges, y de Auguste Dupin, el detective creado por Poe.



El secuestro fue violento por la muerte de los guardaespaldas de Moro, a quien llevaron en cautiverio a la “prisión del pueblo”. Las Brigadas Rojas, un movimiento terrorista revolucionario italiano fundado en 1970, exigían la liberación de los guerrilleros presos a cambio de la de Moro.



Sciascia recrea el caso de Moro y otros protagonistas: el gobierno, los partidos políticos, la Iglesia, el papa Pablo VI, que negocian su liberación sin creer en ella.

Las cartas de Moro adquieren un significado histórico, cuestionan el poder y las corporaciones, a la democracia cristiana, pero chocan contra el muro del silencio y pierden significado, pues Moro yace secuestrado, enjuiciado y condenado a muerte. En una fotografía en blanco y negro, en el maletero de un automóvil, se ve el cadáver de Aldo Moro, vestido de negro, rodeado de un policía y varios civiles.



La independencia intelectual de Sciascia le permitió convertirse en la conciencia crítica de la sociedad, que se supone debe acompañar la labor del escritor.



Un escritor amigo le reprochó por qué vivía en su ciudad natal si no le permitía tomar distancia crítica, y Sciascia le respondió que el alejamiento deforma la realidad y no permite una visión total de la sociedad.

Sus denuncias sobre corrupción

Para corroborar su afirmación, Sciascia declaró: “Nosotros los sicilianos estamos condenados a escribir sobre Sicilia”. En esta condenación se sentía libre, sobre lo cual es consciente. Entonces, ¿por qué desarraigarse, con el riesgo de trasformar la conciencia en memoria, nostalgia, fábula, mito?



“El escritor es consciente de que vive en un conjunto humano que conoce mejor, da testimonio de una realidad a la que está ligado por el sentimiento, la lengua, las costumbres y ningún movimiento, ningún pliegue, ningún matiz se le escapan”, anota Édith de la Héronniere en el artículo ‘Nosotros los sicilianos’, publicado en el periódico En Attendant Nadeau de París para reseñar el libro Retrato sobre medida de Sciascia.



En el ensayo Muerte del inquisidor, con rasgos novelescos, Sciascia sitúa a los personajes en la Sicilia del siglo XVII, en un corredor del palacio del Inquisidor, donde fray Diego La Matina, presunto responsable del asesinato del inquisidor Cisneros, familiar del cardenal Cisneros, es interrogado, luego juzgado y quemado, como solía hacerlo la Inquisición con los sospechosos de herejía y que la Iglesia aplicó en el mundo católico en Italia, sur de Francia, España, Portugal e Hispanoamérica.



Solo que no se trata de un hereje que va a ser sometido a un juicio, juzgado y condenado a muerte, sino de un religioso que ha asesinado a un inquisidor para hacer justicia y cobrarle los abusos que ha cometido con los condenados a la hoguera.



Sciascia se ocupa del clérigo inculpado, del papel del Santo Oficio en Palermo, en Italia y en Occidente, cita a autores como Américo Castro y Menéndez Pelayo, que han escrito sobre la Inquisición, los daños que produjo y que, sin embargo, no logró que la libertad de expresión desapareciera completamente, porque el género humano por naturaleza busca la libertad de pensamiento, de palabra y de reunión.



El Santo Oficio o La Inquisición fue creada en el siglo XIII por los reyes católicos en España, luego de la autorización del papa Sixto IV. Tomás de Torquemada fue el primer gran inquisidor de Castilla y Aragón, bajo cuyo mandato fueron llevados a la hoguera diez mil condenados, y veinte mil, a penas y castigos menores.



En Auto de fe, un cuadro pintado por Pedro Berrugete en el siglo XV, en primer plano se ve a dos condenados semidesnudos, atados a postes sobre una mesa, a la espera de ir a la hoguera. A poca distancia aparecen un hombre a caballo y soldados con lanzas, y en la parte superior, en un tablado cubierto, la representación de Domingo de Guzmán, acompañado de civiles y religiosos, uno de los cuales lee la sentencia a muerte de los herejes.



En la novela La bruja y el capitán, Sciascia recrea el pacto con el diablo hecho por Caterina, secretaria de un senador que sufre un sortilegio; la causa de la acusación contra ella por brujería y el mal causado al senador. Sigue el juicio, la condena, la tortura, la confesión de otros crímenes contra niños y adultos, lo que agrava su situación.



Juan Cruz, en un artículo publicado en El País de España, (13 de agosto de 2021) con motivo del centenario de Sciascia, destaca que el escritor italiano se ocupó en algunos de sus libros del poder y el aspecto criminal que tiene por “la connivencia entre mafia y política”.



Dos años antes de morir, Sciascia arremetió contra la mafia y contra aquellos que se servían de sus denuncias para favorecer sus negocios y sus intereses políticos, como lo hacía la Democracia Cristiana, partido caracterizado por su connivencia con el poder por décadas.



Podría afirmarse que el de Sciascia fue un compromiso político, intelectual y literario con su tiempo, su país, como un deber ineludible, que se hace evidente sobre todo en los artículos periodísticos y recogidos en su libro Para una memoria futura.



En el artículo Sciascia y la ficcionalización de la realidad, de Monserrat Asecio, publicado en la Revista de Humanidades (n.º 37 de 2016) de la Universidad Nacional Andrés Bello de Venezuela, la autora afirma que Sciascia, mediante el uso de “la narrativa policial”, intenta construir la realidad de los mecanismos del poder”.



En esa perspectiva, afirma que “la verdad o su ausencia es el centro neurálgico de una obra que estructuralmente bebe de la fuente de la literatura policial. En este sentido, la memoria, el diálogo entre el poder legítimo e ilegítimo, el conflicto ético y la reconstrucción histórica se tornan tributarias de una verdad elusiva y oculta, que muchas veces permanece en las sombras por los esfuerzos de la historia oficial que establece los recuerdos y las identidades”.



La posición crítica de Leonardo Sciascia indudablemente no ha perdido vigencia en la medida en que la corrupción es un mal social y político y aún no ha desaparecido.



ÉDGAR BASTIDAS URRESTY