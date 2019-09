Da Vinci, un genio del Renacimiento para la eternidad

‘Polímata’. Esa es la palabra adecuada para definir a Leonardo da Vinci, un genio que falleció hace 500 años y del que se sigue hablando por ser la inspiración de proyectos en diferentes áreas del conocimiento. Precisamente eso significa ‘polímata’: la sabiduría que abarca conocimientos sobre campos diversos de la ciencia, arte o las humanidades.



Pero la palabra se queda corta para un hombre que, literalmente, simboliza el Renacimiento. Da Vinci era tildado como un loco para su época, pero hizo importantes aportes en el arte, luego de pintar 'La Mona Lisa' y 'La última cena', dos de sus pintoras con mayor reconocimiento alrededor del mundo.

Pero el arte es apenas la punta del iceberg que era Da Vinci dado que su talento en el dibujo lo llevó a retratar y a realizar importantes investigaciones sobre el cuerpo humano. En su obra registró con toda fidelidad el corazón, el cráneo, el sistema muscular y los fetos, y, aunque no conocía su funcionamiento, explicó la distribución de cada órgano y sus conexiones. Esto lo hizo no solo para el ser humano, sino también con algunos animales.



Da Vinci estaba lejos de ser todo lo que la época le pedía y no se conformó con ser un gran artista. Usó el método de la observación para hablar de todo lo que representa la naturaleza; de hecho, era animalista, y propuso la cittá idéale, que traduce ‘ciudad ideal’. Este proyecto revolucionó las teorías urbanas y propuestas de los arquitectos del Renacimiento que seguían unas líneas básicas basadas de ciudades amuralladas que cumplían con los objetivos de defensa, seguridad y salubridad.



Este héroe planteó una ciudad sin murallas, la primera desde el inicio de la civilización, con dos niveles de circulación y atravesada por canales que servían para navegar y de abastecimiento.



Y como si todo lo anterior fuese poco, fue la primera persona de la historia que pensó en aviones, paracaídas, submarinos y trajes de buceo. Sus aportes continúan siendo una profunda inspiración para la humanidad.

De la mano de este héroe, los niños conocerán la importancia de la creatividad y la innovación en un mundo que todavía puede reinventarse.

De la mano de este héroe, los niños conocerán la importancia de la creatividad y la innovación en un mundo que todavía puede reinventarse. Además, será un primer paso para que se acerquen a los campos del arte, la ciencia y las humanidades.



La colección



Leonardo da Vinci es la primera entrega de la colección Mis pequeños héroes, que se puede adquirir con EL TIEMPO a un precio de lanzamiento de 3.900 pesos más el cupón de EL TIEMPO que encontrará este sábado 21 de septiembre.



Esta colección recopila la vida de 30 héroes, en 30 salidas, que serán un ejemplo para los más pequeños en áreas como la música, el arte, la ciencia, la literatura y las humanidades.



La vida de Nelson Mandela será la entrega del sábado 28 de septiembre y habrá una nueva cada sábado. Algunas de las historias imperdibles son Marie Curie, Gabriel García Márquez, Anna Frank y, por supuesto, Leonardo da Vinci, que fue un genio del Renacimiento para la eternidad.



Esta colección tiene un costo total de 539.000 pesos. Los socios del Club Vivamos la pueden adquirir por 369.000 pesos llamando al 4266000 (opción 3) en Bogotá o a la línea gratuita nacional 01 8000 110 990.



También se puede comprar ingresando a tienda.eltiempo.com/pequenos-heroes.